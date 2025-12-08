경쟁작 많아도 고민, 없어도 문제... '연기대상' SBS 치열, MBC·KBS는 난감

▲KBS '은수 좋은 날', '트웰브' KBS

2019년 <동백꽃 필 무렵> 이후 KBS 드라마는 안타깝게도 대중들의 시선에서 거의 사라지다시피한 상황이다. 2023년 대하 사극 <고려거란전쟁>으로 관록을 과시하긴 했지만 일회성 반등에 그치고 말았다. 올해는 그마저도 쉽지 않은 역대급 위기에 처한 것이 KBS의 현실이다.

중장년 시청자들을 대상으로 삼은 <독수리 5형제를 부탁해> <화려한 날들> 정도가 나름 선전을 펼치긴 했지만 톱스타들을 전면에 내세운 <은수 좋은 날> <트웰브> 등은 흥행 참패 뿐만 아니라 무려 100억 원 이상의 손실을 기록한 것으로 알려지면서 경영진 책임론 등 각종 논란을 초래하고 있다.

기존의 수목극을 폐지하고 토일 드라마로 편성 전략을 바꾸는 등 일련의 변화가 있긴 했지만 높아질대로 높아진 시청자들을 다시 KBS의 품으로 끌어 들이기엔 역부족이다. 이렇다보니 "굳이 시상식 개최해야 하나?", "행사 여는 게 더 민망할 텐데..." 라는 비판적 의견이 설득력을 얻고 있는 실정이다. 지금으로선 주말 연속극의 주연배우들을 중심으로 고만고만한 후보군들의 이름이 거론되고 있다.

