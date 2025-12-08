국립오페라단, '트리스탄과 이졸데' 역사적 한국 초연

<트리스탄과 이졸데>를 처음부터 끝까지 보는 건 평생 한 번 있을까 말까 한 일이다. 2012년 정명훈 지휘 서울시향이 콘서트 형식으로 연주한 일이 있지만, 무대에서 제대로 공연하는 건 한국에서 처음이라고 한다. 3막 공연에 5시간이나 걸리고 주인공 트리스탄과 이졸데 역할에 초인적인 테크닉과 체력이 요구되는 작품이라니, 언제 또 무대에 오를지 기약할 수 없다. 따라서 바그너 '음악'을 좋아하든 싫어하든-이 분의 '인간성'을 좋아하기는 어려울테니 논외로 하고!-놓치기 아까운 기회였다.



주인공 트리스탄과 이졸데의 금지된 사랑은 죽음으로 완성된다. 목숨과 맞바꾸는 사랑? 돈밖에 모르는 요즘 세상에 있을 법하지 않은 일이다. 그러니까 클래식이겠지... 말러 교향곡의 키워드인 '사랑과 죽음'의 원조격인 작품이니 한번쯤 볼 가치가 있는 건 분명하다. 전주곡에 등장하는 '트리스탄 코드'는 해소되지 않은 채 허공을 떠도는 불협화음이고, 이 때문에 무조음악의 효시로 불리기도 한다.



음악이 쉽지 않다는 뜻이니 예습이 필요했다. 대본이 실린 해설서를 놓고 유튜브로 바이로이트 공연 실황을 보며 '나 홀로 낭독회'를 했다. 이걸 다 외워서 노래하는 사람도 있는데, 감상하는 입장에서도 최소한의 노력은 해야 하는 게 아닐까 싶었다. 판소리 <적벽가>도 완창에 5시간쯤 걸린다니 그 정도 각오면 <트리스탄과 이졸데>를 감상할 수 있지 싶었다. 12월 5일 서울 예술의전당 오페라극장, 오후 3시부터 저녁 8시까지 기나긴 음악의 향연이 펼쳐졌다.



얍 판 츠베덴이 지휘하는 서울시향은 말러 교향곡 세 곡 길이의 대작을 흔들림 없이 연주했다. '트리스탄 코드'로 시작하는 전주곡, 사랑의 밤을 예찬하는 2막 이중창, 그리고 3막 이졸데의 '사랑의 죽음'까지, 작품 전체의 기둥을 이루는 세 장면은 훌륭했다. 1막 콘월에 도착했을 때 합창이 마르케 왕을 찬양하고 4층 박스석에서 6명의 금관 주자가 팡파레를 연주하는 대목은 입체감과 생동감이 넘쳤다. 2막 사랑의 이중창에서는 오케스트라가 포르테가 아니라 피아니시모로도 청중들을 압도할 수 있다는 걸 보여주었다. 1막, 이졸데가 브랑게네에게 "그의 두 눈을 보았을 때"라고 할 때 비올라 솔로가 '사랑의 모티브'를 연주하고, 2막 마르케가 배신한 이유를 묻자 트리스탄이 "그건 말할 수 없습니다" 대답할 때 오보에가 '그리움의 모티브'를 연주하는 대목은 무척 아름다웠다.



얍 판 츠베덴과 서울시향은 비상한 결의로 이 작품에 도전했다. 츠베덴은 단원들에게 "카네기홀 연주보다 이 작품이 더 중요하다"고 강조했고, 오페라하우스의 오케스트라 피트와 똑같이 마련한 연습실에서 실전 훈련을 이끌었다고 한다. 그러나 바그너 음악을 잘 아는 사람은 아쉬움을 토로하기도 했다. 어느 열렬한 바그네리안은 "포르티시모를 메조포르테로, 피아니시모를 메조피아노로 연주하니 너무 밋밋했고, 심장이 찢어지는 사랑의 고통이 느껴지지 않았다"며 츠베덴의 바그너 해석에 실망했다고 털어놓았다. 특히 두 사람이 독약인 줄 알고 사랑의 묘약을 마시는 대목은 "예쁘디예쁘게" 연주하는 게 최상의 바그너가 아니라고 강조했다. 츠베덴과 서울시향이 새겨둠 직한 지적이었다.



출연 성악가들은 혼신의 힘을 다해 열연했지만, 트리스탄 역의 브라이언 레지스터는 성량이 약해서 아쉬움을 남겼다. 트리스탄에게 요구되는 힘과 정열, 섬세함과 뜨거움을 표현하기에는 미흡했다. 초인적 기량과 에너지가 필요한 이 역할에 완벽을 요구하는 건 '예술가 학대'에 가까운 잔인한 일이겠지만, 이날은 심했다는 느낌을 지울 수 없었다. 페이스북에는 "트리스탄이 졸데(?)"라는 비아냥부터, "'부~'(야유 소리)를 외치고 싶었는데 참느라고 혼났다"는 고백까지 다양한 혹평이 이어졌다.



이졸데 역의 엘리슈카 바이소바가 처음부터 끝까지 흔들림없이 체력과 기량을 유지한 건 대단한 일이었다. 그녀는 성량이 풍부했지만 다이내믹이 다소 고르지 못했고 일부 대목에서 '수비토 포르테'(subito forte, 갑자기 크게)로 청중들을 깜짝깜짝 놀라게 했다. 트리스탄과 이졸데가 함께 노래할 때 밸런스가 잘 맞지 않은 건 이날 음악의 가장 큰 문제였다. 페이스북에는 "(트리스탄이) 이졸데에게 주눅이 들어서 제소리를 못 냈다"는 우스개가 올라왔다. 첫날 트리스탄의 스튜어트 스켈톤과 이졸데의 캐서린 포스터는 호평을 받았다는데…. 캐스팅 전에 제대로 검증을 못한 책임이 누구에게 있는지 궁금했다.



두 주역에 비해 브랑게네 역의 메조소프라노 김효나, 쿠르베날 역의 바리톤 노동용, 마르케 역의 베이스 박종민은 훌륭하게 제 몫을 다해서 찬사를 받았다. 2막, 트리스탄과 이졸데의 사랑의 이중창이 끝날 무렵 브랑게네가 "마르케 왕이 돌아온다"고 경고하는 대목은 무척 아름다웠다. 마르케 역의 베이스 박종민은 마음을 사로잡는 깊은 목소리로 청중들의 심금을 울렸다. 2막, 트리스탄에게 배신당한 마음을 토로하는 독백은 베이스 클라리넷과 어울리며 깊은 감동을 주었다.



연출자 슈테판 메르키는 무대를 우주선으로 가져와서 '사랑과 죽음'을 '자유와 초월'의 이미지로 승화시켰다. 한국에서 보기 힘든 일종의 '레지테아터'(Regietheater, 연출자의 주도로 원작을 새롭게 해석하여 관객에게 호소하는 무대)를 예상했지만 '파격적'인 연출은 아니었다. 배경에 흐르는 별들의 이미지는 아름다웠다. 두 사람이 사랑의 묘약을 마시는 장면은 조명 색깔만 살짝 변화를 주었는데, 꽤 효과적이었다. 원래 무대에 설치할 예정이던 나선형 구조물이 없었지만 특별히 문제라고 느끼지는 않았다.



연출 의도가 상당히 추상적이고 철학적이라 다소 어렵게 느껴질 위험이 있긴 했다. 3막에서 달처럼 생긴 행성이 천천히 커졌다가 다시 작아지는데, 이 황량한 행성은 사랑이 없는 불모의 세계를 상징하는 것으로 짐작됐다. 마지막, 이졸데가 '사랑의 죽음'을 노래한 뒤 죽은 트리스탄의 손을 잡고 떠나는 장면은 '죽음'이 아닌 '새로운 출발'을 보여주려는 의도로 이해했다. 이러한 내 짐작이 맞는지, 슈테판 메르키의 진정한 연출 의도가 무엇인지 확인할 수는 없었다.



대단한 공연이었고, 5시간이 아깝지 않았다. 국립오페라단은 내년 10월 29일 <라인의 황금>을 시작으로 4차례에 걸쳐 바그너 <반지> 사이클 전곡에 도전할 예정이다. 20여 년 전 <반지> 사이클을 다 본 뒤 '바그네리안' 되기를 포기했지만, 다시 보고 싶은 유혹이 스멀스멀 일어나는 걸 어쩔 수 없다.



이채훈 음악사 연구가, <모차르트 평전> 저자

