천하를 바꾼 승리, 살수대첩의 비밀

▲역사스페셜 시간여행자살수대첩 KBS

고구려의 핵심방어선인 요동성을 함락하지 못하고 발이 묶인 수 양제는 크게 분노하고 장수들을 질책했다. 양제는 정체된 전황을 뒤집기 위하여, 30만의 별동대와 7만의 수군을 동원하며 고구려의 방어선을 무시하고 곧장 수도인 평양성을 직격하는 새로운 전략을 추진했다.



당시 고구려군의 총사령관은 을지문덕이었다. 현재 을지문덕이라는 인물에 대한 풍부한 사료가 부족한 실정이지만, <삼국사기>에는 '자질이 침착하고 용맹스러우며 지략과 술수가 뛰어났다'고 기록되어 있다.



수나라 별동대가 압록강 서편에 진영을 꾸렸다는 소식을 듣자, 을지문적은 본인이 거짓 항복의사를 전한다는 명분으로 직접 수나라 진영으로 찾아오는 과감한 행보를 보인다. 을지문덕은 적진을 정탐하며 보급로로 확보하지 못하고 달려온 수나라 군대가 숫자가 많을뿐, 배고픔과 피로에 지쳐 이미 기세가 꺾였다는 사실을 파악해내고 유유히 돌아온다.



을지문덕의 기만술은 여기에서 그치지 않았다. 고구려군은 수나라군과 대치하며 7차례의 교전을 벌였고 번번이 패배한 척 뒤로 물러나며 적을 압록강에서 평양성 인근까지 고구려 영토 깊숙이 유인했다. 또한 고구려군은 '청야전술'로 적이 사용할수 있는 식량과 식수, 물품 등을 모두 소거해버리면서 물자를 보급받지 못한 수나라군은 점점 지쳐갔다.



한편 별동대를 지원하기 위하여 바다를 건너온 수나라 수군도 평양성에 근접하고 있었다. 당초 수나라의 전략은 별동대가 수군을 만나 보급을 받고 40만 대군이 수륙병진으로 평양성을 포위한다는 구상이었다.



고구려군의 대응은 각개격파 전략이었다. 평양성은 평시에는 도성으로, 전시에는 산성으로 방어하는 이중체제를 지니고 있었다. 고구려군은 수나라 수군이 진격해오자, 백성들이 거주하는 외성을 모두 비우고 병사들을 매복시켜 수나라군을 성내로 유인했다.



방심하여 단독으로 성내로 진격해왔던 수나라 수군은, 고구려군의 기습을 받아 크게 패하고 만다. 그동안 수세로 일관하던 고구려군의 반격이 시작되는 시점이, 바로 이 '평양성 전투'였다. 수군이 패퇴하면서 수륙병진 전략이 무너지고 보급도 받지못하게 된 수나라 별동대는 더욱 곤경에 처하게 된다.



승세를 잡은 을지문덕은 수나라 지휘관들에게 '여수장우중문시(與隋將于仲文詩)'라는 서신을 전했다. 그 내용은 '신기한 책략은 천문을 헤아리고, 다 꿰뚫었고, 기묘한 계산은 지리를 꿰뚫는구나. 싸워 이긴 공이 이미 높았으니, 족한 줄 알아서 그치기를 원하노라 (神策究天文, 妙算窮地理,戰勝功旣高,知足願云止)라는 내용이다. 점잖게 퇴각의 명분을 제안하는 척 하면서, '너희는 이미 승산이 없으니 여기서 그만 돌아가라' 우회적인 조롱을 담은 시였다.



612년 7월, 패색이 짙어진 수나라 별동대는 결국 퇴각을 시작한다. 하지만 살수 (지금의 청천강) 인근에서 매복하고 있던 고구려군의 대대적인 반격을 당한다. 중국 사서인 <자치통감>에 따르면, 수나라 별동대는 이 전투에서 30만 대군이 거의 궤멸하고 살아돌아간 병력은 약 2700여명에 불과할만큼 궤멸적인 타격을 입는다. 이 전투가 한국사 역대 최대의 승리로 꼽히는 '살수대첩'이다.



이 전투를 끝으로 요하에서 살수에 이르기까지 6개월에 걸쳐 진행된 '1차 고구려-수나라 전쟁'은 고구려의 완벽한 승리로 막을 내린다. 당시 세계 최강대국이라고 할만한 중국 통일왕조가 모든 국력을 동원하여 일으킨 전면전을, 유일하게 고구려가 당당히 격퇴함으로서 동아시아의 국제질서를 뒤흔든 대이변이었다.



양제는 이 전쟁에서 굴욕적인 패배를 당하고 아무 것도 얻지못한 채 철군한다. 그럼에도 불구하고 고구려 정벌에 대한 집착을 버리지 못한 양제는 이후로도 거듭 침공을 시도했으나, 잦은 전쟁과 막대한 인명 및 물자 손실으로 민심은 크게 악화되었고 수나라는 내리막길을 걷게 된다. 양제는 신하들의 반란으로 비참한 최후를 맞이했고, 수나라의 멸망은 그 뒤를 이은 당나라가 등장하는 계기로 이어진다.



새롭게 돌아온 <역사스페셜, 시간여행자>는 생생한 중국 현지 취재와 고대 무기 복원 실험, 전문가 인터뷰 등 다방면에 걸친 심층 취재 등을 통하여 살수대첩의 역사를 입체적으로 조명하여 눈길을 끌었다.



MC 지승현은 이야기의 내레이터 역할은 물론이고, 배우로서의 장점을 살려서 직접 갑옷을 입고 전투 장면까지 소화하는 열연을 펼치면서 스토리에 더욱 생생한 사실감을 불어넣었다. 또한 시대 발전에 맞춰 압도적인 수나라 대군의 스케일과, 이에 맞선 고구려의 전략적 대응을 인공지능(AI)과 확장 현실(XR)을 통해 생생히 재현해낸 세련된 영상미는 다큐멘터리를 넘어 한편의 대하전쟁사극을 보는 듯한 볼거리를 제공했다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기