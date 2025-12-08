'주토피아2 '당근 녹음펜의 숨은 메시지

▲
주토피아2 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아
주토피아는 (포유류로 이루어진) 다종족국가로서 명백하게 이민자의 나라인 미국을 상징한다. 따라서 주토피아 건국의 비밀을 파헤치는 과정은 실제 역사와도 맞닿아 있다. 메이플라워호를 타고 영국에서 신대륙으로 건너간 앵글로·색슨족은 아메리카 원주민을 학살하고 그들의 땅을 뺏은 뒤 보호를 명목으로 통제된 구역으로 몰아넣었다. 전쟁을 통해 멕시코 국토의 50%가량을 강제 합병한 미국의 어두운 그림자는 주토피아에 짙게 드리워져 있다.
수많은 오마주와 이스터에그 중에, 눈에 띄는 건 역시 스탠리 큐브릭 감독의 공포영화 <샤이닝>이다. 주인공 잭이 아들 대니를 쫓아 미로를 방황하는 장면은 폭설 속 추격자의 이미지를 대표하기에 마지막 시퀀스와도 어울린다. 하지만 영화의 배경인 오버룩 호텔의 건설 과정이 갖는 함의는 더욱 크다. 과거 인디언들을 학살한 장소에 세워진 오버룩 호텔의 악한 기운들이 샤이닝 능력을 갖고 있는 잭에게 영향을 미치고, 끝내 아내와 아들을 죽이려는 미치광이 살인마로 전락시킨다. 물론 무덤 위에 세워진 미국 건국 과정의 명백한 은유다.
역사는 비가역적으로 흐르지 않는다