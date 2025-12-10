'동점 골 폭발' 고명석, 치열한 승부 속 빛난 '클래스'

치열했던 승부 속 부리람 유니폼을 입고 경기장을 누빈 고명석의 활약은 빛났다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 9일 오후 9시 15분(한국시간) 태국 부리람 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 6차전서 부리람 유나이티드와 2-2 무승부를 기록했다. 이로써 강원은 2승 1무 3패 승점 7점 9위에, 부리람은 2승 2무 2패 승점 8점 7위에 자리했다.올해 마지막 경기를 앞둔 강원은 승리 의지를 불태웠다. 이번 시즌 2년 연속 파이널 A에 진출하며 저력을 보여준 이들은 사상 처음으로 참가한 아시아 무대서는 휘청였다. 5경기를 치르며 2승 3패를 기록했고, 최근 2경기서는 모두 패배하며 고개를 숙였다. 9위에 자리하고 있었던 상황 속 승점 3점이면 4위까지 상승할 수 있었기에, 동기부여가 확실했다.이에 대해 정 감독도 방송사 인터뷰를 통해 "올해 마지막 경기에서 모든 거를 쏟아서 승리하고 돌아가겠다"라며 각오를 굳게 다졌다. 그렇기에 강원도 최고 전력을 내세웠다. 박청효 골키퍼를 시작으로 이기혁·신민하·박청효·김도현·강준혁·서민우·이승원·모재현·김대원·김건희를 선발로 택했다. 치고받는 흐름이 나온 가운데 강원이 먼저 일격을 가하는 데 성공했다.전반 33분 프리킥 상황서 신민하의 헤더를 에더리지가 막았지만, 흘러나온 볼을 모재현이 밀어 넣으며 선제골을 터뜨렸다. 이후 결정적 장면은 나오지 않으면서 전반은 종료됐다. 후반에는 부리람이 더욱 공세를 펼쳤고, 후반 13분 줄리의 크로스를 받은 고명석이 헤더로 승부의 균형을 맞췄다. 이후 기세를 탄 부리람은 후반 19분 무에안타가 역전 골을 기록했다.강원도 동점 기회를 잡았다. 후반 23분 페널티 박스 안에서 비솔리가 박호영에 거친 파울을 범했고, 주심은 VAR 끝에 페널티킥을 선언했다. 이후 키커로 나선 김대원이 성공, 다시 승부의 추를 돌려놓았다. 승리를 원했던 강원은 정승빈·조현태·윤일록을 투입하며 공격 고삐를 당겼으나 무위에 그쳤고, 경기는 그대로 종료됐다.그 누구도 만족하지 못한 결과가 나온 상황 속 홀로 빛난 활약을 보여준 이가 있었다. 바로 부리람 유니폼을 입고 강원을 상대로 공수 양면에서 인상적인 모습을 선보인 고명석이다. 부천-대전-수원 삼성-김천 상무-대구를 거쳐 올해 1월, 겨울 이적시장을 통해 태국 무대를 밟은 고명석은 빠르게 주전 자리를 차지하는 데 성공했다.입단 직후 공식전 15경기에 나선 고명석은 이번 시즌 확고한 수비 한 자리를 차지했고, 사령탑도 큰 신뢰를 보냈다. 마크 잭슨 감독은 지난달 26일 울산HD와의 리그 스테이지 5차전 종료 직후 "정말 헌신적인 선수다. 이런 선수와 함께하는 것은 큰 영광이다"라며 그를 치켜세우기도 했다.이처럼 팀과 감독에 큰 믿음을 받는 상황 속 고국 팀인 강원을 상대로 좋은 퍼포먼스를 뽐냈다. 3백의 우측 스토퍼로 선발 출격한 고명석은 빌드업부터 대인 수비 그리고 공격 상황에서 존재감을 드러냈다. 강원 핵심 공격수인 김건희와의 경합에서 밀리지 않았고, 김대원·모재현·이승원으로 이어지는 강력한 공격 패턴도 막아내는 모습이었다.후반에도 활약은 이어졌다. 0-1로 뒤지고 있는 후반 13분, 프리킥 상황서 펄쩍 뛰어올라 강력한 헤더 슈팅으로 경기 내내 인상적인 선방 쇼를 보여주고 있던 박청효의 선방 범위를 뚫어내는 데 성공했다. 이후에도 집중력을 잃지 않은 고명석은 후반 15분과 22분에는 강원의 위협적인 크로스를 온몸으로 막아내며, 클래스를 보여줬다.비록 팀은 프리킥, 페넡티킥 2방에 무너지며 승점 1점에 머물러야만 했지만, 고명석의 활약은 상당히 좋았다. 풀타임으로 경기장을 누빈 그는 패스 성공률 84%, 수비적 행동 4회, 롱패스 성공 5회(6회 시도), 볼 회복 6회, 걷어내기 4뢰를 기록하며 펄펄 날았다.한편, 고명석의 부리람은 오는 14일(한국시간) 포트FC와 리그 15라운드 일전을 치르게 된다.