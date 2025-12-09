살인자를 기른 경찰 아버지의 비밀

▲덱스터스틸컷 Showtime

살인마 앞에 나타난 또 다른 살인마



그렇다고 살인을 아예 안 하는 사이코패스로 자랐다면 드라마가 될 수는 없는 일이다. <덱스터>의 주인공은 어디까지나 살인을 거듭하는 덱스터의 이야기로, 그가 철저히 규율에 의해 살인대상을 정하고 살해하는 과정을 보여준다. 시즌1은 오랫동안 남몰래 살인을 저질러 온 덱스터의 앞에 그 존재를 알고 있는 듯한 또 다른 살인마가 나타나며 벌어지는 일을 다룬다. 경찰이자 살인자로 살며 그 사실을 주변에 들켜선 안 되는 덱스터가 존재를 알 수 없는 은근한 도전에 맞닥뜨려 겪는 위기, 요컨대 살인자의 위기가 곧 <덱스터> 시즌1의 중추를 이룬다.



마이애미 중심부에서 거듭되는 토막살인 사건을 일으키는 범죄자와 그를 잡기 위해 동분서주하는 경찰들, 그 속에서 독자적인 대응을 해나가는 덱스터까지가 <덱스터>의 주된 주체들이다. 작품은 그 과정 속에서 덱스터란 인간이 어떻게 만들어졌고 어떻게 살아가고 있으며 어떤 고난 가운데 놓여 있는지를 총체적으로 알도록 한다. 오로지 덱스터뿐 아니라 주변 경찰들과 가족, 애인까지의 이야기가 더해지며 통상의 드라마와 마찬가지로 발단과 전개, 위기와 극복을 총체적으로 바라보도록 한다.



거듭되는 범죄가 이야기를 이끄는 소재가 되지만 정작 드라마가 천착하는 것은 그저 범행만이 아니다. 아무것도 느끼지 못하는 존재인 덱스터가 제게 닥친 위기를 극복해나가는 과정이 철저히 아버지의 준비에 의지하고 있다는 것, 그 지점에 자리한 신뢰와 애정의 힘이 어느 정도까지 효과를 발휘할 수 있는지를 내보이는 일 또한 주요한 관심이 된다. 인간성이 삭제된 이가 인간 사이에서 어우러져 살기 위해 발버둥치는 과정을 통하여 보는 이들은 우리 사회에 깔려 있는 인간다움이 어떤 것인지를 확인하게 되는 것이다. 또한 노심초사하며 인간적인 모습을 연기하는 덱스터가 여러 상황 속에서 다른 이들보다 더 안쓰럽게 여겨지는 것은 덤. 요컨대 이 드라마는 평범한 관객으로 하여금 연쇄 살인마를 응원하도록 하는 결코 쉽지 않은 일을 이뤄낸다.



드라마 속 인간다움이란 아름답기만 하지 않다. 권력을 위해 동료들을 모함하거나 배척하기도 하고, 작은 의리를 지킨다며 동료를 따돌리거나 괴롭히기도 한다. 감정이 없어 감정을 연기하는 덱스터가 도리어 그 감정의 모양을 잘 아는 것처럼 보이는 순간 또한 적잖다. 업에서, 일상에서, 심지어는 인생에서까지 실패를 거듭하는 인간들은 과연 저를, 제 감정의 쓰임을 잘 알고 있는 것일까. 덱스터가 처리한 수많은 악당들에게서 도리어 인간적인 면모가 발굴될 때가 얼마나 잦은가. 인간을 처단하여 세상을 이롭게 하는 살인자의 모습을 보이는 건 드라마가 그저 사적제재를 찬양하기 위한 것은 아닌 것이다.



인간다움은 무엇인가. 인간이어서 갖고 있는 불완전한 이성과 감성, 그로부터 몰상식하고 비이성적인 모습을 내보이기도 하는 우리들이 세상을 어디로 이끌어 가는지를 우리는 충실히 돌아보고 있지 못하다. 사이코패스 살인마가 도리어 인간다움을 돌아보게 한다는 건 그래서 <덱스터>가 가진 특별함이 된다. 우리는 가진 자가 아니라 갖지 못한 자로부터 더 많은 걸 배우기도 하는 것이다.









