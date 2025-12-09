강말금 "가짜 장례식 연 딸, 어떤 맘으로 연기했냐면요..."

(주)트리플픽처스

"제가 서른 살이 되어 늦깎이로라도 연기를 시작할 수 있었던 건, 언니가 제 몫의 '선영' 역할을 대신해 주었기 때문이에요. 가족이 아프기 시작하며 집안 형편이 급격히 기울었어요. 언제 돌아가실지 모르는 상황에서, 그 빈자리를 채우기 위해 언니는 고등학교를 졸업하자마자 취업 전선에 뛰어들었죠."

"서른은 결혼도 하고 유학도 가고, 새로운 무언가를 시작하는 나이였거든요. 저도 뭐든 저지를 수 있을 것 같았어요. 그때 언니랑 둘이 앉아서 '네가 그만둘래, 내가 그만둘까'를 두고 이야기를 나눴어요. 결국 제가 먼저 회사를 관두겠다고 했죠. 그러니까 언니는 일을 그만할 수 없었던 거예요. 그 뒤로 언니는 10년을 더 일했어요. 언니가 정말 그만둘 수 있는 때가 됐을 때는 이미 나이가 너무 많아졌고, 그런 식으로 언니의 무언가를 놓치게 됐죠. 저 때문에."

"한번은 따님과 함께 오신 70대 아버님을 만났어요. 그분은 누워 있는 아버지 배역에 이입해서 영화를 보셨더라고요. 저는 제가 맡은 선영이나 동호 세대의 입장만 생각했지, 그 윗세대의 시선은 상상도 못 했거든요. 신선한 충격이었죠. 또 어떤 50대 관객분은 '연명 치료 중단 동의서'에 절대 사인하면 안 된다며 심각하게 말씀하시기도 했고요. 장례식장 부조금 이야기를 나누며 자신의 가족사를 꺼내놓는 분도 계셨어요. 그러니까 관객분들이 각자가 겪은 경험에 따라서 다른 장면과 기억을 가져가시는 거죠. 많이 배웠어요. 앞으로 만날 다양한 세대의 관객분들도 〈고당도〉를 통해 저마다의 느낌을 얻어가는 영화가 됐으면 좋겠어요."

"거기서 먹었던 우유랑 요거트랑 사과 바나나 옥수수 이런 게 너무 맛있는 거예요. 어느 순간부터 식당을 안 가고 그 제철 음식을 사서 아침에 먹었어요. 그 순간이 떠올라요. 그리고 이제 겨울이 됐잖아요. 양배추 쪄 먹으면 그게 그렇게 달수가 없어요. 그럼 저는 약간 감동받거든요. 그리고 그걸 가족하고 나눌 때 고당도 같다고 생각해요."

"지금 제가 봐도 정말 못 했던 것 같아요. 그렇게 많이 나오지 않는데도 연기력에 대한 이야기가 많이 나왔죠. 그날은 앓아 누울 정도로 힘들었어요. 사실 영화를 볼 때 비판은 많이 하잖아요. 그리고 그것에 대해 글로 쓸 자유도 있죠. 근데 막상 그 입장이 되니까 참 다르더라고요. 그래서 제 눈으로 다시 확인했어요. 불편하게 만들었던 부분들이 뭐였는지. 정말 기술적으로 대사가 좋지 않았어요. 저는 연극을 주로 했었거든요. 연극 특성상 모니터가 어렵고, 극초반에 단점이 좀 드러나더라도 2시간 후에 감동을 주면 '우리는 잘 만났다가 헤어집니다'라는 게 가능했다면 영화는 그게 아니었던 거죠."

"녹음 파일을 보내드리면 '이런 부분이 보통의 서울 사람과 다르군요.'하면서 하나하나 짚어주셨어요. 어디를 가도 듣기 어려운 말이었죠. 그때부터 3년 동안 하루 30분씩, 0.5초 늦게 말 따라 하기 훈련을 했어요. 그게 정말 많은 도움이 됐죠. 그러니까 말하자면, 일이 준 상처가 저에겐 떫은 감 같았어요. 그렇지만 그걸 먹어야 떫은 걸 먹어야 뭐가 단 건지, 또 어떻게 하면 달아지는지 알 수 있잖아요. 꼭 필요한 순간이었어요."

"사람마다 가지고 있는 능력이 다르잖아요. 제가 가지고 있는 거 딱 하나가 뭐냐고 묻는다면, 문해력인 것 같아요. 드라마 〈신성한 이혼〉 때 붕어빵을 먹는 장면이 있었어요. 사실 그 신의 내용은 남자친구가 맛있다고 권한 붕어빵을 먹으면서 내가 '한 달 동안 유럽 여행 갈 건데 같이 갈래?'라고 물어봤는데, 남자친구가 '한 달..? 아니야, 괜찮아.'하는 짧은 신이었어요. 근데 그걸 붕어빵 신이라고 부르면서 헤매기 시작한 거죠. 그건 붕어빵 신이 아니잖아요. 단편적으로 붕어빵을 가지고 사람들한테 유머를 주겠다고만 생각하면서 목적을 잃어버린 거죠. 한 3일 내내 고민하다가 결국 깨달았어요. 제가 그 신을 붕어빵신이라고 불렀기 때문에 헤맸다는걸요. 그런 것들을 찾는 거, 그게 문해력인 것 같아요."

"저는 잘 모르는 저의 모습에서 나오는 걸 수도 있겠다 싶어요. 제가 연극 생활을 할 때 '못하니까 배우 하지 마'라는 소리를 많이 들어서 자격지심에 시달린 적이 있어요. 그러다가 정말 연기를 잘하고 고민이 많은 후배한테 말을 함부로 해서는 안 된다는 걸 알고 있던 한 선배를 만났어요. 그분이 어느 날 같이 연기하다가 '너는 얼굴이 참 많다. 나는 나를 믿어'라고 말씀해 주시는 거예요. 그러니까 '너에게는 다양한 모습이 있어'라고 판단한 본인의 말이 맞다는 거죠. 그 말이 정말 빛 같았어요. 아직도 그대로 기억날 정도로요. 그런 부분들이 다양한 역을 할 수 있도록 도와주는 것 같아요."

"누군가의 머리맡 꿈을 현실로 만들어주는 게 배우라고 생각해요. 〈조의〉도 그렇죠. 2018년 어느 날 감독님이 누워서 이렇게 자고 일어나 가지고 문득 한 줄 쓰지 않았을까, 그게 출발점이 되지 않았을까 생각해요. 제가 출연한 작품들도 다 그렇고요. 그러니까 누군가의 머리맡 꿈인 거죠. 그 꿈이 현실화될 때 가장 적합한 얼굴이 되어주는 것. 그리고 촬영장으로 향할 때 '연기라는 적극적인 행위를 하러 간다'는 마음을 잃지 않는 것. 그렇게 적극적인 메신저이자 배우로서 관객들과 오래 만나고 싶습니다."

영화 <고당도> 스틸컷강말금은 선영과 자신이 처한 환경은 많이 다르다고 말했다. 하지만 역설적으로 그가 배우로서 살아올 수 있었던 배경에는 누군가의 '선영' 같은 희생이 있었다. 그는 조심스럽게 자신의 언니 이야기를 꺼냈다.둘째로 태어나 상대적으로 부양의 의무에서 자유로웠던 강말금은 대학을 졸업하고 회사를 다녔다. 3년만 일하면 돈이 모여 원래 하고자 했던 일을 할 수 있으리라 생각했다. 하지만 현실은 녹록지 않았고, 안정된 직장을 그만두는 것은 더욱 두려운 일이 됐다. 그렇게 망설이는 사이 서른이 되었다.여전히 언니를 떠올리면 미안함과 고마움이 교차한다는 그였다. 곁에서 지켜본 언니의 삶이 있었기에, 강말금은 가족의 책임을 짊어진 선영을 연기할 수 있었다. 그 진심이 닿아서일까. 개봉 전 만난 관객들에게 다양한 반응을 들을 수 있었다.영화 제목인 '고당도'처럼, 강말금의 배우 인생에서 가장 달콤했던 순간은 언제였을까. 그는 최근 어머니와 함께 다녀온 홋카이도 여행을 꼽았다.그에게도 인생의 '떫은 감' 같았던 순간은 있었다. 연기를 하며 처음으로 대중의 비판을 받았을 때였다.그는 주저앉는 대신 정면 돌파를 택했고, 음성 학자를 찾아가 자신의 말투를 분석했다. 경상도 출신인 그에게 서울말의 미묘한 억양은 넘어야 할 산이었다.강말금은 오랜만에 영화제 GV(관객과의 대화) 무대에 올라 관객들의 생생한 목소리를 마주했다. 카메라 앞에서만 연기하다 보면 문득 찾아오는 고립감, 그 틈을 메워준 건 바로 '영화를 보는 관객'의 존재를 다시금 확인한 시간이었다. 다양한 작품 속에서 매번 다른 얼굴로 변신하는 그에게, 그 수많은 캐릭터를 이질감 없이 소화해 내는 비결을 물었다. 그는 잠시 고민하더니 '문해력'이라는 의외의 답을 전했다.그는 이 능력이 연극을 하던 시절, 특출나게 잘난 게 없어 대본을 껴안고 몇 번이고 텍스트를 분석하다 보니 키워진 부분이라고 덧붙였다.인터뷰 말미, 앞으로 어떤 배우로 관객을 만나고 싶은지 물었다. 그는 잠시 생각에 잠기더니 "세상에 줄 메시지가 있는 이야기의 전달자가 되고 싶다"고 답했다.강말금·봉태규·장리우·정순범·오운백 주연의 영화 〈고당도〉는 12월 10일 개봉 예정이다.