'100억' 천재 타자 품은 한화, KS 재도전 가능하려면...

케이비리포트

한화 강백호의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)그럼에도 중심 타선 보강이 절실한 한화 구단은 강백호의 순도 높은 타격 재능에 방점을 찍었다. 올해 대전 한화생명 볼파크에서 시즌 타율 0.429(14타수 6안타 1홈런 7타점)로 강한 모습을 보였다는 점이 크게 작용했다. 그리고 '몬스터 월'이라 불리는 오른쪽 담장이 높지만 비거리가 짧아서 강백호 같은 좌타 거포에겐 오히려 안타 생산에 유리하게 작용할 것이라는 평가도 있다.한화의 영입 결정은 지난달 19일 2차 드래프트 이후 급물살을 탔다. 4명이 이적하며 양도금으로만 11억 원을 확보했고, 안치홍·이태양 등 고액 연봉자가 이적하면서 샐러리캡에 여유가 생겼다. 지명타자 자리도 비어 있었고, 공격력 보강이라는 전력 강화 목표가 명확했다. 한화는 이 조건들이 모두 충족된 직후 강백호 측과 접촉했고, MLB 도전 계획을 수정하게 만들 만큼 공격적인 조건을 제시했다.강백호 영입에 대한 야구계 안팎의 반응은 엇갈린다. '다이나마이트 타선 재림'이라는 기대와 '수비 불안·기복 있는 타자에게 100억 투자는 과하다'는 우려가 동시에 나온다. 재영입이 결정된 요나단 페라자와의 공존 가능성을 우려하는 시선도 적지 않다. 강백호의 타격 재능을 극대화하기 위해서는 수비 부담을 최소화한 포지션을 고정으로 맡기는게 최선이라는 목소리도 있다.