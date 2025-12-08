소극장서 즐기는 로큰롤 쇼

염동교

모두의 김종서 no.440년 경력의 베테랑 로커 김종서가 연말을 맞아 특별한 무대를 꾸린다. 12월 14일 금요일부터 16일까지 사흘 연속 서울 홍대 부근 구름아래소극장에서 '모두의 김종서'란 이름으로 관객과 조우하는 것 . 지난 2024년부터 시작된 콘서트 브랜드 '모두의 김종서'가 벌써 4회차를 맞았다. '모두의 김종서 no.3'가 2025년 7월에 열렸으니 여름과 겨울 두루 로큰롤 잔치를 치르는 셈이다.<복면가왕>과 <불후의 명곡>같은 경연 프로그램으로 대중과 호흡해 온 그의 진가는 역시 콘서트에 있다. 한국 메탈 레전드 시나위를 거쳐 굵직한 히트곡들로 '1990년대의 음악 작가'로 부상한 그답게 히트곡 행렬이 펼쳐질 예정이다. '겨울비'와 '대답 없는 너' 같은 시그니처 록 발라드와 '플라스틱 신드롬', '추락천사'처럼 로킹한 넘버를 가로지르는 셋리스트에 귀가 번쩍 뜨일 것이다. 뉴진스를 비롯한 여러 후배의 리메이크로 '가요 클래식'으로 자리매김한 '아름다운 구속'도 놓칠 수 없다.2024년 9월에 연세대학교 대강당에서 '1 to 10 레전드 콘서트 EP 04 - 김종서 단독콘서트'가 성료한 그이지만 '모두의 김종서' 시리즈로는 관객과의 소통이 더욱 긴밀한 소극장을 지향한다. 지근거리에서 아이컨택하며 음악을 피부 세포로 느끼는 건 퍼포머와 어디언스의 특권이요 숭고한 가치다.수천 번 이상의 콘서트를 펼치며 '공연 장인'으로 자리매김한 가수 김장훈이 지원군으로 나섰다. 특유의 독창성과 상상력에 오랜 경험으로 쌓은 공연 공력과 비결을 이번 '모두의 김종서 no.4' 무대 연출에 녹여낼 예정. 음악적 우정으로 묶인 두 대가가 이룩할 하모니도 본 공연의 관전 요소다.