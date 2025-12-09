한 점 차 승부 끝에 웃은 '파이터즈', 인상깊은 임상우 고별전

▲
'불꽃야구'스튜디오C1
약속의 7회, 파이터즈는 단 한번의 기회를 놓치지 않았다. 최수현과 임상우의 안타, 대타 김재호의 볼넷으로 만든 1사 만루 상황에서 4번타자 이대호는 힘들이지 않고 타구를 중견수 방면으로 때려 냈고 발빠른 최수현을 홈으로 불러들이는 희생플라이를 완성했다. 이제 스코어는 6대5, 다시 한 점차 리드를 만들어냈다.
이제 2이닝만 잘 막아내면 승리는 파이터즈의 몫이 될 수 있다. 등판 직후 난조로 아쉽게 동점을 허용했던 이대은은 점차 힘을 내기 시작했다. 수비진의 도움 속에 8회를 삼자범퇴로 끝마친 데 이어 9회초에는 주자 1명을 출루시키는 위기가 찾아왔지만 결국 좌익수 플라이로 마지막 아웃을 잡아내며 기나긴 승부에 마침표를 찍었다.
이날 승리는 대전 파이터즈 파크(구 한밭 야구장)에서 열린 첫 번째 직관 경기에서 거뒀다는 점에서 나름 큰 의미를 부여할 수 있었다, 자칫 역전패를 당할 수도 있는 위기가 찾아왔지만 노련미로 똘똘 뭉친 파이터즈 선수단의 집중력이 중요한 순간 큰 힘을 발휘했다.
'임스타' 임상우 인상 깊은 고별전