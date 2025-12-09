실종된 남편 기다리던 여자의 원치 않던 임신, 이후 벌어진 일

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화 <바늘을 든 소녀>는 전쟁 이후 살아남은 사람들의 비극과 아이러니를 담았다. 흑백으로 만든 불편한 우화다. 흑백 이미지는 <라이트하우스>, <더 위치>를 봤을 때의 낯설고 신선한 분위기와 가깝다. 지저분한 가난한 소녀, 얼굴 없는 남자, 허세 가득한 겁쟁이, 사탕 가게에 사는 마녀를 통해 주변의 불편한 존재를 소환한다.
폴란드에서 촬영한 덴마크 영화로 폴란드에 거주 중인 스웨덴 출생 마그너스 본 혼 감독의 세 번째 장편이다. 제77회 칸영화제 경쟁부문 공식 초청, 제97회 아카데미 시상식 국제장편영화상 후보에 올랐다.
영화는 호러 영화를 방불케 하는 미장센과 시너지를 이루는 인물이 등장한다. 미혼모, 기형인, 임신 중절, 영아 살해 등을 20세기 초 덴마크의 시대상을 반영했다. 마치 기록 사진 같은 영상이 인상적이다. 인물과 공간이 불쑥 튀어나온 듯 사실감이 커지는 이유는 3:2 화면비인 아카데미 비율이자 당시 사진 비율에서 영감받아서다.
점프 스퀘어, 공포감을 조성하는 장면과 음산한 효과음, 잔혹한 고어적인 장면 없이 선명한 자극이 고통을 동반한다. 바늘로 찌르는 듯한 극한 고통 앞에 폭력의 가혹한 잔향이 짙게 피어난다. 오프닝과 중간에 한 번 더 등장하는 그로테스크한 영상은 현대적인 음악에 20년대 독일 표현주의 영화의 실험적인 기괴함을 더해 충격적으로 다가온다.
삶에 지친 여성의 얼굴들