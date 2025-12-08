2만 관객 돌파 서울독립영화제, 지역영화 예산 복원 한 목소리

사이트 전체보기
[서울독립영화제 결산] 국내 4대 영화제 급으로 상승, 한국영화 미래 희망 제시

성하훈(doomeh)
25.12.08 13:32최종업데이트25.12.08 13:32
5일 저녁 CGV압구정에서 열린 51회 서울독립영화제 폐막식성하훈

지난 11월 27일 개막한 제51회 서울독립영화제가 총 관객 2만23명으로(지난해 1만9575명) 2만 관객을 넘기는 역대 최다 관객 수를 기록하며 5일 폐막했다. 한 해의 국내 영화제를 총정리하는 의미를 갖는 서울독립영화제는 한국영화 위기 속에 미래를 위한 희망을 보였다는 점이 가장 성과로 평가된다.

서울독립영화제의 관객 수는 2011년 5천 관객을 넘긴 데 이어 2016년 처음으로 1만 관객을 넘겼다. 이후 9년 만에 2만 관객을 기록하면서 국내 부산영화제, 전주영화제, 부천영화제에 이은 국내 4대 영화제 급으로 위상이 높아졌음을 나타냈다. 국내 영화제들의 부침이 심한 가운데 서울독립영화제는 꾸준한 상승을 이어가고 있기 때문이다.

뛰어난 작품들은 관객 수를 늘리고 있는 원동력으로 작용하고 있다. 심사위원으로 참여한 한 제작자는 "좋은 한국영화를 보려면 서울독립영화제에 가 보라"고 한다며 프로그램의 질적 수준에 찬사를 보냈다.

해외초청작품이 늘어나면서 국내 독립영화제의 축제만이 아닌 국제영화제 성격도 가미됐다. 올해는 모두 13편의 작품이 선보인 가운데, 올해 베니스영화제 은사자상 수상작인 <힌드의 목소리> 등은 팔레스타인 민중들의 아픔을 담고 있다는 점에서 관객들의 공감을 받았다. 부산영화제 상영 이후 영화제를 통해 관람할 수 있는 기회를 서울독립영화제가 제공한 것이다. 10일 개봉을 앞둔 심은경 배우 주연, 일본 미야케 쇼 감독의 <여행과 나날>도 여러 행사에 참여하며 올해 영화제를 풍성하게 만드는 게 기여했다.

5일 저녁 CGV압구정에서 열린 폐막식에서는 주요 부문 시상이 이뤄졌다. 예년 8800백만 원이었던 상금은 올해 1억 2천7백만 원(현물 포함)으로 크게 늘었다. 지난해 윤석열 내란 정권의 예산 전액 삭감으로 마음 고생을 심하게 겪었으나, 올해 추경 예산을 통해 극적인 반전을 맞이할 수 있었다.

영화사 외유내강 류승완 감독과 강혜정 대표가 새롭게 '외유내강상'을 신설해 1천만 원을 상금으로 내놓기도 했다. 류승완 감독은 "지난 세기 서울독립영화제에서 받은 상으로 장편 데뷔가 가능했기에, 이제 그 빚을 갚고자 '외유내강상'을 만들게 됐다"며 "올해 많은 독립영화들을 보면서 큰 감동을 받았다"고 말했다. 강혜정 대표는 "'외유내강상'은 최소 10년, 아니 그 이상 계속 이어나가겠다는 마음을 먹었다. 이 상의 상금이 끊기지 않도록 끝까지 책임지겠다"고 말해 박수를 받았다.

지역영화 약진에도 복원되지 않은 예산

51회 서울독립영화제 대상 <별과 모래> 감정원 감독
51회 서울독립영화제 대상 <별과 모래> 감정원 감독서울독립영화제 제공

올해 수상작은 지역영화의 약진이 두드러졌다. 윤석열 내란정권에서 없애버린 지역영화예산이 내년 예산에도 복원되지 않아 독립영화진영의 반발이 거센 상태에서 공교롭게도 서울독립영화제의 수상작 중 지역영화가 적지 않다는 것은 함의가 컸다.

대상에는 대구영화 감정원 감독의 <별과 모래>가 선정됐다. 도시의 속도를 피해 자신만의 꿈을 더듬는 두 사람이, 늦여름의 강가에서 서로를 만나 한 계절을 함께 통과하며 서로의 상처와 약점을 마주하게 되는 성장과 치유의 이야기다. 심사위원들은 "AI가 아무리 발달해도 찍을 수 없는 어떤 종류의 영화가 아닌가 생각했다"며 "영화란 무엇인가에 대해 다시 한번 생각하게 했던 작품"이라고 선정 이유를 밝혔다.

감정원 감독은 전작 <희수>로 2021년 전주영화제에 초청된 데 이어 전북독립영화제에서 대상을 받는 등 대구에서 창작활동을 이어오고 있다, 대구독립영화협회와 대구단편영화제 등에서 실무를 맡기도 하는 등 지역영화에서 두드러진 활동을 하고 있다.

특히 대구영화의 대상은 지난 2019년 김현정 감독 <입문반>에 이어 7년 만이다. 올해 한국단편상 대상 격인 '올해의 단편상'에 역시 대구영화인 김선빈 감독의 <월드 프리미어>가 수상하는 등 대구영화의 창작 역량이 돋보이고 있다.

지역영화로는 씨네플레이 로컬시네마상에 이루리 감독의 <산행>이 선정됐고, 강원영화 김진유 감독의 <흐르는 여정>이 새로운 선택상을 받았다. 국제앰네스티 촛불상도 제주와 대구여성영화제 등에서 주목받았던 고은상 감독의 <신도시 케이>가 수상했다.

시상자나 수상자로 나선 영화인들과 감독들은 내년 정부 예산에 지역영화 지원 예산이 안 된 것에 유감을 나타내며 정부의 지역영화 경시 태도를 지적했다.

씨네플리이 로컬시네마상 시상자로 나온 주성철 씨네플레이 대표는 "지역영화 예산이 복원되길 바라면서 계속 지원하겠다"고 말했다. 씨네플레이 로컬시네마 상은 2021년 신설돼 지역영화를 대상으로 수상자를 선정하고 있다. 장편 우수작품상과 넥스트링크상을 수상한 <레이의 겨울방학> 박석영 감독도 수상 소감에서 "지역영화 예산을 살려내자"고 강조했고, 김진유 감독도 "지역영화 관련 비판 성명을 쓰다가 왔다"면서 지역영화 예산 삭감에 대해 성토하는 분위기가 이어졌다.

서울독립영화제 모은영 집행위원장은 "지역영화는 조금만 지원해도 큰 성과를 낸다"며 지역영화 지원의 중요성을 강조했다. 지난해에는 서울독립영화제 예산 삭감 문제가 주요 화두였는데, 이제는 지역영화 예산 문제로 옮겨가는 모습이다.

단편 대상은 대학 영화

51회 서울독립영화제 수상자들
51회 서울독립영화제 수상자들서울독립영화제 제공

이밖에 '단편 대상'은 양희진 감독의 <오늘 밤의 비>가 선정됐다. 심사위원들은 "사춘기 중학생의 힘든 혼란의 시기를 솔직하고 깊이 있게 표현한 작품"이라고 평가했다.

용인대에 재학 중인 양희진 감독은 "제가 아직 영화과 학생이다"라며 "이번 서울독립영화제 영화들을 보면서 배워야 할 게 많다고 생각했는데 상을 받게 돼서 너무 기쁘다"고 감격스러워했다.

'집행위원회특별상'은 <단지, 우리가 머무는 곳>의 왕민철 감독, 한국독립영화협회 운영위원회에서 선정하는 '독불장군상'은 최승우 감독의 <겨울날들>이 각각 수상했다.

2025년 서울독립영화제 수상작(자) 명단은 다음과 같다.

-대상 : <별과 모래> 감정원 감독
-최우수작품상 : <광장> 김보솔 감독
-우수작품상 : <레이의 겨울방학> 박석영 감독
-단편 대상 : <오늘 밤의 비> 양희진 감독
-단편 최우수작품상 : <우리 꼭 다시 만나> 박유선 감독
-단편 우수작품상 : <물질형태> 이성욱, <강이와 두기> 이지원
-새로운시선상 : <흐르는 여정> 김진유 감독
-새로운선택상 : <충충충> 한창록 감독
-집행위원회 특별상 : 감독 왕민철 <단지, 우리가 잠시 머무는 곳>
-독불장군상 : <겨울날들> 최승우 감독
-독립스타상 : 배우 박효은 <산양들>, 배우 노상현 <강이와 두기>
-열혈스태프상 : 촬영 박세영 <지느러미>
-CGK촬영상(촬영감독조합상) : <에디 앨리스: 테이크> 허철녕, 정새별
-넥스트링크상 <지우러 가는 길> : 유재인, <레이의 겨울방학> 박석영
-외유내강상 : <층> 조바른
-씨네플레이 로컬시네마상 : <산행> 이루리 감독
-국제앰네스티촛불상 : <신도시케이> 고은상 감독
