'주토피아2 '당근 녹음펜의 숨은 메시지

월트디즈니 컴퍼니 코리아

* 이 기사는 스포일러를 포함하고 있습니다.

주토피아2 스틸컷원하는 것은 무엇이든 얻을 수 있고 뜻하는 것은 무엇이건 될 수가 있어. 연식 있는 분들에게는 정수라의 '아! 대한민국'의 가사겠지만 2016년 개봉한 디즈니 애니메이션 <주토피아>의 핵심 메시지이기도 하다. 경찰관이 되고 싶었던 닉과 주디는 종에 대한 편견으로 장벽에 부딪힌다. 주디는 경찰 시험에 합격했지만, 토끼라는 이유로 주차요원으로 발령받는다. 레인저가 되고 싶었던 닉은 간사한 여우라는 편견 때문에 따돌림을 당하다가 자포자기하고 불법과 위법을 넘나드는 아웃사이더가 된다.각각 여성과 흑인을 대변하는 듯한 주디와 닉은 우연한 계기에 파트너로 뭉친다. 하지만 한 개인이 한 측면의 사회적 약자라고 해서 타인의 입장이 되기는 쉽지 않은 법. 편견으로 티격태격하던 둘은 차차 서로를 이해하며 부시장 벨웨더의 음모를 파헤치고 주토피아의 영웅이 된다는 게 1편의 내용이다. 사건 해결 과정을 통해 주토피아로 비유된 현대 사회의 뿌리 깊은 차별과 편견의 시선을 자연스럽게 드러낸 <주토피아>는 동시에 자신의 능력을 증명하며 자수성가한 개인의 성공담이기도 했다.