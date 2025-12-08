금융감독원 표창까지 받은 '사채 드라마'... 사람들 향한 경고

2021년과 2024년, 올해에 걸쳐 3개의 시즌이 공개된 넷플릭스 드라마 <오징어 게임>은 세 시즌을 합쳐 무려 50억 6800만 시간이라는 압도적인 누적 시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 실제로 <오징어 게임>의 세 시즌은 지금까지 전 세계에 공개된 수많은 넷플릭스 시리즈들 중에서 역대 최다 시청 수 1, 3, 4위를 기록했을 만큼 독보적인 인기를 끌었다(2위는 팀 버튼 감독의 <웬즈데이> 시즌1).
<오징어 게임>은 456명의 참가자들이 한 명당 1억씩 총 456억 원의 상금을 걸고 어린 시절에 했던 게임들을 '목숨 걸고' 펼치면서 벌어지는 다양한 인간 군상을 보여주는 드라마다. 주인공 성기훈(이정재 분)을 비롯해 '오징어 게임'에 참가한 대부분의 참가자들은 모두 저마다의 이유로 큰 빚을 졌거나 거액의 상금이 반드시 필요하다(456명 중 오일남 할아버지와 지영만 생존이나 돈에 대한 절박함이 없었다).
사실 자본주의 국가에서 살아가기 위해서는 반드시 돈이 필요하고 돈에 대한 욕망과 절실함은 정도의 차이만 있을 뿐 대기업 회장도, 거리의 노숙자도 모두 가지고 있다. 하지만 돈이 행복한 삶을 위한 수단이 아닌 삶의 '목적'이 되는 순간 그 사람은 불행해 질 수밖에 없다. 2007년에 방송된 박신양과 박진희 주연의 SBS 수목드라마 <쩐의 전쟁>은 사채업자의 인생을 통해 돈의 의미를 생각하게 되는 작품이었다.