'주토피아2 '당근 녹음펜의 숨은 메시지

'주토피아2 '당근 녹음펜의 숨은 메시지

[리뷰] 영화 <주토피아2>

고광일
25.12.08
주토피아2 스틸컷
주토피아2 스틸컷

* 이 기사는 스포일러를 포함하고 있습니다.

원하는 것은 무엇이든 얻을 수 있고 뜻하는 것은 무엇이건 될 수가 있어. 연식 있는 분들에게는 정수라의 '아! 대한민국'의 가사겠지만 2016년 개봉한 디즈니 애니메이션 <주토피아>의 핵심 메시지이기도 하다. 경찰관이 되고 싶었던 닉과 주디는 종에 대한 편견으로 장벽에 부딪힌다. 주디는 경찰 시험에 합격했지만, 토끼라는 이유로 주차요원으로 발령받는다. 레인저가 되고 싶었던 닉은 간사한 여우라는 편견 때문에 따돌림을 당하다가 자포자기하고 불법과 위법을 넘나드는 아웃사이더가 된다.

각각 여성과 흑인을 대변하는 듯한 주디와 닉은 우연한 계기에 파트너로 뭉친다. 하지만 한 개인이 한 측면의 사회적 약자라고 해서 타인의 입장이 되기는 쉽지 않은 법. 편견으로 티격태격하던 둘은 차차 서로를 이해하며 부시장 벨웨더의 음모를 파헤치고 주토피아의 영웅이 된다는 게 1편의 내용이다. 사건 해결 과정을 통해 주토피아로 비유된 현대 사회의 뿌리 깊은 차별과 편견의 시선을 자연스럽게 드러낸 <주토피아>는 동시에 자신의 능력을 증명하며 자수성가한 개인의 성공담이기도 했다.

아메리칸 드림의 붕괴와 미국 건국의 은유

주토피아2 스틸컷
주토피아2 스틸컷

<주토피아2>의 가장 큰 반전은 전편에서 이룩한 아메리칸 드림, 아니 주토피아 드림의 신화를 단시간에 무너뜨린다는 점이다. 현실에서는 속편까지 9년의 세월이 흘렀지만, 영화상으로는 닉의 경찰학교 입소 기간인 9개월. 함께 팀을 이룬 추가 1주일로 채 1년이 지나지 않았다. 일반적인 속편의 흐름이라고 보기에도 유난히 짧다. 서로에 대한 믿음이 두터워졌다기에 채 사계절이 지나지 않았음을 다시 한번 관객에게 일깨워줌과 동시에 주토피아 드림이 한 번의 증명만으로 완성되지 못함도 암시하는 듯하다.

그에 반해 닉과 주디가 해결해야 할 사건은 100년 전 과거라는 훨씬 긴 시간을 겨냥한다. 둘은 밀입국한 살모사 '게리'를 추적하면서 파충류들이 주토피아에서 쫓겨나고 게토처럼 비밀리에 운영되는 마쉬마켓에 숨어 살게 된 사연에 서서히 다가선다. 기후 장벽이라는 아이디어로 주토피아의 건립 토대를 만들고, 시장마저 좌지우지할 수 있는 막강한 권력을 가진 링슬리 가문의 음모도 파헤친다.

주토피아2 스틸컷
주토피아2 스틸컷

주토피아는 (포유류로 이루어진) 다종족국가로서 명백하게 이민자의 나라인 미국을 상징한다. 따라서 주토피아 건국의 비밀을 파헤치는 과정은 실제 역사와도 맞닿아 있다. 메이플라워호를 타고 영국에서 신대륙으로 건너간 앵글로·색슨족은 아메리카 원주민을 학살하고 그들의 땅을 뺏은 뒤 보호를 명목으로 통제된 구역으로 몰아넣었다. 전쟁을 통해 멕시코 국토의 50%가량을 강제 합병한 미국의 어두운 그림자는 주토피아에 짙게 드리워져 있다.

수많은 오마주와 이스터에그 중에, 눈에 띄는 건 역시 스탠리 큐브릭 감독의 공포영화 <샤이닝>이다. 주인공 잭이 아들 대니를 쫓아 미로를 방황하는 장면은 폭설 속 추격자의 이미지를 대표하기에 마지막 시퀀스와도 어울린다. 하지만 영화의 배경인 오버룩 호텔의 건설 과정이 갖는 함의는 더욱 크다. 과거 인디언들을 학살한 장소에 세워진 오버룩 호텔의 악한 기운들이 샤이닝 능력을 갖고 있는 잭에게 영향을 미치고, 끝내 아내와 아들을 죽이려는 미치광이 살인마로 전락시킨다. 물론 무덤 위에 세워진 미국 건국 과정의 명백한 은유다.

역사는 비가역적으로 흐르지 않는다

주토피아2 스틸컷
주토피아2 스틸컷

아메리칸 드림의 한계와 미국 건국의 피비린내 나는 역사성을 경유하며 <주토피아2>가 보여주고 싶던 건 무엇일까. 역사가 비가역적으로 흘러가지만은 않는다는 사실인 거 같다. 1편 시점에서 주토피아의 다양성은 포식자와 피식자로 나뉘었던 사회적 역할의 구분이 흐릿해지며 해결된 듯 보였다. 2편에서 항온동물인 포유류에게는 상대적으로 중요도가 낮지만, 변온동물인 파충류에게는 치명적인 기후에 대한 합의가 특정 집단의 이기주의로 후퇴하기도 한다. 파충류를 포함한 새로운 생물종의 등장으로 포유류를 뛰어넘어 다양성과 공존에 대한 논의의 폭은 이처럼 멈추지 않고 끝없이 확장된다.

하나의 도그마가 어느 시간, 어떤 장소에서나 진리일 수는 없다. 닉은 당근녹음기에 녹음된 주디의 말을 반복 재생한다. 1편의 말만 반복하던 당근녹음기는 둘의 다툼으로 인해 결국 절벽에서 떨어져 박살 나지만, 현시점에서 필요한 새로운 말이 담기며 두 사람에게 중요한 매개체가 된다. 유토피아는 '어디에도 없다'는 뜻처럼 지향이 되어야지 목적이 되어선 안 된다. 과거의 당근녹음기에 만족한다면 관계의 진전을 담은 새로운 메시지는 영영 녹음될 수 없다.
덧붙이는 글 이 기사는 미디어스에도 실립니다.
