왜 한국 영화엔 장애인 배우가 없을까?

'대중이 불편해 하지 않을 선에서.'
자본주의 사회는 모든 것을 소비한다고들 한다. 말 그대로 입맛에 맞으면 쓰고 아니면 버리는 식이다. 자본주의 가운데 자리한 대중문화도 마찬가지다. 스타는 그가 소위 '먹히는 때'까지만 스타다. 대중에게 소비되는 이유를 상실하면 가차 없이 버려진다. 이미지가 곧 상품성인 스타가 대중이 불편해할 요소를 철저히 관리하는 이유가 여기에 있다. 어디 스타뿐일까. 대중을 대상으로 하는 여러 산업은 하나같이 대중이 불편해하는 것을 조심한다. 하도 조심하여 아예 눈에 띄지 않도록 솎아내기 일쑤다. 밭에서 뽑혀나가는 잡초처럼 사라진 불편한 것들이 우리 보는 대중문화 콘텐츠 가운데 수두룩하다. 뽑혀나간 것이 잡초만이 아닌 것이 문제다.
한국 영화계엔 어째서 장애인이 없을까. 그 사실이 궁금했다. 할리우드와 유럽에선 이미 스타급 장애인 배우가 여럿 탄생한 시점이 아닌가. 지난해 UCLA가 발표한 할리우드 다양성 연구보고서(UCLA Hollywood Diversity Report)는 할리우드 극장상영 영화 출연진 가운데 7%가 장애인이며, 이중 상당수가 눈에 보이는 가시성 장애를 가지고 있음을 확인했다. 여전히 전체 장애인 비율에 비하여 과소대표된 점이 지적되고는 하지만, 할리우드 영화사가 다양성 증진의 측면에서 인종과 성별에 더해 장애를 적극 노출하려 노력하고 있음을 보여준다.
한국 영화판에 장애인 배우는 왜 안 보일까?