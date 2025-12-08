광속구 사라진 FA 'A등급' 조상우... KIA 잔류가 최선?

케이비리포트

FA 조상우의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)전성기 시절 리그 최고의 광속구라는 평가를 받았던 패스트볼 구속은 평균 145km/h대로 하락했고무엇보다 월별 기복이 심했다. 4월과 6월에는 평균 자책점 0점대로 좋은 모습을 보였지만 5월(ERA 7.82)과 7월(ERA 14.21)에는 난타당하며 팀 승리를 날리는 경우가 적지 않았다. 4점대에 육박하는 시즌 자책점이나 0.84에 그친 대체선수 대비 승리 기여도(WAR/케이비리포트 기준)는 정상급 불펜으로 분류하기 어려운 성적이다.무엇보다 조상우의 발목을 잡는 가장 큰 요인은 바로 FA 등급이다. 조상우는 보상 규모가 가장 큰 'A등급'이다. KIA 이외의 구단이 조상우와 계약하려면 보상선수(보호 선수 20인 외) 1명과 전년도 연봉(4억 원)의 200%인 8억 원, 혹은 보상선수 없이 연봉의 300%인 12억 원을 원소속팀 KIA에 지급해야 한다.전성기에 비해 구속, 구위 하락이 뚜렷하고 30대 중반을 향해가는 불펜 투수에게 유망주 유출과 10억 원 안팎의 보상금을 감수할 구단이 나올 것이라 기대하기는 현실적으로 어렵다. 시장에 나온 다른 불펜 자원들과 비교해도 가성비 측면에서 매력이 떨어진다는 냉정한 평가가 지배적이다. 타구단 이적 가능성은 거의 없다고 봐도 무방할 정도다.