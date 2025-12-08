'조규성 골대 강타' 미트윌란, 비보르와 극장 무승부... 2G 무패

조규성과 이한범이 고군분투했으나 미트윌란은 끝내 승리를 따내지 못했다.마이크 툴베르 감독이 이끄는 FC미트윌란은 7일 오후 10시(한국시간) 덴마크 비보르 스타디움서 열린 '2025-26시즌 덴마크 수페르리가(DSL)' 18라운드서 비보르 FF와 3-3 무승부를 기록했다. 이로써 미트윌란은 10승 6무 2패 승점 36점 2위에, 비보르는 7승 3무 8패 승점 24점 7위로 순위를 끌어올렸다.양 팀으로서는 상당히 중요한 경기였다. 이들은 미트윌란 더비라고 불리는 이들의 뜨거운 라이벌리를 자랑하며, 덴마크 내에서 가장 주목도가 높은 맞대결로 이름을 날리고 있다. 또 순위 싸움에 있어서 승점 3점이 필요했다. 경기 시작 전 2위에 있었던 미트윌란은 이번 경기서 승리하게 될 시 오르후스를 내리고 1위 자리를 탈환할 수 있기에, 승리는 절실했다.홈에서 경기를 치르는 비보르 역시 동기부여가 확실했다. 최근 5경기서 무패(3승 2무)를 질주하며 상승 곡선에 탑승한 이들은 승점 3점이면, 최대 5위까지 상승할 수 있었다. 그렇게 휘슬이 울린 가운데 미트윌란이 분위기를 주도했으나 득점은 비보르에서 나왔다. 전반 17분 역습 과정서 볼을 잡은 브라히미가 왼발 감아차기로 선제골을 완성했다.비보르가 또 골망을 흔들었다. 전반 36분 크로스 상황서 올랍손 골키퍼가 잡아냈으나 동료와 충돌하며 놓쳤고, 이 볼을 프레릭스가 가볍게 밀어 넣으면서 팀의 두 번째 골을 기록했다. 미트윌란도 반격에 나섰으나 결정적 장면을 만들지 못했고, 그대로 전반이 종료됐다. 후반에는 미트윌란이 총공세에 나섰고, 후반 10분 가브리엘이 오른발 슈팅으로 만회 골을 터뜨렸다.기세를 이어 후반 24분에는 코너킥 상황서 헤더 패스를 받은 에를리치가 오른발로 승부의 균형을 맞추는 데 성공했다. 이후 완벽하게 분위기를 탄 미트윌란은 결국 역전했다. 후반 41분 좌측에서 심시르의 크로스를 받은 베크가 헤더를 시도했고, 이 볼이 골문 안으로 빨려 들어가며 환호했다. 이후 경기가 끝나는 듯했지만, 비보르가 극장 동점 골을 기록했다.후반 47분 코너킥 상황서 크로스를 받은 후드마커스가 감각적인 슈팅으로 미트윌란의 골망을 갈랐다. 이 득점 후 경기는 곧바로 종료됐다.미친 승부 속 승점 1점을 나눠 가지는 데 그친 미트윌란과 비보르다. 다양한 볼거리 속 이 경기서 단연 눈에 띄었던 자원은 바로 조규성이다. 이번 시즌 무릎 합병증 부상을 털고 퍼포먼스를 끌어올리고 있는 그는 최근에도 좋은 활약상을 보여주고 있다. 지난 11월 A매치서는 1년 8개월 만에 볼리비아를 상대로 복귀포를 쏘아 올리면서, 건재함을 알렸다.대표팀 소집 해제 이후에도 쇠네르위스케-노르셸란을 상대로 감각을 올린 조규성은 지난 5일(한국시간) 노르셸란과의 덴마크컵 8강 1차전서 선발로 나와 전반 41분 강력한 헤더로 시즌 5호 골을 터뜨리며 포효했다. 기세를 이어 이번 비보르전에서도 선발 출격을 명받은 조규성이었지만, 아쉽게도 공격 포인트를 올리지는 못했다.3-4-1-2의 포메이션에서 프란쿨리누와 투톱을 이룬 조규성은 영리한 압박과 성실한 수비 가담을 통해 팀에 도움을 줬지만, 한끝이 부족했다. 전반 13분에는 영리한 몸싸움으로 볼을 차단했고, 이어 전반 23분에도 페널티 박스 끝까지 내려와 소유권을 회복하는 모습이었다. 또 전반 38분에는 크로스를 받아 헤더로 연결했으나 골대를 강타하며 아쉬움을 삼켰다.후반에는 다소 잠잠한 모습이었다. 영리한 움직임을 통해 계속해서 공간을 창출했고, 후반 34분에는 결정적인 슈팅이 수비수에 막혔다. 풀타임으로 경기장을 누볐으나 공격 포인트를 기록하지 못한 조규성은 기회 창출 1회, 수비적 행동 2회, 드리블 성공 1회, 볼 회복 2회, 볼 경합 성공 5회로 준수한 활약상을 선보였다.조규성에 이어 교체 출격한 이한범도 인상적인 모습이었다. 직전 노르셸란과의 컵대회서 1도움을 기록한 그는 후반 26분 에일리치를 대신해 경기장을 밟았다. 우측 스토퍼로 자리한 가운데 빠르게 경기장에 녹아들었다. 후반 31분에는 상대 역습 상황에서 땅볼로 오는 크로스를 깔끔한 태클로 걷어냈고, 또 후반 44분에도 헤더로 수비에 성공했다.18분이라는 짧은 시간 경기장을 누빈 이한범은 패스 성공률 82%, 수비적 행동 2회, 롱패스 성공 2회, 공중볼 경합 성공률 100%를 기록하며 눈도장을 찍었다.한편, 조규성과 이한범은 오는 12일(한국시간) 오현규의 헹크와 유로파 리그 6라운드를 치르게 된다.