왜 한국 영화엔 장애인 배우가 없을까?

"장애인이 어떤 일에 참여하면 너무나 대단하다고 바라보는 시선이 도리어 불편해요. 장애인을 다름이 아닌 특별함으로 여기기 때문이죠. 자연스럽게 나와는 크게 다를 것 없는 주변인으로 인식해주면 좋겠는데 말이죠.

장애는 사람이 가진 특징 중 일부일 뿐이에요. 이 특징을 전면에 내세워 전체로 바라보는 데서 왜곡이 생기죠. <스토브리그>처럼 장애인이 일반인 사이에 있을 땐 특별한 재능이 있어서 일반인들 사이에 온 것처럼 그려져요. 장애는 아픈 게 아닌데도 이겨내고 극복해야 할 문제라고 말하는 듯해요."

스틸컷. 비장애인 배우가 장애인 연기를 하는 건 당연한 일일까?요점은 '보고픈대로'가 아니라 '있는 그대로'에 있다. 보는 이의 선호와 필요에 따라 들였다가 치우는 것이 아니라, 우리 사회에 존재하는 그대로 받아들이라는 것. 그것이 미디어가 장애를 대하는 방식이어야 한다고 말한다. 어째서 예능프로그램에는 장애인이 없을까. 어째서 거리에선, 대중교통에선, 우리의 일상 가운데선 장애인이 없는지를 시민 스스로가 물어야 한다. 똑같은 인간으로, 나와 다르지 않은 주변인으로 바라봐야 한다. 그것이 지난 시대 배제와 격리, 무시의 대상이던 장애인과 동행하는 출발점이 된다.영화 <새이와 도하>는 장애인을 돕는 역할을 떠맡은 아이와 장애아동의 관계를 통해 '약자'와 '시혜를 베푸는 자'라는 장애와 비장애를 향한 통상적 인식에 의문을 던진다. 때로는 비좁은 인식이 장애와 그를 마주하는 비장애인까지를 편견과 오해 안에 가둔다. 그로부터 건전한 관계맺음을 방해한다. 한국 매체는, 또 우리는 지금껏 장애를 잘못 바라봐왔다. 세계적 경향이 바뀌어가는 와중에도 우리는 여전히 잘못된 과거에 머무르고 있다. 이제는 바꾸어야 할 때다.