원주아카데미극장 철거 반대 시민들 '무죄'가 의미하는 것

부당하고 불합리한 사정에 대해 이야기하고 시정을 요구하는 이들의 명단을 작성하고 불이익을 주는 것으로 이른바 '블랙리스트'가 작동되었다. 이명박, 박근혜 정부의 문화예술계 블랙리스트 사건으로 '표현의 자유' 확대의 필요성이 공감되고 있음에도 현실의 '표현의 자유'는 이런저런 핑계로 막혀버리기 일쑤다.
과학적 근거나 최소한의 집회 보장의 시도조차 없이 감염병 확산의 공포에 기대어 집회가 금지 되기도하고 2018년 헌법재판소가 '집회 및 시위에 관한 법률'중 법원, 국회, 대통령 관저 등 그 주변 100m 이내의 집회를 금지하고 있는 해당 조항에 대해 헌법불합치 결정을 내렸음에도 경찰은 집회 구역 제한을 통보하는 등 헌법과 다른 판단을 보이고 있기도 하다. 헌법은 21조를 통해 언론, 출판, 집회, 결사의 자유를 명명하여 '표현의 자유'를 보장하고 있고 집회, 결사의 자유는 허가에 의한 것이 아님을 명확히 하고 있음에도 신고는 사실상 허가로 활용되고 불법집회로 내몰리고 있다.
여기에 더해 '표현의 자유'를 억압하는 현실이 또 있다. 바로 '업무방해'의 죄이다. 형법은 '위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금'에 처하도록 하고 있다. 업무방해의 처벌은 꽤나 무겁다.