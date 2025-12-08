2만 관객 돌파 서울독립영화제, 지역영화 예산 복원 한 목소리

서울독립영화제 제공

큰사진보기 ▲51회 서울독립영화제 수상자들 서울독립영화제 제공

이밖에 '단편 대상'은 양희진 감독의 <오늘 밤의 비>가 선정됐다. 심사위원들은 "사춘기 중학생의 힘든 혼란의 시기를 솔직하고 깊이 있게 표현한 작품"이라고 평가했다.



용인대에 재학 중인 양희진 감독은 "제가 아직 영화과 학생이다"라며 "이번 서울독립영화제 영화들을 보면서 배워야 할 게 많다고 생각했는데 상을 받게 돼서 너무 기쁘다"고 감격스러워했다.



'집행위원회특별상'은 <단지, 우리가 머무는 곳>의 왕민철 감독, 한국독립영화협회 운영위원회에서 선정하는 '독불장군상'은 최승우 감독의 <겨울날들>이 각각 수상했다.



2025년 서울독립영화제 수상작(자) 명단은 다음과 같다.



-대상 : <별과 모래> 감정원 감독

-최우수작품상 : <광장> 김보솔 감독

-우수작품상 : <레이의 겨울방학> 박석영 감독

-단편 대상 : <오늘 밤의 비> 양희진 감독

-단편 최우수작품상 : <우리 꼭 다시 만나> 박유선 감독

-단편 우수작품상 : <물질형태> 이성욱, <강이와 두기> 이지원

-새로운시선상 : <흐르는 여정> 김진유 감독

-새로운선택상 : <충충충> 한창록 감독

-집행위원회 특별상 : 감독 왕민철 <단지, 우리가 잠시 머무는 곳>

-독불장군상 : <겨울날들> 최승우 감독

-독립스타상 : 배우 박효은 <산양들>, 배우 노상현 <강이와 두기>

-열혈스태프상 : 촬영 박세영 <지느러미>

-CGK촬영상(촬영감독조합상) : <에디 앨리스: 테이크> 허철녕, 정새별

-넥스트링크상 <지우러 가는 길> : 유재인, <레이의 겨울방학> 박석영

-외유내강상 : <층> 조바른

-씨네플레이 로컬시네마상 : <산행> 이루리 감독

-국제앰네스티촛불상 : <신도시케이> 고은상 감독 서울독립영화제 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

51회 서울독립영화제 대상 <별과 모래> 감정원 감독올해 수상작은 지역영화의 약진이 두드러졌다. 윤석열 내란정권에서 없애버린 지역영화예산이 내년 예산에도 복원되지 않아 독립영화진영의 반발이 거센 상태에서 공교롭게도 서울독립영화제의 수상작 중 지역영화가 적지 않다는 것은 함의가 컸다.대상에는 대구영화 감정원 감독의 <별과 모래>가 선정됐다. 도시의 속도를 피해 자신만의 꿈을 더듬는 두 사람이, 늦여름의 강가에서 서로를 만나 한 계절을 함께 통과하며 서로의 상처와 약점을 마주하게 되는 성장과 치유의 이야기다. 심사위원들은 "AI가 아무리 발달해도 찍을 수 없는 어떤 종류의 영화가 아닌가 생각했다"며 "영화란 무엇인가에 대해 다시 한번 생각하게 했던 작품"이라고 선정 이유를 밝혔다.감정원 감독은 전작 <희수>로 2021년 전주영화제에 초청된 데 이어 전북독립영화제에서 대상을 받는 등 대구에서 창작활동을 이어오고 있다, 대구독립영화협회와 대구단편영화제 등에서 실무를 맡기도 하는 등 지역영화에서 두드러진 활동을 하고 있다.특히 대구영화의 대상은 지난 2019년 김현정 감독 <입문반>에 이어 7년 만이다. 올해 한국단편상 대상 격인 '올해의 단편상'에 역시 대구영화인 김선빈 감독의 <월드 프리미어>가 수상하는 등 대구영화의 창작 역량이 돋보이고 있다.지역영화로는 씨네플레이 로컬시네마상에 이루리 감독의 <산행>이 선정됐고, 강원영화 김진유 감독의 <흐르는 여정>이 새로운 선택상을 받았다. 국제앰네스티 촛불상도 제주와 대구여성영화제 등에서 주목받았던 고은상 감독의 <신도시 케이>가 수상했다.시상자나 수상자로 나선 영화인들과 감독들은 내년 정부 예산에 지역영화 지원 예산이 안 된 것에 유감을 나타내며 정부의 지역영화 경시 태도를 지적했다.씨네플리이 로컬시네마상 시상자로 나온 주성철 씨네플레이 대표는 "지역영화 예산이 복원되길 바라면서 계속 지원하겠다"고 말했다. 씨네플레이 로컬시네마 상은 2021년 신설돼 지역영화를 대상으로 수상자를 선정하고 있다. 장편 우수작품상과 넥스트링크상을 수상한 <레이의 겨울방학> 박석영 감독도 수상 소감에서 "지역영화 예산을 살려내자"고 강조했고, 김진유 감독도 "지역영화 관련 비판 성명을 쓰다가 왔다"면서 지역영화 예산 삭감에 대해 성토하는 분위기가 이어졌다.서울독립영화제 모은영 집행위원장은 "지역영화는 조금만 지원해도 큰 성과를 낸다"며 지역영화 지원의 중요성을 강조했다. 지난해에는 서울독립영화제 예산 삭감 문제가 주요 화두였는데, 이제는 지역영화 예산 문제로 옮겨가는 모습이다.