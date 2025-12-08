2만 관객 돌파 서울독립영화제, 지역영화 예산 복원 한 목소리

▲
51회 서울독립영화제 대상 <별과 모래> 감정원 감독서울독립영화제 제공
올해 수상작은 지역영화의 약진이 두드러졌다. 윤석열 내란정권에서 없애버린 지역영화예산이 내년 예산에도 복원되지 않아 독립영화진영의 반발이 거센 상태에서 공교롭게도 서울독립영화제의 수상작 중 지역영화가 적지 않다는 것은 함의가 컸다.
대상에는 대구영화 감정원 감독의 <별과 모래>가 선정됐다. 도시의 속도를 피해 자신만의 꿈을 더듬는 두 사람이, 늦여름의 강가에서 서로를 만나 한 계절을 함께 통과하며 서로의 상처와 약점을 마주하게 되는 성장과 치유의 이야기다. 심사위원들은 "AI가 아무리 발달해도 찍을 수 없는 어떤 종류의 영화가 아닌가 생각했다"며 "영화란 무엇인가에 대해 다시 한번 생각하게 했던 작품"이라고 선정 이유를 밝혔다.
감정원 감독은 전작 <희수>로 2021년 전주영화제에 초청된 데 이어 전북독립영화제에서 대상을 받는 등 대구에서 창작활동을 이어오고 있다, 대구독립영화협회와 대구단편영화제 등에서 실무를 맡기도 하는 등 지역영화에서 두드러진 활동을 하고 있다.
특히 대구영화의 대상은 지난 2019년 김현정 감독 <입문반>에 이어 7년 만이다. 올해 한국단편상 대상 격인 '올해의 단편상'에 역시 대구영화인 김선빈 감독의 <월드 프리미어>가 수상하는 등 대구영화의 창작 역량이 돋보이고 있다.
지역영화로는 씨네플레이 로컬시네마상에 이루리 감독의 <산행>이 선정됐고, 강원영화 김진유 감독의 <흐르는 여정>이 새로운 선택상을 받았다. 국제앰네스티 촛불상도 제주와 대구여성영화제 등에서 주목받았던 고은상 감독의 <신도시 케이>가 수상했다.
시상자나 수상자로 나선 영화인들과 감독들은 내년 정부 예산에 지역영화 지원 예산이 안 된 것에 유감을 나타내며 정부의 지역영화 경시 태도를 지적했다.
씨네플리이 로컬시네마상 시상자로 나온 주성철 씨네플레이 대표는 "지역영화 예산이 복원되길 바라면서 계속 지원하겠다"고 말했다. 씨네플레이 로컬시네마 상은 2021년 신설돼 지역영화를 대상으로 수상자를 선정하고 있다. 장편 우수작품상과 넥스트링크상을 수상한 <레이의 겨울방학> 박석영 감독도 수상 소감에서 "지역영화 예산을 살려내자"고 강조했고, 김진유 감독도 "지역영화 관련 비판 성명을 쓰다가 왔다"면서 지역영화 예산 삭감에 대해 성토하는 분위기가 이어졌다.
서울독립영화제 모은영 집행위원장은 "지역영화는 조금만 지원해도 큰 성과를 낸다"며 지역영화 지원의 중요성을 강조했다. 지난해에는 서울독립영화제 예산 삭감 문제가 주요 화두였는데, 이제는 지역영화 예산 문제로 옮겨가는 모습이다.
단편 대상은 대학 영화