심은경 주연 '여행과 나날', 뜯어볼수록 경이롭다

'이'는 자신의 각본으로 제작된 신작 개봉 후 정체기에 빠진 상태다. 딱히 작품 평판이 나쁜 것도 아닌데, 그는 자신에게 재능이 없는 것 같다며 자조한다. 보다 못한 주변 지인들은 그에게 여행을 떠나 휴식을 취하도록 권유한다. 오랜만에 출발한 여정인데도 뚜렷한 계획 없이 발길 가는 대로 기차를 타고 눈 덮힌 북쪽으로 향한다.
열차에서 내린 그는 설국의 펼쳐진 작은 마을에 닿는다. 거리를 산책하다 어느새 짧아진 해가 뉘엿뉘엿 저물자 급히 숙소를 알아본다. 하지만 이미 예약이 꽉 차 있다. 마음이 다급한 '이'는 관광 지도엔 나오지도 않는 깊은 산중 여관으로 발걸음을 돌린다. 캄캄해지기 직전에 여관에 도착하지만, 아무리 문을 두드려도 반응이 없다.
다행히 인기척이 들린다. 여관 주인 '벤조'는 예약도 없이 찾아온 '이'를 미심쩍은 표정으로 대하지만, 다행히 내쫓지는 않는다. 여관 주인은 툴툴대면서도 기본 접대는 충실히 수행한다. 저녁을 먹고 달리 할 일도 없는 주인과 손님은 이것저것 이야기로 소일한다. 해가 지자 폭설이 내리고, 하얗게 뒤덮인 설국에서 어색한 하룻밤을 보낼 참에 여관 주인은 뜬금없는 제안을 건네고, 그를 따라 나선 '이'는 잊지 못할 이야기 속으로 들어선다.
일본 뉴웨이브의 대표 주자가 선보이는 파격과 실험