'100억' 천재 타자 품은 한화, KS 재도전 가능하려면...

한화와 4년 총액 100억 계약을 체결한 강백호한화 이글스
19년 만의 한국시리즈 진출에 성공하며 암흑기에서 탈출한 한화 이글스가 2025 FA 시장에서도 최대어 강백호를 품으며 또 한 번의 승부수를 던졌다. 한화 구단은 지난 11월 20일, 강백호와 4년 최대 100억 원(계약금 50억·연봉 총액 30억·옵션 20억) 규모의 FA 계약을 공식 발표했다. 외부 FA 영입을 위해 100억원 대 계약을 한 것은 한화 구단 최초이다.
중심 타선과 좌타 장타력을 보강하기 위한 일환으로 영입된 강백호는 지난 2018년 KT에 입단하자마자 홈런 29개를 터뜨리며 신인왕을 수상했고 고졸 신인 역대 최다 홈런 기록을 세운 '천재 타자'였다. 입단 4년 차였던 2021년에는 타율 0.347, 102타점, OPS 0.971로 팀의 창단 첫 통합우승을 이끌며 커리어의 정점을 찍었다.
하지만 도쿄 올림픽 경기 중 이른바 '껌 논란' 이후 4년 간은 크고 작은 부상과 타격 기복, 포지션 불안이 겹치며 단 한 번도 3할 타율을 기록하지 못한 시기가 이어졌다. 한때 포수 장비까지 착용하며 멀티 포지션을 시도했지만 시행착오만 반복하며 득보다는 실이 컸다는 지적이 적지 않았다.