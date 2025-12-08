사이트 전체보기
드라마 보는 아재 금융감독원 표창까지 받은 '사채 드라마'... 사람들 향한 경고

[드라마 보는 아재] 박신양-박진희 주연의 SBS 드라마 <쩐의 전쟁>

2021년과 2024년, 올해에 걸쳐 3개의 시즌이 공개된 넷플릭스 드라마 <오징어 게임>은 세 시즌을 합쳐 무려 50억 6800만 시간이라는 압도적인 누적 시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 실제로 <오징어 게임>의 세 시즌은 지금까지 전 세계에 공개된 수많은 넷플릭스 시리즈들 중에서 역대 최다 시청 수 1, 3, 4위를 기록했을 만큼 독보적인 인기를 끌었다(2위는 팀 버튼 감독의 <웬즈데이> 시즌1).

<오징어 게임>은 456명의 참가자들이 한 명당 1억씩 총 456억 원의 상금을 걸고 어린 시절에 했던 게임들을 '목숨 걸고' 펼치면서 벌어지는 다양한 인간 군상을 보여주는 드라마다. 주인공 성기훈(이정재 분)을 비롯해 '오징어 게임'에 참가한 대부분의 참가자들은 모두 저마다의 이유로 큰 빚을 졌거나 거액의 상금이 반드시 필요하다(456명 중 오일남 할아버지와 지영만 생존이나 돈에 대한 절박함이 없었다).

사실 자본주의 국가에서 살아가기 위해서는 반드시 돈이 필요하고 돈에 대한 욕망과 절실함은 정도의 차이만 있을 뿐 대기업 회장도, 거리의 노숙자도 모두 가지고 있다. 하지만 돈이 행복한 삶을 위한 수단이 아닌 삶의 '목적'이 되는 순간 그 사람은 불행해 질 수밖에 없다. 2007년에 방송된 박신양과 박진희 주연의 SBS 수목드라마 <쩐의 전쟁>은 사채업자의 인생을 통해 돈의 의미를 생각하게 되는 작품이었다.

2007년에 방송된 SBS 드라마 <쩐의 전쟁>은 2008년 백상예술대상에서 TV 부문 작품상을 수상했다.
씩씩하고 강단 있는 캐릭터 전문배우

1996년 KBS 청소년드라마 <스타트>를 통해 데뷔한 박진희는 1998년 공포영화 <여고괴담>에서 겉으로는 선생님의 총애를 받지만 뒤로는 옥상에서 흡연을 하는 전교 1등 소영을 연기하며 주목 받았다. 그 후 '걸면 걸리는' 휴대전화 CF로 인기를 얻은 박진희는 1999년 장진 감독의 <간첩 리철진>에서 고정 간첩의 딸 화이 역을 맡았고 장동건, 고소영 주연의 <연풍연가>에서는 고소영의 친구로 출연했다.

2001년 KBS 드라마 <비단향꽃무>에서 류진, 최민용과 호흡을 맞춘 박진희는 2006년 SBS 드라마 <돌아와요 순애씨>가 최고 시청률 25.8%를 기록하며 SBS 연기대상에서 최고 인기상과 10대스타상을 수상했다(닐슨코리아 시청률 기준). 그리고 박진희는 2007년 박신양과 함께 SBS 드라마 <쩐의 전쟁>에서 수학 교사였던 아버지의 제자와 엮이는 저축은행 직원 서주희를 연기하며 스타배우로 도약했다.

2007년 개봉해 143만 관객을 동원한 영화 <궁녀>를 통해 황금촬영상 여우주연상을 수상한 박진희는 2008년 <달콤한 거짓말>에서 조한선, 이기우, 김동욱 등과 연기 호흡을 맞췄다(영화관입장권 통합전산망 기준). 그렇게 주연급 배우로 착실히 인지도를 쌓아가던 박진희는 2010년 SBS의 창사 20주년 대하 드라마 <자이언트>에서 여주인공 황정연 역을 맡아 강단 있는 연기를 선보이면서 많은 사랑을 받았다.

2011년 송일국과 함께 JTBC 드라마 <발효가족>에 출연한 박진희는 2013년 <구암 허준>에서 드라마의 히로인이자 1999년 황수정이 연기했던 캐릭터 예진 역을 맡았다. 하지만 화제 속에 방송을 시작한 <구암 허준>은 역대 사극 역사상 최고 시청률 기록(64.8%)을 세웠던 이병훈 감독의 <허준>과 달리 최고 시청률 11.8%로 막을 내렸고 박진희가 연기한 예진도 황수정의 예진에 비해 많은 주목을 받지 못했다.

2014년 결혼 후 2016년 tvN의 <기억>과 KBS의 <오마이 금비>에 출연한 박진희는 2018년 고현정이 중도 하차한 <리턴>에 투입돼 안정된 연기로 드라마의 중·후반을 잘 이끌었다. 2021년에는 KBS 대하드라마 <태종 이방원>에서 원경왕후 민씨를 연기하면서 KBS 연기대상 최우수상을 수상했다. 두 아이의 엄마가 된 후에도 꾸준한 활동을 이어가는 박진희는 내년 KBS 일일드라마 <붉은 진주>에 출연할 예정이다.

사채 위험성 알리며 금융 감독원 표창 받은 드라마

<쩐의 전쟁>을 이끈 두 주인공 박신양(오른쪽)과 박진희는 2007년 SBS 연기대상에서 각각 대상과 최우수상을 수상했다.
<쩐의 전쟁>은 박인권 작가의 동명 만화를 원작으로 만든 드라마다. 사실 박인권 작가의 만화들은 내용이 워낙 자극적이라 드라마에는 어울리지 않다는 평가가 지배적이었다. 하지만 <쩐의 전쟁>은 현실적인 각색과 경쾌한 연출, 그리고 배우들의 열연에 힘입어 큰 성공을 거뒀다. <쩐의 전쟁> 성공 이후 <열혈장사꾼>과 <대물> <야왕> <장사의 신> 등 박인권 작가의 만화들이 대거 드라마로 제작되기도 했다.

사실 <쩐의 전쟁>은 방영 전부터 박인권 작가의 만화를 원작으로 했다는 점보다 2004년 <파리의 연인>으로 SBS 연기대상에서 대상을 수상했던 박신양이 3년 만에 복귀한 작품으로 더 많은 주목을 받았다. 그리고 박신양은 양말 공장을 하던 아버지의 사채빚 때문에 가정이 파탄 나고 채무자로 전락했다가 사채업자로 변신해 돈으로 세상에 복수하는 금나라 역을 맡아 2007년 연기대상에서 또 다시 대상을 수상했다.

2000년대 중·후반은 많은 사금융 업체들이 '서민 대출' 등을 앞세워 지상파에서 버젓이 광고를 하면서 서민들의 삶을 위협하던 시기였다. 그런 시기에 방송된 <쩐의 전쟁>은 사금융의 위험성과 사채를 빌린 사람들이 겪는 고통을 적나라하게 보여주면서 사금융에 대한 사람들의 인식을 바꾸는데 큰 역할을 했다. 실제로 <쩐의 전쟁>은 사채 연이율 변화 법안이 통과되는 데 일조해 금융 감독원으로부터 표창을 받기도 했다.

시청자들은 <발리에서 생긴 일>이나 <지붕 뚫고 하이킥>처럼 주인공의 갑작스런 죽음으로 끝나는 드라마의 엔딩을 그리 좋아하지 않는다. <쩐의 전쟁>에서도 금나라는 착한(?) 사금융 회사의 대표가 되고 서주희(박진희 분)와의 결혼을 앞둔 가장 행복한 순간에 마동포(이원종 분)에 의해 죽임을 당했다. <쩐의 전쟁>을 집필한 이향희 작가는 마동포의 50억 원을 훔친 원죄 때문에 금나라가 죽음을 맞았다고 설명했다.

돈에 대한 경각심을 주며 36.3%의 최고 시청률로 큰 사랑을 받았던 <쩐의 전쟁>은 아이러니하게도 열악한 제작 환경 때문에 출연자와 제작사 간의 갈등이 심했다. 결국 본편의 핵심 여성 캐릭터였던 박진희와 김정화는 끝내 보너스 라운드에 출연하지 않았다. 획기적인 출연료 인상으로 보너스 라운드에 출연했던 박신양도 제작사가 약속을 이행하지 않자 소송을 걸었고 2010년 4월 대법원의 승소판결을 받아냈다.

'구마적' 이원종을 대표하는 또 다른 인생 캐릭터

중도하차 예정이었던 마동포는 이원종의 열연에 힘입어 드라마의 엔딩을 장식했다.
2001년 <뉴논스톱>으로 데뷔해 <태양 속으로>와 < 1%의 어떤 것 > <백설공주> 등에 출연하며 얼굴을 알리던 김정화는 <쩐의 전쟁>에서 금나라의 전 애인이자 사채시장의 큰 손 봉인자(고 여운계 분)의 외손녀 이차연을 연기했다. <쩐의 전쟁>은 금나라가 꿈 속에서 이차연에게 총을 맞으면서 드라마가 시작되지만 금나라를 죽이는 인물이 마동포가 되면서 본의 아니게 이차연의 비중도 크게 줄었다.

2002년 <야인시대>에서 구마적을 연기하면서 시청자들에게 강한 인상을 남겼던 배우 이원종은 5년 후 <쩐의 전쟁>에서 사채업자 마동포 역을 맡아 '인생 캐릭터'를 경신했다. 마동포는 <쩐의 전쟁>에서 '중간보스' 역할을 하는 캐릭터로 당초 10회 정도에서 금나라에게 50억을 빼앗기고 죽음으로 하차할 예정이었지만 이원종의 열연 덕에 끝까지 살아남았고 결국 금나라의 뒤통수를 치는 엔딩을 장식했다.

지난 11월 25일 고 이순재 배우가 세상을 떠나면서 대한민국 최고령 배우가 된 신구 배우는 <쩐의 전쟁>에서 금나라에게 사채를 가르치는 사채 업계의 전설 독고철 역을 맡았다. 독고철은 살림이 어려운 서민들에게 일수를 빌려주고 그들에게 받은 돈으로 훗날 그들이 정착할 수 있는 보금자리를 만들어줬다. 하지만 돈 앞에서 끝없는 욕심을 부린 인간들은 결국 은혜를 모르고 독고철을 배신했다.

2006년 <소울메이트>로 주목 받은 신예 신동욱은 <쩐의 전쟁>에서 금나라 이전 독고철의 제자였지만 음험한 속내 때문에 독고철에게 쫓겨나 봉여사 밑으로 들어간 하우성 역을 맡았다. 하우성은 금나라의 라이벌 캐릭터였지만 신동욱의 연기는 "누나 가슴에 삼천 원(누구나 가슴에 상처 하나)쯤은 있는 거에요", "그냥 뭐 좀 얻어먹을 거 없나 하고 돌아다니는 하희라(하이에나)들입니다" 같은 '발음이슈'에 묻혔다.
