천하를 바꾼 승리, 살수대첩의 비밀

▲역사스페셜
살수대첩KBS
서기 6세기 중후반, 요서 일대는 농경과 유목세력이 공존하는 '실크로드의 동쪽 종착지'로 통했고, 고구려와 중국세력, 유목세력이 삼각관계를 형성하며 세력균형을 이루던 지역이었다. 고구려의 서쪽 국경은 요하였지만, 고구려는 요하 서쪽에도 '무려라'와 같은 군사 기지를 두고 해당 지역의 거란, 말갈같은 이민족들을 복속된 상태로 통제하며 국제적인 외교와 통상의 거점으로 삼고 있었다.
그런데 581년, 수나라가 위진남북조 시대의 장기 혼란기를 종식하고 중국을 통일한다. 수나라는 건국 이후 583년 요서 한복판에 '영주총관부'를 설치하며 해당 지역의 직접적인 통치 강화에 나선다. 이는 수나라의 북방 지역 통제와 고구려 정벌을 위한 전초전이었다. 강성한 중국 통일제국의 등장으로, 동아시아는 여러 나라들이 세력균형을 이루던 다원적인 국제질서가 흔들리게 된다.
또한 초대 문제의 뒤를 이은 수나라 2대 황제 양제는 중국 통일에 만족하지 않고 적극적인 대외정책으로 주변국들에 대한 정복활동에 나서면서 진정한 '천하의 황제'가 되겠다는 야심을 품었다. 그리고 양제가 마지막으로 눈독을 들인 곳이 바로 중국의 천하관에 맞서 독자적인 질서를 추구하던 고구려였다.
608년 수 양제는 중국 본토의 여러 강과 호수를 연결하여 강남과 강북을 수로로 잇는 대운하(大运河)를 건설한다. 대운하의 일부인 영제거(永濟渠)는 고구려 원정을 위한 군사와 물자 수송을 원활하게 하기 위해 낙양에서 탁군(현재의 베이징 일대)을 수로로 연결한 군수교통망이었다. 그만큼 수나라가 오래전부터 고구려를 위협적인 상대로 여기고 얼마나 철저하게 정벌을 준비했는지를 보여주는 증거다.
612년 양제가 직접 지휘하는 수나라의 113만 대군은 마침내 고구려를 향하여 출병한다. 실제로 중국의 사서인 <수서> 양제기에 따르면, '모두 113만 3천8백여명이었는데, 200만이라고도 일컬으며 군량을 나르는 자는 그 배가 되었다' '제1군이 출발하였는데 40여일에야 마쳤고, 깃발이 천리에 뻗쳤다'고 기록할만큼 어마어마한 규모를 짐작게 한다.
고대의 전쟁에서 이 정도의 대규모 병력동원이 가능한지에 대한 진위 여부를 놓고, 기록이 지나치게 과장된 게 아니냐는 의구심도 나온다. 하지만 당시는 수나라가 통일제국을 막 이루고나서 철저한 호구와 병력조사, 지방통제가 이뤄졌던 시기였고, 백명 단위까지 구체적인 서술 등을 감안할 때 통계가 사실일 가능성이 높다는 게 전문가들의 분석이다.
수나라 대군은 출병 두달 만인 612년 4월, 고구려의 1차 방어선인 요하에 도달한다. 여기서 양제는 아직 전쟁을 시작하기도 전에 '승리 조서'를 반포하며 휘하 병사들에게 일정한 포상을 내리고 고구려의 주민도 수나라 주민처럼 대우하라는 내용을 담고 있었다. 그만큼 양제는 전쟁의 승리를 확신하고 있었다는 것을 알 수 있다.
하지만 중국대륙을 통일했던 강성한 수나라 대군은, 개전과 동시에 상상을 뛰어넘는 고구려군의 강력한 저항에 직면하게 된다. 당시 대륙세력의 침공을 방어하기 위하여, 고구려는 험준한 지형을 적극 활용하여 성벽이 단단하고 수비에 최적화된 요새형의 산성들을 대거 보유하고 있었다.
고구려 성곽의 중요한 방어시설인 '치(雉)'는 성벽을 앞으로 돌출시켜 성벽을 기어오르는 적을 측면에서 공격할수 있게 해주는 고유의 축성기술이었다. 또한 고구려군의 '쇠뇌'는 일반적인 활보다 더 강한 위력을 자랑하는 수성전의 핵심무기였다. 쇠뇌는 성벽을 기어오르는 적의 진격을 저지하고 수비 측의 방어력을 극대화시키며 적군에게는 공포의 대상이 됐다.
고구려 26대 국왕이었던 영양왕은 이미 오래전부터 수나라의 침공을 예측하며 철저한 준비를 해놓고 있었다. 고구려는 요하와 요동반도 서쪽해안을 따라 1차 국경방어선을 구축했다. 수도 평양성으로 향한 주요 교통로와 요충지에는 크고 작은 산성과 보루를 촘촘히 연결하여, 성들이 서로 연합하여 방어할수 있는 유기적인 다층 방어체계를 완성해 놓고 있었다. 수나라의 대군은 무수한 고구려의 방어성들에게 막혀 쉽게 진격하지 못 했다.