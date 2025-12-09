장영실과 다빈치의 만남에 '올인'한 배우들이 한 말

안지훈

뮤지컬 <한복 입은 남자>에 출연 중인 박은태, 신성록한편 극중 과학자 영실이나 PD 진석은 거창한 성공과는 거리가 먼 삶을 산다. 권은아 연출가는 이를 오늘날 사회적 성공과 연결해 작품의 메시지를 풀어냈다. 그는 "대단하지 않으면 어때, 힘들면 쉬어가도 괜찮아, 꿈이 삶을 잡아먹을 정도라면 기꺼이 포기해"라고 작품의 메시지를 풀어냈다. 더불어 '별'이라는 뮤지컬의 주요 소재를 거론하며 "관객들이 자신이 바라는 별이 무엇인지 생각할 수 있는 작품이었으면 좋겠다"는 바람을 전했다.조선과 이탈리아를 넘나들고, 과거와 현재를 오가는 작품의 특성상 창작진과 제작진의 고민도 컸다. 그동안 서양 음악을 토대로 작업해온 이성준 작곡가는 <한복 입은 남자>를 준비하며 "내 마음과 리듬 속에 한국 음악이 녹아들어 있었다는 것을 느꼈다"고 고백했다. 이성준 작곡가는 "왕이 등장할 때는 대취타, 한복 단추의 금속 재질을 구현할 때는 꽹과리, 민요를 부를 때는 밀양 아리랑을 인용하는 식으로 음악을 구성했다"고 설명했다.무대를 만든 서숙진 디자이너는 조선을 구현한 무대를 두고 "여러 요소들이 겹겹이 쌓인 한국 전통 건축의 아름다움과 여백의 미를 재해석해 디자인했다"고 밝힌 데 이어 "영실의 시점에서 바라본 유럽은 높고 화려한 건물, 거대한 벽과 과장된 조각상으로 표현했다"고 차이를 설명했다.ㅍ이에 더해 의상을 책임진 오유경 디자이너는 조선의 의상을 "수채화나 수묵화처럼 촉촉하게 젖어드는 느낌", 유럽의 의상을 "유화 같은 겉은 질감"이라고 대조했다.이날 하이라이트 시연과 창작진 설명회를 진행한 뮤지컬 <한복 입은 남자>는 지난 2일 개막해 관객과 만나고 있다. 세종과 영실 역의 걸출한 배우들 외에도 민영기, 최민철, 이지수, 최지혜 등 탄탄한 연기력을 뽐내는 배우들이 힘을 보탠다. 공연은 2026년 3월 8일까지 서울 중구에 위치한 충무아트센터 대극장에서 펼쳐진다.