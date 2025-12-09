15년째 따로 사는 부부 향한 오은영의 조언

MBC

현재 남편에게는 아내와의 부부관계보다 더 힘든 일이 따로 있었다. 남편은 최근 '소뇌 위축증'이라는 불치병을 진단받아 투병중이었다. 소뇌가 점차 줄어들거나 기능이 감소하며 운동조절과 균형감각에 문제가 생기는 신경퇴행성 질환이었고 현재로서는 마땅한 치료법이 없는 상황이었다.



남편은 자신의 평범한 일상이 얼마 남지 않았다는 불안감과 무력감에 괴로워하고 있었다. 남편은 "내 삶이 무너져 아무 것도 할수 없다는 상실감을 느꼈다"라며 오열했다.



한편 남편의 투병 소식을 알게 된 아내도 혼자만의 결심을 내렸다. 아내는 "남편이 나를 먼저 떠나지 않는 한 죽어도 여기서 죽겠다는 다짐으로 살아왔다"고 고백했다. 흔들리는 부부 관계 속에서도 아내는 남편의 건강이 악화되어 집으로 돌아오면 자신이 돌보겠다고 생각하고 있었던 것.



그런데 남편은 아내와 딸과는 상의없이, 자신의 간병을 원가족인 여동생에게 부탁놓았다며 일방적으로 통보한 상태였다. 아내는 그렇게 되면 자신이 아내로서 할수있는 일이 없다며 "남편이 영원한 남이 되는 것"이라고 반대했다. 남편은 사실 도움이 절실한 상황에서도 아내의 간병만큼은 불편하다며 극구 거부하는 이유에 대하여 '자존심' 때문이라고 인정했다.



오은영은 남편이 놓치고 있는 부분을 지적했다. "딸의 입장에서는 '아빠에게 누가 더 가까운 사람인가?' '내가 친딸이 아니라서인가'라는 생각이 들수 있다. 아빠의 보여주고 싶지않은 부분을 고모에게는 보여주면서 엄마와 나는 배제당한다고 느낄수 있다. 가족이라면 중요한 결정이나 의논을 하는데 반드시 가족과 먼저 머리를 맞는 과정이 필요하다"고 당부했다.



부부를 위한 최종솔루션이 내려졌다. 오은영은 아내에게 "남편이 있는 여수로 자주 내려가시라. 아내는 남편이 먼저 다가와주기를 바라지 말고, 아내가 먼저 손을 내밀고 관계회복을 시도해보라는 것"이라고 조언했다. 또한 소통능력이 부족한 아내를 위한 '4단계 대화법'을 추천하며, 상대의 이야기를 듣고 질문과 답변을 주고받으며 '수긍, 수용, 방향과 지침, 현명한 선택'의 과정으로 이어지는 대화를 연습해볼 것을 제안했다.



또한 남편에게는 우울증 치료를 위하여 정신건강의학과를 다닐 것을 추천하며 몸뿐만이 아니라 마음의 건강도 돌볼 것을 제안했다. 한편으로 간병계획에 있어서 "남편의 일방적인 결정이 아닌, 가족들과 소통하며 지혜로운 방향으로 합의점을 찾아가라"고 당부했다.



솔루션을 마친 아내는 "영상을 통해 내 자신의 모습을 객관적으로 돌아보게 됐다. '내가 상대를 판단하지 말아야겠다. 있는 그대로의 모습을 인정해야겠다'고 깨달았다"며 변화를 다짐했다. 남편도 "상처가 되는 말과 행동이 있었다면 미안하다. 한번에 좋아질 수는 없겠지만 조금씩 작은 것부터 시작해보겠다"며 아내에게 사과를 전했다.



미소를 되찾은 아내는 남편의 손을 잡고 "그동안 열심히 살아왔잖아. 당신에게 감사해"라며 화답했다. 패널들은 노부부가 앞으로는 '따로'가 아닌 '함께' 서로의 마음을 보듬어주는 부부로 거듭나기를 응원했다.

