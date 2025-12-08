금융감독원 표창까지 받은 '사채 드라마'... 사람들 향한 경고

SBS 화면 캡처

큰사진보기 ▲중도하차 예정이었던 마동포는 이원종의 열연에 힘입어 드라마의 엔딩을 장식했다. SBS 화면 캡처

2001년 <뉴논스톱>으로 데뷔해 <태양 속으로>와 < 1%의 어떤 것 > <백설공주> 등에 출연하며 얼굴을 알리던 김정화는 <쩐의 전쟁>에서 금나라의 전 애인이자 사채시장의 큰 손 봉인자(고 여운계 분)의 외손녀 이차연을 연기했다. <쩐의 전쟁>은 금나라가 꿈 속에서 이차연에게 총을 맞으면서 드라마가 시작되지만 금나라를 죽이는 인물이 마동포가 되면서 본의 아니게 이차연의 비중도 크게 줄었다.



2002년 <야인시대>에서 구마적을 연기하면서 시청자들에게 강한 인상을 남겼던 배우 이원종은 5년 후 <쩐의 전쟁>에서 사채업자 마동포 역을 맡아 '인생 캐릭터'를 경신했다. 마동포는 <쩐의 전쟁>에서 '중간보스' 역할을 하는 캐릭터로 당초 10회 정도에서 금나라에게 50억을 빼앗기고 죽음으로 하차할 예정이었지만 이원종의 열연 덕에 끝까지 살아남았고 결국 금나라의 뒤통수를 치는 엔딩을 장식했다.



지난 11월 25일 고 이순재 배우가 세상을 떠나면서 대한민국 최고령 배우가 된 신구 배우는 <쩐의 전쟁>에서 금나라에게 사채를 가르치는 사채 업계의 전설 독고철 역을 맡았다. 독고철은 살림이 어려운 서민들에게 일수를 빌려주고 그들에게 받은 돈으로 훗날 그들이 정착할 수 있는 보금자리를 만들어줬다. 하지만 돈 앞에서 끝없는 욕심을 부린 인간들은 결국 은혜를 모르고 독고철을 배신했다.



2006년 <소울메이트>로 주목 받은 신예 신동욱은 <쩐의 전쟁>에서 금나라 이전 독고철의 제자였지만 음험한 속내 때문에 독고철에게 쫓겨나 봉여사 밑으로 들어간 하우성 역을 맡았다. 하우성은 금나라의 라이벌 캐릭터였지만 신동욱의 연기는 "누나 가슴에 삼천 원(누구나 가슴에 상처 하나)쯤은 있는 거에요", "그냥 뭐 좀 얻어먹을 거 없나 하고 돌아다니는 하희라(하이에나)들입니다" 같은 '발음이슈'에 묻혔다.

<쩐의 전쟁>을 이끈 두 주인공 박신양(오른쪽)과 박진희는 2007년 SBS 연기대상에서 각각 대상과 최우수상을 수상했다.<쩐의 전쟁>은 박인권 작가의 동명 만화를 원작으로 만든 드라마다. 사실 박인권 작가의 만화들은 내용이 워낙 자극적이라 드라마에는 어울리지 않다는 평가가 지배적이었다. 하지만 <쩐의 전쟁>은 현실적인 각색과 경쾌한 연출, 그리고 배우들의 열연에 힘입어 큰 성공을 거뒀다. <쩐의 전쟁> 성공 이후 <열혈장사꾼>과 <대물> <야왕> <장사의 신> 등 박인권 작가의 만화들이 대거 드라마로 제작되기도 했다.사실 <쩐의 전쟁>은 방영 전부터 박인권 작가의 만화를 원작으로 했다는 점보다 2004년 <파리의 연인>으로 SBS 연기대상에서 대상을 수상했던 박신양이 3년 만에 복귀한 작품으로 더 많은 주목을 받았다. 그리고 박신양은 양말 공장을 하던 아버지의 사채빚 때문에 가정이 파탄 나고 채무자로 전락했다가 사채업자로 변신해 돈으로 세상에 복수하는 금나라 역을 맡아 2007년 연기대상에서 또 다시 대상을 수상했다.2000년대 중·후반은 많은 사금융 업체들이 '서민 대출' 등을 앞세워 지상파에서 버젓이 광고를 하면서 서민들의 삶을 위협하던 시기였다. 그런 시기에 방송된 <쩐의 전쟁>은 사금융의 위험성과 사채를 빌린 사람들이 겪는 고통을 적나라하게 보여주면서 사금융에 대한 사람들의 인식을 바꾸는데 큰 역할을 했다. 실제로 <쩐의 전쟁>은 사채 연이율 변화 법안이 통과되는 데 일조해 금융 감독원으로부터 표창을 받기도 했다.시청자들은 <발리에서 생긴 일>이나 <지붕 뚫고 하이킥>처럼 주인공의 갑작스런 죽음으로 끝나는 드라마의 엔딩을 그리 좋아하지 않는다. <쩐의 전쟁>에서도 금나라는 착한(?) 사금융 회사의 대표가 되고 서주희(박진희 분)와의 결혼을 앞둔 가장 행복한 순간에 마동포(이원종 분)에 의해 죽임을 당했다. <쩐의 전쟁>을 집필한 이향희 작가는 마동포의 50억 원을 훔친 원죄 때문에 금나라가 죽음을 맞았다고 설명했다.돈에 대한 경각심을 주며 36.3%의 최고 시청률로 큰 사랑을 받았던 <쩐의 전쟁>은 아이러니하게도 열악한 제작 환경 때문에 출연자와 제작사 간의 갈등이 심했다. 결국 본편의 핵심 여성 캐릭터였던 박진희와 김정화는 끝내 보너스 라운드에 출연하지 않았다. 획기적인 출연료 인상으로 보너스 라운드에 출연했던 박신양도 제작사가 약속을 이행하지 않자 소송을 걸었고 2010년 4월 대법원의 승소판결을 받아냈다.