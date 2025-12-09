장영실과 다빈치의 만남에 '올인'한 배우들이 한 말

뮤지컬 <한복 입은 남자>의 하이라이트 시연과 창작진 설명회가 9일 충무아트센터에서 진행됐다. 관객의 심층적인 이해를 돕기 위해 진행된 이날 행사는 멜론TV를 통해서도 생중계됐다. <한복 입은 남자>는 장영실이 파직된 후 남아있지 않은 그의 행적을 상상력을 동원해 구성한 이성훈의 장편소설 '한복 입은 남자'를 원작으로 삼아, 권은아 작가와 이성준 작곡가가 협업해 만든 창작 뮤지컬이다.
<한복 입은 남자>에서는 장영실이 르네상스 유럽으로 넘어가 문명과 과학에 기여했다는 상상이 펼쳐진다. 모든 배역이 1인 2역을 맡아 천재 과학자 '영실'과 오늘날 비망록의 진실을 추적하는 학자 '강배'를 박은태·전동석·고은성이 연기하고, '세종'과 오늘날 비망록을 다루는 다큐멘터리를 제작하는 방송국 PD '진석'을 카이·신성록·이규형이 연기한다.
영실을 연기한 배우가 현대에 와서는 영실의 언어를 해석하는 학자가 되고, 영실을 떠나보낸 세종을 연기한 배우가 현대에 와서는 영실의 흔적을 쫓는 방송 제작자가 되는 식이다. 과거와 현재를 넘나들고, 조선과 이탈리아를 오가는 독특하고 거대한 서사를 자랑한다. <한복 입은 남자>는 EMK뮤지컬컴퍼니의 10번째 창작 뮤지컬인 동시에 충무아트센터 개관 20주년을 기념하여 진행되는 공연이기도 하다.