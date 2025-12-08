광속구 사라진 FA 'A등급' 조상우... KIA 잔류가 최선?

▲
생애 첫 FA 자격을 취득한 조상우KIA 타이거즈
불과 1년 전, 스토브리그를 뜨겁게 달궜던 깜짝 트레이드 주인공의 위상은 온데간데 없다. 올시즌 KIA 타이거즈 필승조의 일원이었던 조상우(32)가 생애 첫 FA 자격을 얻었지만, 시장의 반응은 냉랭하기 그지없다. 박찬호, 최형우, 양현종, 이준영 등 KIA 구단 내부 FA들이 속속 행선지를 결정짓는 동안 조상우는 여전히 미계약자로 남아 추운 겨울을 보내고 있다.
조상우는 KIA가 2025시즌을 앞두고 연속 우승을 위해 영입한 회심의 전력 보강 카드였다. KIA는 불펜 마당쇠인 장현식의 이적 공백을 메우기 위해 키움 히어로즈에 2026 신인 드래프트 1라운드, 4라운드 지명권과 현금 10억 원을 내주는 출혈을 감수했다. 그야말로 '윈나우'를 위한 승부수였다.
하지만 승부수는 기대했던 효과를 발휘하지 못했고 시즌 최종 성적은 참담할 정도였다. 디펜딩 챔피언 KIA는개막전 MVP 김도영의 이탈을 시작으로 주축 선수들의 줄부상 속에 2025시즌 8위로 추락했고 야심찼던 윈나우 전략은 붕괴되고 말았다.
셋업맨 역할을 맡은 조상우의 개인 성적도 계륵에 가까웠다. 조상우는 올시즌 총 72경기에 등판해 60이닝을 소화하며 6승 6패 28홀드, 평균자책점 3.90을 기록했다. 팀 불펜 투수 중 홀드 1위는 기록했지만 세부 지표를 들여다보면 사정이 달라진다.