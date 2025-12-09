'비약적 성장' 박소희, 하나은행 선두 질주의 비결

한국여자농구연맹

현재 WKBL에서 박소희보다 많은 3점슛을 성공시킨 선수는 팀 동료 사키와 강이슬(KB) 뿐이다.분당 경영고 시절 변소정(BNK)과 함께 팀을 이끌며 연령별 대표팀에 단골로 선발됐던 박소희는 2021-2022 시즌 신인 드래프트에서 최대어로 꼽히던 이해란(삼성생명)에 이어 전체 2순위로 하나은행에 지명됐다. 하지만 청소년 대표 출신 유망주 박소희는 루키 시즌 프로의 높은 벽을 느끼며 단 8경기에 출전하는데 그쳤고 고교 시절 라이벌이었던 이해란이 신인왕에 선정되는 것을 지켜볼 수밖에 없었다.하지만 박소희는 2022-2023 시즌 26경기에 출전하며 4.4득점1.9리바운드를 기록하며 부상으로 신인왕 자격을 잃은 키아나 스미스 대신 신인왕 타이틀을 차지했다. 특히 시상식에서 보여준 '눈물의 수상소감'이 화제가 되면서 박소희의 인지도는 더욱 높아졌다. 박소희는 2023-2024 시즌 무릎 부상으로 14경기 밖에 출전하지 못했지만 6.6득점3.4리바운드 1.6어시스트로 더욱 성장한 기량을 보여줬다.작년 처음으로 성인 대표팀에 선발돼 농구월드컵 사전 예선에 출전했던 박소희는 지난 시즌 24경기에서 평균 22분54초를 소화했지만 5.1득점2.9리바운드2.0어시스트 3점슛성공률 16.9%로 다소 아쉬운 성적을 올렸다. 그렇게 기대만큼 성장하지 못한 평범한 유망주로 남는 듯 했던 박소희는 이상범 감독을 만난 이번 시즌 한 단계 도약한 기량을 보여주면서 사키, 진안과 함께 하나은행의 선두 질주를 이끌고 있다.이번 시즌 하나은행이 치른 7경기에 모두 출전한 박소희는 평균 28분40초를 소화하며 12.1득점3.7리바운드2.9어시스트 3점숫 성공률 32.5%를 기록하고 있다. 출전 시간은 17위에 불과하지만 득점과 어시스트 9위, 3점 성공은 3위(20개)를 달리고 있으니 효율이 상당히 좋은 선수라는 뜻이다. 박소희는 8일 신한은행전에서도 3점슛 4방을 포함해 시즌 최고 기록인 20득점을 폭발하며 하나은행의 5연승을 견인했다.프로 5년 차를 맞아 기량을 꽃 피우고 있는 박소희는 2003년생으로 아직 만22세에 불과한 젊은 선수다. 물론 하나은행에는 은퇴 시즌을 보내고 있는 김정은을 비롯해 만33세 사키,만30세 양인영,만29세 진안 등 베테랑 선수들도 많지만 만24세 정예림,만21세 고서연,만19세 정현 등 전도 유망한 젊은 선수들도 즐비하다. 뛰어난 신구 조화로 선두를 달리고 있는 하나은행의 초반 질주가 예사롭지 않은 이유다.