개인의 고립을 해결하는 세 가지 방법

신시컴퍼니

뮤지컬 <렌트> 공연 사진마크는 다큐멘터리 영화를 통해 비주류의 삶을 그려내고, 모린은 공연을 통해 주류에 저항한다. 극중 인물들은 각자의 방식으로 저항한다. 상황은 나아졌다 악화하기를 반복하지만, 젊은 예술가들은 함께 노래하며 비극적 상황에도 절망하지 않는 법을 배운다. 훗날 이들은 자신을 둘러싼 두려움에도 불구하고 오늘을 살아내는 법을 노래한다.필자가 <렌트> 속 인물들의 이야기를 들으며 해법으로 길어낸 것은 크게 세 가지다. 첫째, '자기 긍정'이다. 불안정한 비주류의 삶은 자기 부정으로 연결되기 쉽다. 그럼에도 불구하고 <렌트>는 엔젤이라는 인물을 통해 자기 긍정의 가능성을 보여준다. 동성애자이자 드랙퀸으로 활동하는 엔젤은 각종 편견과 비아냥에 직면하지만, "너보다 내가 남자답고, 네 여자친구보다 섹시하다"는 말로 받아치는 등 스스로를 긍정한다. 훗날 친구들은 엔젤의 자기 긍정을 회고한다.두 번째 해법은 사랑이다. 불안은 사랑을 방해한다. 로저와 미미가 서로를 사랑하는 데 주저한 이유는 현대인의 필연적인 불안에 있다. 하지만 아이러니하게도 그런 불안정한 관계와 균열을 극복하는 것도 사랑이라는 점을 <렌트>는 보여준다.세 번째 해법은 혼자가 아님을 확인하는 것이다. 미국의 사회학자 로버트 퍼트넘은 공동체의 약화로부터 초래되는 개인의 고립을 심각한 사회 문제로 거론한 바 있다. 동시에 연결망의 재건을 주요 과제로 제시했는데, 뮤지컬 <렌트>가 보여주는 문제와 해답도 이와 다르지 않다. 작품 속 인물들은 서로의 존재를 인식함으로써 혼자가 아님을 확인하고, 끝내 오늘을 즐길 수 있게 된다.