심은경 주연 '여행과 나날', 뜯어볼수록 경이롭다

엣나인필름

<여행과 나날> 스틸연막을 이 정도로 피워올리면, 대체 이 작품의 실체가 궁금해질 테다. 하지만 온전히 <여행과 나날>을 텍스트 형태로 풀어내기란 거의 불가능에 가깝다. 영화 속에서 각본가 '이'는 여행을 통해 익숙한 언어와의 결별을 도모한다. 매너리즘에 빠졌다고 자책하는 그는 익숙한 언어와 문자를 벗어나기 위해 생면부지의 공간으로 탈출을 감행한다. 영 성에 차지 않았던 근작을 벗어나 미지의 세계로 향하는 그는 어쩌면 자신의 성공적인 경력과 단절될 것까지 내심 각오한 듯 보인다. 말 그대로 무계획을 의도한 여정이다. 그가 다짐한 여행의 목적이 완전히 백지 상태에서 새로운 영감을 구하거나, 그것이 어렵다면 될 때까지 기다릴 태세인 것.영화는 그런 주인공의 각오를 감각적으로 형상화한 듯하다. '이'가 각본 작업에 참여한 작품은 축약된 형태로 화면에 고스란히 등장한다. 여름의 낯선 해변에 들어선 젊은 남녀는 무료와 권태로 점철된 휴가에서 마치 다른 시공간으로 진입한 것 같은 체험으로 향한다. 마치 비밀의 문처럼 어두운 해안 동굴을 지나야만 도달 가능한 숨겨진 만은 그들에게 호기심과 활기로 다가온다. 낯선 만남은 묘한 끌림으로, 평소와 다른 감각으로 둘을 이끈다. 그들은 그렇게 도시의 번잡도, 시골의 지루함도 넘어선다. 작렬하던 여름 햇살부터 거칠고 예측 불가능한 격렬한 파도에 이르기까지 자연은 도시에서 온 두 사람에게 필설로 표현하기 힘든 변화구를 던진다.하지만 '이'에겐 여전히 스스로 동의하기 어려운 정체감이 가득하다. 그는 자신의 근작 각본과는 정반대의 형세로 자석에 이끌리듯 향한다. 그가 탄 완행열차는 자신이 집필한 근작 시나리오 속 남녀가 향하던 것과 같은 맥락에서 마치 세상 끝에 있는 것처럼 고즈넉하고 외부와 단절된 설국 마을에 닿는다. 평범한 작은 관광지로 조성된 마을을 건너뛰고 전설의 고향 속 무대와도 같은 깊은 산속 외딴 여관으로 발걸음을 딛는다. 평범한 여정처럼 보여도 이미 그의 행보를 지켜본 관객이라면 이제 어떤 우연적 사건이 닥칠지 침을 꿀떡 삼킬 법하다.그렇게 지금껏 자신이 속하던 세계에서 홀연히 벗어난 듯 초연한 여관 주인과 대면한다. 그와의 하룻밤은 모든 게 예측 가능한 조건과 동떨어져 있다. 평범한 일상 대화와 접객이 이뤄지듯 보일지언정, 오가는 말과 그들이 함께 벌이는 작은 소란은 무엇이건 익숙한 일상을 때론 뜬금없게, 혹은 미묘하게 빗겨난다. 이게 한두 번 거듭되면 우연이라 하겠지만, 지속적으로 비틀어대는 솜씨를 보고 있자면 모든 게 의도된 연출이라는 걸 파악하는 데 오래 걸리진 않는다. 관객 각자가 주인공의 자리에 본인을 설정하고, 여관 주인과 주인공 옆에서 혹은 내가 주인공을 대신해 객체가 아닌 주체적 행위자로 설정된 설계 덕분에 가능한 일이다.