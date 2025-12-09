살인자를 기른 경찰 아버지의 비밀

흔히 SF를 현실과 동떨어진 장르로 이해하는 시각이 있다. 공상과학이란 말 그대로, 현실과 다른 무엇을 상상해 장르적 재미를 자아내는 수단이 아니냐는 것. 아주 틀린 말은 아니겠지만 그것이 SF의 모든 것은 물론 아니다. 로봇이 나오는 영화를 예로 들어보자. 작품은 보는 이로 하여금 로봇에 대해 더 잘 이해하도록 하는가. 물론 그럴 수도 있겠으나, 주목적은 그것이 아니다. 로봇을 통해 인간과 우리가 사는 세계를 달리 보도록 하는 것, 그것이 작품의 주된 목적이 된다.
인간의 부족한 지성은 무엇이든 익숙하게 여기도록 이끈다. 날선 감각으로 매 순간 모든 것을 판단하는 대신에 새로운 자극이 없는 것은 익숙한 것으로 인식함으로써 별도로 감각할 필요를 덜어내는 것이다. 그러나 익숙해진 것이라 해서 충실히 이해하고 있는 것은 물론 아니다. 삶 가운데 수많은 오판이 익숙해져선 안 될 것을 익숙하게 여기고, 당연하지 않은 것을 당연하게 여겨서 생겨나는 것이 아니던가.
예술은 인간이 이미 익숙한 것에서 새로움을 돌아보도록 하는 방법에 끊임없이 매달렸다. 그로부터 도출한 한 가지 방법론이 낯선 존재를 통해 익숙한 것을 달리 보도록 할 수 있다는 것이다. 로봇이란 존재를 인간 세상에 던져놓음으로써 인간은 비로소 무엇이 인간을 인간답게 하는지를 돌아보게 된다. 어디 로봇뿐일까. SF의 창시자라고까지 여겨지는 메리 셸리는 프랑켄슈타인 박사가 빚은 괴물을 통하여 인간세상의 위선과 폭력을 거침없이 까발리지 않았던가.