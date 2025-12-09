개인의 고립을 해결하는 세 가지 방법

겨울에 어울리는 뮤지컬 <렌트>가 돌아왔다. 작곡가 조나단 라슨이 푸치니의 오페라 <라 보엠>을 원작으로 삼아 직접 쓴 록 뮤지컬이다. <라 보엠>에 등장하는 19세기 파리의 젊은 예술가는 <렌트>에서 20세기 뉴욕의 젊은 예술가로 재탄생하고, 원작의 주요 소재인 결핵은 에이즈로 다시 변형된다.
파격적인 소재와 매 순간 아름답지는 않은 사랑을 다뤘고 음악 형식도 20세기 주류 뮤지컬과는 거리가 있었지만, 오히려 신선한 시도가 <렌트>를 주목받게 했다. 토니상 작품상·음악상·각본상·남우주연상을 수상하며 4관왕의 쾌거를 이뤘고, 퓰리처상도 수상하는 등 작품성과 대중성을 모두 인정받았다.
<렌트>의 이야기를 쓰고 음악을 만든 조나단 라슨이 공연 개막 하루 전날 세상을 떠난 일화도 전해진다. 원작 오페라를 재해석하는 과정에서 뉴욕 슬럼가에 거주하며 예술 활동을 이어온 조나단 라슨의 개인적인 경험과 친구들과의 일화가 <렌트>에 녹아들었다.
1996년 세상에 공개된 이후 한국에서는 2000년 초연되었다. 이후 꾸준히 공연되며 올해로 벌써 10번째 시즌을 맞이했다. '로저' 역에 이해준·유현석·유태양 등 새로운 얼굴들이 합류했고, 한때 로저를 연기했던 장지후가 이번에는 무정부주의자 '콜린'으로 돌아왔다. 2020년 <렌트>로 여우주연상을 수상한 김수하가 다시 '미미'를 연기하고, 솔지가 힘을 보탠다. 이외에도 진태화, 양희준, 조권 등이 출연한다. 공연은 내년 2월 22일까지 서울 강남구 코엑트아티움에서 진행된다.