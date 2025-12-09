한 점 차 승부 끝에 웃은 '파이터즈', 인상깊은 임상우 고별전

▲'불꽃야구' 스튜디오C1

특히 이번 유신고와의 경기는 '임스타'라는 애칭으로 많은 사랑을 받아온 내야수 임상우(단국대)의 마지막 경기라는 점에서 깊은 인상을 심어줬다. 9월 거행된 신인 드래프트를 통해 KT 위즈에 입단(4라운드 지명)하게 되면서 새로운 소속팀 합류를 위해 아쉽게도 이날을 끝으로 <불꽃야구>에선 하차하게 됐다.

마지막 경기 답게 임상우는 중요한 순간 좋은 타격과 수비로 팀 승리에 보탬이 되었고 이에 제작진은 3타점을 올린 선배 정의윤과 더불어 경기 MVP로 선정, 그간의 노력에 대한 격려를 아끼지 않았다. "엄청난 선배님들과 야구를 할 수 있었다는 것에 대해 감사함을 느꼈다"는 임상우는 "선배님들처럼 20년 이상 야구를 할 수 있도록 노력하겠다"라고 각오를 밝혔다.

치열한 경쟁의 세계에 뛰어든 후배의 도전에 프로 선배들 역시 든든한 응원의 한마디를 남겼다. <불꽃야구>의 순기능 중 하나인 유망주 발굴의 취지를 가장 잘 증명해준 임상우는 이날 고별전을 통해 다시 한번 깊은 인상을 심어줬다.

