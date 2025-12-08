감정을 느끼지 못하는 삶, 뮤지컬 '아몬드'가 던진 질문

▲뮤지컬 <아몬드> 공연사진뮤지컬 <아몬드>의 공연 사진이다. 가운데 흰색 조끼를 입은 남성이 윤재 역할의 윤소호 배우다. 콘텐츠제작사라이브

묻지마 범죄로 할머니를 잃고 엄마는 식물인간이 된 후 윤재는 감정표현에 어려움을 겪는다. 상황에 맞는 표정과 반응을 알려줄 엄마가 부재했기 때문이다. 그러나 겨울이 지나 봄이 오듯 곤이와 도라, 심박사와의 대화를 통해 윤재 역시 점차 성장한다.



이 과정에서 윤재는 곤이를 만나게 된다. 문제아로 찍힌 곤이는 어렸을 때 잃은 부모님을 다시 찾은 후에도 여전히 방황한다. 어머니가 지어준 '윤이수'라는 이름을 부정하고 또래 사이에서 강해 보이려 애를 쓴다. 그런 곤이에게 두려움을 비롯한 감정을 느끼지 못하는 윤재는 처음 보는 존재이자, 빠른 시간 안에 동질감을 느끼게 되는 존재다. '괴물'이라 불리는 윤재에게서 흥미를 느낀 곤이는 윤재와의 관계를 통해 감정의 실체를 느끼게 된다.



결국 이 이야기는 감정에 미숙한 아이들이 서로에게 공감하며 진행되는 이야기다. 성인이 보기에 다소 유치한 구성일지 몰라도, 누구나 청소년기 겪었을 법한 고민을 매개로 진행된다. 윤재와 곤이 외에 도라 역시 마찬가지다. 부모님의 반대에도 불구하고 원하는 진로를 위해 노력하는 도라의 모습은 열정이 가득했던 추억을 불러일으킨다.



후반부 넘버 '느껴져'가 호평을 받는 이유는 윤재의 성장에 있다. 여전히 윤재는 다른 사람보다 서툰 감정 표현을 지니고 있지만, 한층 성장할 수 있는 계기를 맞닥트린 후 부르기 때문이다. 무엇보다 결말에서 윤재의 성장이 완전하지 않다는 점이 이 공연의 완성본이다. 윤재는 여전히 감정을 느끼는 데 서투르지만, 세상을 어떻게 살아가야 하는지 알아낸다.



<아몬드>는 감정 표현에 대한 이야기를 표면적으로 내세우지만, 결국 세상에 대한 이야기다. 사람이 살아가는 데 여러 사람과의 관계가 필요하고, 그 관계를 쌓는 데는 능숙하지 않아도 솔직한 감정 표현이 필요하다. 이걸 깨닫는 데는 본능적으로 타고 태어난 감정뿐 아니라 여러 상황이 필요하다. 주인공은 청소년이지만, 보호자들을 함께 내세우며 성인 관람객에게도 울림을 준다.

