방송인 박나래 활동 중단 선언 "모든 게 제 불찰"

SNS에 입장 표명... "모든 게 깔끔해질 때까지 방송 활동 안할 것"

25.12.08 11:44최종업데이트25.12.08 11:44
박나래 코미디언(자료사진).

방송인 박나래가 활동을 중단한다고 밝혔다. 박씨는 8일 자신의 SNS 계정을 통해, "웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다"며 "모든 게 깔끔하게 해결되기 전까지 방송을 중단하기로 했다"고 밝혔다.

이 같은 입장문은 최근 한 연예 매체 보도로 불거진 불법의료행위 및 직장 내 괴롭힘, 급료 미지급 문제 때문이다. 논란이 커지면서 박나래 측은 법률대리인을 통해 해당 행위를 주장하는 매니저들의 입장을 반박했지만, 논란은 잦아들지 않았다.

앞서 박나래 전 매니저들은 서울서부지법에 위와 같은 혐의로 1억 원 상당의 배상 청구 소송을 예고한 바 있다.

입장문을 통해 박나래는 "당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아, 서로 오해가 쌓이게 됐다"며 "여러 분들의 도움으로 어제(12월 7일)서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 모든 것이 제 불찰이라 생각하고 깊이 반성하고 있다"고 상황을 전했다.

박나래 입장문 전문

안녕하세요. 개그우먼 박나래입니다.

지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사를 했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아, 서로 오해가 쌓이게 되었습니다.

여러 분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만, 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있습니다.

저는 웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심하였습니다.

그 동안 저를 믿고 응원해주신 여러분들께 다시한번 머리 숙여 깊이 사과드립니다.




박나래

