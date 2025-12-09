사이트 전체보기
'비약적 성장' 박소희, 하나은행 선두 질주의 비결

[여자프로농구] 득점-어시스트 9위, 3점 성공 3위로 하나은행 상승세 이끄는 박소희

주전 베스트5 중 4명이 동시에 이탈하며 하위권 추락이 예상되던 우리은행 우리WON은 지난 시즌 모두의 예상을 깨고 21승9패(승률 .700)의 성적으로 정규리그 1위를 차지했다. 하지만 지난 시즌 정규리그 우승팀 우리은행은 이번 시즌 개막 후 7경기에서 2승5패로 신한은행 에스버드와 함께 공동 최하위로 떨어졌다. .286의 승률은 상위권에 익숙한 우리은행과 위성우 감독에게 낯선 숫자가 아닐 수 없다.

우리은행의 하위권 추락 만큼이나 농구팬들을 놀라게 하고 있는 사실은 바로 지난 시즌 최하위 하나은행의 약진이다. 지난 시즌 9승21패(승률 .300)로 5위 신한은행에게도 3경기나 뒤진 독보적인 최하위에 머물렀던 하나은행은 최근 5연승을 포함해 이번 시즌 개막 후 7경기에서 6승1패를 질주하고 있다. 하나은행이 2012년 창단 후 5할 승률을 넘긴 시즌이 한 번도 없다는 점을 고려하면 엄청난 변화라고 할 수 있다.

하나은행이 이번 시즌 좋은 성적을 올리는 가장 큰 이유는 지난 시즌 BNK 썸의 우승 멤버였던 이이지마 사키의 활약이 결정적이다. 하지만 아무리 베테랑 사키가 합류했더라도 이 선수의 비약적인 성장이 없었다면 하나은행의 초반 선두 질주는 불가능했을 것이다. 지난 시즌에 비해 평균득점 7점, 2점슛 성공률 7.9%, 3점슛 성공률 15.6%가 향상되며 하나은행의 핵심 선수로 활약하고 있는 박소희가 그 주인공이다.

프로 2년 차에 신인왕 수상했던 선수들

지난 시즌까지 심한 기복을 보였던 박소희는 이번 시즌 하나은행의 확실한 핵심선수로 성장했다.
KBO리그는 프로 입단 5년 이내 선수 중 투수는 30이닝,타자는 60타석 이내(1군 기준)에 출전한 선수들 중에서 신인왕을 선정한다. 프로배구는 2023-2024 시즌까지 당해년도 드래프트에 참가한 선수들 중에서 신인왕을 선정하다가 지난 시즌부터 프로 1~3년 차 선수들을 대상으로 신인왕에 해당하는 '영플레이어상'을 수여하고 있다. 여자프로농구는 프로 입단 1,2년 차 선수들에게 신인왕 자격이 주어진다.

인성여고를 졸업하고 2010-2011 시즌 신인 드래프트 전체 1순위로 우리은행에 입단한 이승아는 루키 시즌 16경기에서 0.9득점1.6리바운드에 그쳤지만 2년 차 시즌에 39경기에서 5.4득점3.6리바운드를 기록하며 신인왕에 선정됐다. 이승아는 2012-2013 시즌부터 박혜진(BNK)과 함께 우리은행 왕조시대의 주전가드로 활약하며 대표팀에도 선발됐지만 잦은 부상으로 20대 중반의 이른 나이에 코트를 떠났다.

선일여고 시절 한 경기 61득점을 기록하며 큰 화제 속에 2013-2014 시즌 신인 드래프트 전체 1순위로 하나은행에 입단한 신지현(신한은행)은 루키 시즌 평균 10분도 채 뛰지 못하면서 팀 동료 김이슬에게 신인왕을 내줬다. 하지만 신지현은 두 번째 시즌이었던 2014-2015 시즌 하나은행의 주전가드로 도약했고 34경기에서 5.0득점1.9리바운드2.7어시스트를 기록하며 2년 차 시즌에 신인왕을 차지했다.

인성여고 출신의 이주연(삼성생명 블루밍스)은 2016-2017 시즌 신인 드래프트에서 전체 2순위로 삼성생명의 지명을 받았음에도 신인왕 후보로 언급조차 되지 못했다. 당시 전체 1순위가 바로 국가대표 주전 센터 박지수(KB 스타즈)였기 때문이다. 이주연은 루키 시즌 11경기 출전에 그치며 박지수의 신인왕 등극을 바라봤지만 2년 차 시즌에 22경기에 출전하면서 마땅한 경쟁자 없이 신인왕에 선정됐다.

이번 시즌을 앞두고 전격 은퇴를 선언한 WNBA 출신의 혼혈선수 키아나 스미스는 루키 시즌 17경기에서 13.2득점3.7리바운드4.4어시스트를 기록하며 승승장구하던 도중 불의의 무릎 부상을 당하며 시즌 아웃됐다. 하지만 2023-2024 시즌 2라운드에 코트로 복귀한 스미스는 21경기에 출전해 9.1득점2.6리바운드2.1어시스트 3점슛 성공률 38.5%(1위)를 기록하는 독보적인 성적으로 신인왕 타이틀을 차지했다.
기량 만개하며 하나은행 주역으로 맹활약

현재 WKBL에서 박소희보다 많은 3점슛을 성공시킨 선수는 팀 동료 사키와 강이슬(KB) 뿐이다.
분당 경영고 시절 변소정(BNK)과 함께 팀을 이끌며 연령별 대표팀에 단골로 선발됐던 박소희는 2021-2022 시즌 신인 드래프트에서 최대어로 꼽히던 이해란(삼성생명)에 이어 전체 2순위로 하나은행에 지명됐다. 하지만 청소년 대표 출신 유망주 박소희는 루키 시즌 프로의 높은 벽을 느끼며 단 8경기에 출전하는데 그쳤고 고교 시절 라이벌이었던 이해란이 신인왕에 선정되는 것을 지켜볼 수밖에 없었다.

하지만 박소희는 2022-2023 시즌 26경기에 출전하며 4.4득점1.9리바운드를 기록하며 부상으로 신인왕 자격을 잃은 키아나 스미스 대신 신인왕 타이틀을 차지했다. 특히 시상식에서 보여준 '눈물의 수상소감'이 화제가 되면서 박소희의 인지도는 더욱 높아졌다. 박소희는 2023-2024 시즌 무릎 부상으로 14경기 밖에 출전하지 못했지만 6.6득점3.4리바운드 1.6어시스트로 더욱 성장한 기량을 보여줬다.

작년 처음으로 성인 대표팀에 선발돼 농구월드컵 사전 예선에 출전했던 박소희는 지난 시즌 24경기에서 평균 22분54초를 소화했지만 5.1득점2.9리바운드2.0어시스트 3점슛성공률 16.9%로 다소 아쉬운 성적을 올렸다. 그렇게 기대만큼 성장하지 못한 평범한 유망주로 남는 듯 했던 박소희는 이상범 감독을 만난 이번 시즌 한 단계 도약한 기량을 보여주면서 사키, 진안과 함께 하나은행의 선두 질주를 이끌고 있다.

이번 시즌 하나은행이 치른 7경기에 모두 출전한 박소희는 평균 28분40초를 소화하며 12.1득점3.7리바운드2.9어시스트 3점숫 성공률 32.5%를 기록하고 있다. 출전 시간은 17위에 불과하지만 득점과 어시스트 9위, 3점 성공은 3위(20개)를 달리고 있으니 효율이 상당히 좋은 선수라는 뜻이다. 박소희는 8일 신한은행전에서도 3점슛 4방을 포함해 시즌 최고 기록인 20득점을 폭발하며 하나은행의 5연승을 견인했다.

프로 5년 차를 맞아 기량을 꽃 피우고 있는 박소희는 2003년생으로 아직 만22세에 불과한 젊은 선수다. 물론 하나은행에는 은퇴 시즌을 보내고 있는 김정은을 비롯해 만33세 사키,만30세 양인영,만29세 진안 등 베테랑 선수들도 많지만 만24세 정예림,만21세 고서연,만19세 정현 등 전도 유망한 젊은 선수들도 즐비하다. 뛰어난 신구 조화로 선두를 달리고 있는 하나은행의 초반 질주가 예사롭지 않은 이유다.

