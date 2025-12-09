강등 일원에서 승격 1등 공신으로... 부천FC 바사니의 활약

2년 전 강등을 바라만 봐야 했던 바사니가 이제는 승격 1등 공신으로 이름을 날렸다.이영민 감독이 이끄는 부천FC 1995는 8일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그 2025' 승강 플레이오프 2차전서 김은중 감독의 수원FC에 3-2로 승리했다. 이로써 부천이 총합 스코어 4-2로 수원을 누르고 K리그1 승격이라는 기쁨을 누렸다.지난 5일 열린 1차전서 웃은 팀은 부천이었다. 치고받는 흐름 속 '캡틴' 바사니가 선제골을 터뜨렸고, 이후 효율적인 3백 시스템으로 수원의 공세를 잠재우는 데 성공했다. 스코어를 뒤집어야만 하는 수원과 리드를 지켜야 하는 부천. 수원은 득점왕 싸박을 제외한 상황 속 황재윤·이용·김태한·이현용·이시영·한찬희·루안·윤빛가람·안현범·김경민·윌리안이 선발로 나섰다.부천 역시 변화를 줬다. 김형근 골키퍼를 필두로 홍성욱·백동규·정호진·김규민·박현빈·카즈·장시영·갈레고·몬타뇨·바사니를 내세웠다. 그렇게 시작된 경기서 홈팀인 수원이 분위기를 잡았지만, 득점은 부천에서 나왔다. 전반 14분 우측에서 볼을 탈취한 바사니가 강력한 오른발 슈팅으로 수원의 골망을 갈랐다. 기선 제압에 성공한 부천은 빠르게 추가 득점을 터뜨렸다.전반 23분 좌측에서 볼을 잡은 김규민이 이시영을 제치고 오른발 슈팅을 날렸고, 이 볼이 황재윤 골키퍼 가랑이 사이로 들어갔다. 이후 수원도 김경민·안현범·루안이 연이어 슈팅을 날렸으나 득점으로 이어지지 않았다. 후반 시작과 함께 이들은 싸박·이재원을 투입하며 공격 고삐를 당겼지만, 부천이 또 골망을 흔들었다.휘슬이 울리자마자 바사니가 전방으로 쇄도하던 갈레고에 패스를 넘겼고, 이를 왼발 슈팅으로 팀의 세 번째 골을 완성했다. 수원도 총공세를 펼쳤고, 후반 37분 교체 투입된 최치웅이 오른발 슈팅으로 만회 골을 기록했다.또 종료 직전 부천 한지호가 핸드볼 파울을 범하면서, 수원이 페널티킥 기회를 얻어냈다. 키커로 나선 싸박이 깔끔하게 성공하며 추격했으나 시간이 너무 부족했다. 골망이 흔들린 이후 경기는 그대로 종료되며 부천이 환호했다.살 떨리는 승강 플레이오프서 2연승을 챙기며 창단 첫 1부 승격이라는 기쁨을 누린 부천이었고, 끝내 안일함을 극복하지 못하고 5년 만에 2부로 강등을 당한 수원이었다. 이처럼 2026시즌 부천·수원의 운명이 결정된 가운데 단 한 사람이 승부의 차이를 만들었다고 해도 과언이 아니었다. 바로 부천 '캡틴' 바사니다.1997년생인 바사니가 K리그 무대를 밟았지만, 기대 이하의 모습으로 실망감을 안겼다. 당시 K리그1에 자리하고 있던 수원 삼성 유니폼을 입었던 그는 많은 기대감을 받았으나 전력 외로 분류되어 23경기 출전에 그쳤고, 팀도 다이렉트 강등으로 고개를 숙였다. 또 공격 포인트도 3골 1도움에 머물렀고, 이듬해 쫓기듯이 부천으로 떠날 수밖에 없었다.자존심이 상할 법도 했지만, 바사니는 부천에서 본인의 진가를 확실하게 드러내는 데 성공했다. 이영민 감독의 지휘 아래 확실한 포지셔닝과 임무를 부여받았고, 36경기에 나서 12골 7도움을 기록하는 괴력을 뽐냈다. 비록 준플레이오프 진출에도 실패했으나 그의 능력을 높게 산 구단은 2026년까지 재계약을 체결하며 믿음을 줬다.이번 시즌 개막 초반 잠시 주춤했으나 이는 기우였다. 4라운드 이후 부주장으로 선임되며 책임감을 장착한 그는 천안-서울E-김포-전남-경남을 상대로 연이어 공격 포인트를 올리며 포효했다. 이후 기세를 이어간 바사니는 30라운드 서울 이랜드전서 시즌 12호 골을 터뜨렸고, 진창수(은퇴)를 넘어 구단 역대 최다 공격 포인트 1위(37개)로 우뚝 올라섰다.또 김포와의 최종전서 시즌 14호 골을 기록한 바사니는 구단 역대 단일 시즌 최다 공격 포인트(14골 7도움) 기록을 세우며 포효했다. 비록 K리그2 베스트 11 부문에서 무고사·후이즈에 밀리면서 수상에 실패했지만, 승강 플레이오프서 확실한 활약을 선보이며 본인의 클래스를 증명했다. 1차전서 선제 결승 골을 터뜨리며 웃은 그는 2차전서는 압도적인 모습을 선보였다.우측 윙어로 선발 출격한 바사니는 팽팽하게 맞선 0-0 전반 초반 사고를 쳤다. 전반 15분 우측에서 윌리안의 볼을 탈취했고, 루안·이시영을 순식간에 제치고 오른발로 선제골을 만들었다. 이에 그치지 않았다. 전반 23분에는 안정적인 볼 키핑을 선보였고, 김규민의 추가 득점을 도우기도 했다. 수비적인 역할도 충실하게 이행했다.수비 상황에서는 최전방 수비수 임무를 확실하게 수행했고, 전반 37분에는 영리한 터치로 볼 소유권을 회복했다. 후반에도 활약은 이어졌다. 후반 시작과 함께 정확한 킥 능력으로 갈레고의 쐐기 득점을 도왔다. 또 수원의 공세가 몰아치던 후반 13분에도 윌리안의 날카로운 크로스를 헤더로 막아내며 팀의 일원으로 기능했다.77분간 경기장을 누빈 바사니는 1골 2도움을 기록했고, 드리블 성공률 100%, 팀 내 최다 키패스(3회), 크로스 성공 1회, 볼 획득 6회로 압도적인 퍼포먼스를 뽐냈다.2023년 바사니는 다이렉트 강등으로 고개를 숙였지만, 2년이 지난 2025시즌. 부천의 핵심 일원으로 다시 1부 무대를 밟는 미친 서사를 작성하며 활짝 웃었다.한편, 부천을 재창단 후 첫 K리그1 무대로 이끈 이영민 감독은 경기 종료 후 방송사와의 인터뷰를 통해 "일단 말문이 막힐 정도로 벅차다. 저희 선수들한테 정말 너무 고맙다"라며 "조금 더 공격적으로 세워서 후회없이 해보자고 했는데 결과가 잘 나왔다"라고 활짝 웃었다.