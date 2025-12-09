무용과 영상이 만나면 벌어지는 일

한국문화예술위원회 제공 @옥상훈

큰사진보기 ▲공연 〈Extinction Ver.2〉 코튼콜 사진 필립리

이번 작품이 특히 흥미로운 이유는, 이 무대가 단순히 '무용인을 위한 작업'에 머물지 않는다는 점이다. 〈 Extinction Ver.2 〉는 동시대 무용의 미학을 정교하게 밀어붙이면서도, 그 미학이 어디까지 확장될 수 있는가를 끝까지 시험한다. 그래서 이 작품은 오히려 무용의 확장 가능성을 염두에 두고 있는 예술가, 장르 간 경계를 가로지르며 새로운 감각의 문법을 모색하는 창작자들에게 더 직접적인 영감을 던진다. 특히 영상 언어와 촬영·편집·무빙 기법을 연구하는 예술가에게 이 작품은 꽤 선명한 사례가 될 수 있다.



이 공연에서 영상은 협업의 장식이 아니라 감각을 재설계하는 실질적 언어로 기능하고, 관객의 시선 이동 자체가 하나의 구성 원리로 흡수된다. 무대와 스크린이 서로를 번역하고, 사운드가 그 번역의 속도를 조율하는 70분의 구조는 "무용과 영상이 만났을 때 무엇이 가능한가"라는 질문을 단순한 실험의 영역에서 하나의 창작 방법론으로 끌어올린다. 이런 의미에서 〈 Extinction Ver.2 〉는 무용계 내부의 성취를 넘어, 영상 기반 퍼포먼스, 전시형 공연, 라이브 시네마적 실험까지 포괄할 수 있는 확장된 지도 위에서 읽힐 필요가 있다.



초연이 가능성을 열어둔 질문이었다면, 〈 Extinction Ver.2 〉는 그 질문을 관람 방식의 확장이라는 실질적 성취로 단단히 완성해냈다. 영상의 관여도 증가는 기술의 증가가 아니라 감각의 재설계였고, 음악과 무빙, 스크린의 리듬은 그 재설계를 70분 동안 흔들림 없이 밀어붙였다. 관객과 작품의 거리가 줄어든 것은 좌석의 문제가 아니라 감각의 문제였다.



그래서 이 작품은 '소멸'을 말하면서도 이상하게 오래 남는다. 사라짐을 보여줬기 때문이 아니라, 사라짐을 감각하는 우리 자신을 바꿔 놓았기 때문이다. 공연이 끝난 뒤 한동안, '무엇을 봤는가'보다 '어떻게 보게 되었는가'를 계속 되짚었다. 〈 Extinction Ver.2 〉는 무용이 무엇을 말할 수 있는가를 넘어, 우리가 무용을 어떤 감각으로 만나게 될 것인지 새로 쓰는 공연이었다. 사라짐은 끝이 아니라, 기억의 재생 방식을 뒤흔드는 질문일 수 있다. 그리고 그 질문은, 이날 밤의 70분을 지나온 관객들의 호흡 가까이에 조용히, 그러나 오래 남아 있었다.

무용 전혁진 아르코 댄스 업라이즈

20여 년간 문화예술계에서 글을 쓰고 있다. 문화예술 시사 월간지에서 편집장(2013~2022)으로, 한겨레에서 객원필진(2016~2023)으로 취재와 예술가를 인터뷰했다. 현재는 서울 대학로 일대에서 공연과 전시 등 다양한 분야에서 활동하고 있는 예술가들을 만나고 있다. 현재는 '서울문화투데이' '더프리뷰' 등에 칼럼을 연재 중이다.

공연 〈Extinction Ver.2〉 사진이번 버전이 초연을 넘어선 또 하나의 이유는 음악과 사운드가 장면의 결을 재편했다는 점이다. 사운드는 감정을 과잉 지시하지 않으며, 장면의 속도와 온도를 섬세하게 조절하는 방향으로 작동했다. 그래서 관객은 눈만으로 무대를 따라가지 않는다. 귀가 먼저 장면의 밀도를 읽고, 시선이 그 밀도를 따른다. 감각의 통로가 하나 더 열릴 때 몰입은 깊어진다. 이 공연의 몰입이 인상적인 이유는 그것이 '강요된 집중'이 아니라 '확장된 감각'에서 비롯된 집중이었기 때문이다.이 지점에서 〈 Extinction Ver.2 〉는 관객의 관람 환경을 극대화한다. 관객은 무대를 바라보는 방식에서 귀와 눈, 오감을 활용해 무용을 만끽할 수 있는 상태로 들어간다. 몇몇 장면에서는 정말로 숨을 멈출 수밖에 없는 순간도 있었다. 소리가 크거나 움직임이 요란해서가 아니다. 오히려 정반대다. 감각이 응축되고 시선이 한곳으로 수렴되는 짧은 틈, 움직임과 이미지와 음악이 동시에 '멈추는 듯한 속도'로 관객의 호흡을 잠깐 붙잡는다. 그 짧은 정지의 힘이 이 작품이 말하는 '소멸'의 정서를 가장 정확하게 전한다.그리고 마지막 장면. 이번 〈 Extinction Ver.2 〉가 왜 '완성판'이 되었는지를 단숨에 증명해낸 대목이다. 객석으로 처음 입장하는 관객들의 영상 촬영분을 역으로 재생하는 방식으로, 작품은 '기억으로부터의 소멸'을 개념이 아니라 시각적 사건으로 바꿔 보여준다. 누군가의 발걸음이 되돌아가고, 시작의 공기가 거꾸로 흩어질 때, 우리는 비로소 소멸이 단순한 끝이 아니라 기억이 편집되는 방식의 문제일 수 있음을 직감한다.이 장면에서 영상은 더 이상 보조 언어가 아니다. 영상은 무용이 던지는 철학을 관객의 시선 앞에서 단숨에 실현해버리는 결정적 문장이 된다. 그래서 관객은 그 역재생의 순간을 단지 '인상적인 연출'로 소비하지 않는다. 자신의 몸 안에서, 방금 통과한 70분을 다시 되감는 감각을 경험한다. 끝이 시작을 되감는 방식으로 등장했기 때문에, 공연 전체가 하나의 기억 장치처럼 새롭게 조립되는 느낌이다. 소멸을 말하는 공연이 오히려 기억을 더 또렷하게 만든다는 역설. 그 역설이 이번 버전의 가장 큰 성취이자, 초연을 넘어선 완성도를 증명하는 순간이었다.