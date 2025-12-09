'비약적 성장' 박소희, 하나은행 선두 질주의 비결

주전 베스트5 중 4명이 동시에 이탈하며 하위권 추락이 예상되던 우리은행 우리WON은 지난 시즌 모두의 예상을 깨고 21승9패(승률 .700)의 성적으로 정규리그 1위를 차지했다. 하지만 지난 시즌 정규리그 우승팀 우리은행은 이번 시즌 개막 후 7경기에서 2승5패로 신한은행 에스버드와 함께 공동 최하위로 떨어졌다. .286의 승률은 상위권에 익숙한 우리은행과 위성우 감독에게 낯선 숫자가 아닐 수 없다.
우리은행의 하위권 추락 만큼이나 농구팬들을 놀라게 하고 있는 사실은 바로 지난 시즌 최하위 하나은행의 약진이다. 지난 시즌 9승21패(승률 .300)로 5위 신한은행에게도 3경기나 뒤진 독보적인 최하위에 머물렀던 하나은행은 최근 5연승을 포함해 이번 시즌 개막 후 7경기에서 6승1패를 질주하고 있다. 하나은행이 2012년 창단 후 5할 승률을 넘긴 시즌이 한 번도 없다는 점을 고려하면 엄청난 변화라고 할 수 있다.
하나은행이 이번 시즌 좋은 성적을 올리는 가장 큰 이유는 지난 시즌 BNK 썸의 우승 멤버였던 이이지마 사키의 활약이 결정적이다. 하지만 아무리 베테랑 사키가 합류했더라도 이 선수의 비약적인 성장이 없었다면 하나은행의 초반 선두 질주는 불가능했을 것이다. 지난 시즌에 비해 평균득점 7점, 2점슛 성공률 7.9%, 3점슛 성공률 15.6%가 향상되며 하나은행의 핵심 선수로 활약하고 있는 박소희가 그 주인공이다.
프로 2년 차에 신인왕 수상했던 선수들