무용과 영상이 만나면 벌어지는 일

지난 5일, 한국문화예술위원회가 운영하는 대학로예술극장 소극장에 앉아 있다 이상한 예감이 들었다. 이 공연은 '무엇(What)을 보여줄 것인가'보다 '어떻게(How) 보게 만들 것인가'를 집요하게 고민한 작품이라는 것을. 그리고 그 예감은 70분 내내 당초 예상과 다르지 않았다.
전혁진의 〈 Extinction Ver.2 〉는 지난해 공개됐던 초연의 질문을 구차한 해설로 반복하지 않는다. 대신 그 질문의 결을 더 촘촘히 엮어, 하나의 완성작으로 단단하게 완성시켰다. 2024년 아르코 댄스 UP:RISE Stage1에서 발표한 초연작이 실험의 흔적을 남겼다면, 2025년 < 아르코 댄스 UP:RISE > '스테이지2' 선정작으로 올린 이번 작품은 그 흔적을 다듬고 정리하는 방식으로 오히려 선명한 효과를 가져왔다.
이번 버전이 초연작보다 한층 완성도가 높아졌다는 인상은 공연 초반부터 바로 체감된다. 영상의 관여도는 분명히 증가했고, 음악을 비롯한 다양한 연출 기법이 유기적으로 결합되며 '무용-영상-사운드'가 분리되지 않는 종합무대공연의 힘을 구현했다. 말 그대로 '추가된 요소'가 아니라 '재배치된 감각'이었다. 장면과 장면 사이의 가교가 한층 단단해지니 관객의 몰입도 역시 자연스럽게 상승한다. 공연이 한 편의 긴 문장처럼 이어지는 이유다.
그렇다고 이 작품이 기술을 전면에 내세워 감탄을 강요하는 종류의 공연은 아니다. 오히려 그 반대다. 장치가 장치로 보이지 않게 만드는 방식, 설명이 아니라 직접적인 체험으로 관객을 끌어들이는 방식이 더 강하게 작동한다. 그래서 이 작품의 '소멸'은 거창한 선언으로 도달하지 않는다. 아주 조용한 압축과 섬세한 편집으로 관객의 감각에 스며든다. 관객은 어느 순간 '이해하고 있다'기보다 '관통하고 있다'는 기분에 가까워졌다.
영상이 춤의 동반자가 될 때, 관람법이 바뀐다