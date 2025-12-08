감정을 느끼지 못하는 삶, 뮤지컬 '아몬드'가 던진 질문

태어나면서부터 편도체에 문제가 있어 감정을 느끼지 못하는 소년이 있다. 웃지도 울지도 않는 '윤재'의 삶은 생각보다 더 고단하다. 두려움을 느끼지 못하기 때문에 위험한 일도 피할 수 없고 무감각한 감정 때문에 다른 이들에게 오해도 많이 받는다. 치료하려면 '장기 프로젝트'를 해야 할 판이다. 고민 끝에 엄마는 스스로 교육을 통해서 윤재에게 감각을 알려주려고 노력한다.
구병모 작가의 청소년 소설 '아몬드'가 재연으로 돌아왔다. 오는 14일까지 대학로 NOL유니플렉스 1관에서 공연된다. 초연과 달리 배역을 줄이고 기존 역할에 멀티 배역을 맡겨 밀도 있는 무대를 선사한다. 소설을 몰라도 상관 없다. 윤재를 제외한 배우들이 관객이 이야기를 이해할 수 있게 서술한다.
청소년 소설이 원작인 만큼 마니아들이 가득한 대학로 극장에 어린이와 청소년도 함께한다. 그러나 오롯이 어린이와 청소년을 위한 극은 아니다. 자라며 감정을 배웠던 그 시기를 겪어왔던 성인들을 아우르는 이야기다.
줄어들은 고정 배역, 대부분이 '멀티' 역할