'강등 위기' 마인츠, 우르스 피셔 감독 선임... 이재성과 잘 맞을까

9경기 연속 무승 행진을 내달리며 강등 위기에 빠진 마인츠가 새로운 선장을 구했다.7일 밤(한국시간) 독일 분데스리가 마인츠 05는 공식 채널을 통해 "우르스 피셔 감독을 선임했다. 우르스는 2028년 여름까지 계약을 체결했고, 마르쿠스 호프만과 비디오 분석관 세바스찬 포드시아들와도 함께 한다"라며 발표했다. 이어 구단은 "그는 곧 있을 컨퍼런스 리그 레흐 포즈난과의 경기를 위해 선수단 준비에 즉시 착수할 예정"이라고 밝혔다.마인츠의 소방수로 선임된 우르스 피셔는 "이 도전을 기대하고 있다. 우리가 팀으로서 상황을 반전시킬 거라고 확신한다"라며 자신감을 내비쳤다.지난 시즌 마인츠는 리그에서 인상적인 퍼포먼스를 뽐냈다. 2023-24시즌 강등 위기에서 극적으로 생존한 이들은 헨릭센 감독 지휘 아래 개막 초반, 리그 10경기서 3승 3무 4패로 불안한 출발을 보였으나 이내 안정을 찾은 모습을 보여줬다. 리그서 2연승(1회), 3연승(1회) 행진을 질주하며 상위권으로 도약했고, 14라운드서는 뮌헨을 잡아내는 이변을 만들기도 했다.특히 2월에는 리그 5경기서 4승 1패를 기록하면서 사상 첫 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 진출 희망을 키우기도 했다. 비록 후반기에 힘이 빠지면서 6위로 시즌을 마감했으나 컨퍼런스 리그 진출권을 손에 넣는 데 성공하며 활짝 웃었다. 그렇게 클럽 대항전으로 나가는 성과를 달성했으나 이번 시즌 이들은 상당히 부진한 모습을 보여주고 있다.리그 개막 후 13경기서 단 1승에 그쳤고, 최근 9경기서는 단 1승도 거두지 못하며 고개를 숙였다. 컨퍼런스 리그서 4경기 3승 1패로 준수한 모습을 선보였으나 면죄부가 되지 못했다. 결국 구단은 지난 3일(한국시간) 공식 채널을 통해 "헨릭센 감독은 더 이상 마인츠의 사령탑이 아니다. 그와 구단 수뇌부는 계약 종료에 합의했다"라며 결별을 발표했다.이후 마인츠는 새 사령탑 선임 절차에 나섰고, 빠르게 수장을 구하는 데 성공했다. 바로 스위스·독일 무대에서 잔뼈가 굵은 우르스 피셔다. 1966년생인 그는 스위스에서 선수 생활을 마치고, 지난 2010년부터 FC취리히에서 사령탑 생활을 시작했다. 이후 2시즌 반 동안 지휘봉을 잡은 그는 2위-6위의 성적을 기록하며 준수한 모습을 선보였다.이후 툰(스위스)에서 2012년부터 3시즌간 경력을 쌓은 피셔는 2015-16시즌을 앞두고 자국 명문 바젤에 취임, 본격적으로 이름을 알렸다. 바젤에서 그는 2시즌 연속 리그 우승을 거뒀고, 2016-17시즌에는 더블(리그·스위스 컵)을 달성하며 명장 반열에 올라섰다. 바젤에서의 성공적인 커리어를 쌓은 후 2018년 6월부터 독일 무대에 도전장을 내밀었다.2018-19시즌을 앞두고 당시 2부에 자리했던 우니온 베를린 사령탑으로 취임한 피셔 감독은 곧바로 승격을 이끌었다. 이어 2019-20시즌에는 리그 11위로 안정적인 잔류에 성공했고, 이후 꾸준한 상승 곡선을 기록했다. 2020-21시즌에는 7위로 컨퍼런스 리그 진출권을 따냈으며 5위-4위로 베를린이 1부에 성공적으로 정착하는 데 큰 공을 세웠다.특히 2023년에는 독일 올해의 감독상을 수상, 정점을 찍었다. 비록 2023-24시즌 개막 후 17경기서 3승 1무 13패의 최악의 성적으로 팀을 떠나야만 했지만, 피셔 감독의 업적은 분명 인상적이었다.이처럼 잔뼈 굵은 피셔 감독이 마인츠에 입성한 가운데 가장 시선이 쏠리는 부분은 이재성과의 궁합이 잘 맞을까에 대한 부분이다. 지난 2021-21시즌을 앞두고 홀슈타인 킬을 떠나 마인츠 유니폼을 입은 이재성은 빠르게 팀 핵심 전력으로 발돋움했다. 여러 사령탑을 거치는 과정에서도 주전을 지켜냈고, 지난 시즌에는 7골 7도움으로 분데스리가 커리어 하이를 찍었다.이번 시즌 개막 후에도 팀이 부진했으나 18경기에 나와 3골 1도움을 기록, 꿋꿋이 본인의 역할을 다해내고 있다. 이런 가운데 피셔 감독은 이재성을 주전으로 활용할 가능성이 크다. 주력 포메이션은 3-4-1-2를 선호하지만, 베를린 시절 그는 5-3-2, 3-5-2, 3-1-4-2 등 전술의 다변화를 주는 모습을 보여줬다.현재 마인츠가 3백을 사용하고 있는 부분을 고려하면 급격한 변화를 주지 않을 거로 예상되는 가운데 세부적인 전술 변화가 예상된다. 안정적인 수비를 강조하는 피셔 감독은 미드필더·공격수들의 수비 가담을 중요시하며, 공격 전환 시에는 역습을 통해 상대 골문을 타격하는 부분도 강조한다. 이는 이재성의 특징을 고려했을 때, 빠르게 녹아들 수 있는 부분이 있다.미드필더 지역에서 전진성과 활동량이 일품인 그는 뛰어난 축구 지능으로 빠르지는 않지만, 역습 상황에서 상당한 창의성을 발휘한다. 또 수비 가담도 일품이다. 유려한 위치 선정으로 상대 공격을 끊어내는 부분은 물론, 가로채기 능력도 상당히 훌륭하다.이는 기록으로도 나타난다. 개막 후 리그에서 888분(11경기)을 소화하고 있는 이재성은 90분당 태클 성공 1.52회, 볼 경합 성공 5.47회, 볼 회복 4.05회로 수비 지역에서 상당히 인상적인 수치를 선보이고 있다. 공격 상황에서도 평균 키패스 0.7회, 찬스 메이킹 3회, 공격 진영 패스 성공률 67%로 팀 내 에이스 역할을 톡톡히 해내고 있다.또 멀티성도 충분한 매력 포인트가 된다. 현재 공격형 미드필더를 주로 소화하지만, 중원 전 지역을 포함해 스트라이커까지 소화할 수 있다. 즉 피셔 감독 체제에서 이재성은 전술적 유연성과 활동량, 공수 양면에서 기여도를 볼 때 핵심 자원으로 자리매김할 가능성이 높다.한편, 피셔 감독은 오는 12일(금) 포즈난과 컨퍼런스 리그 5라운드 일전을 통해 마인츠 데뷔전을 치르게 된다.