넷플릭스 국내 1위 '케냐 간 세끼'의 힘... '신서유기' 부활 가능할까?

넷플릭스 '케냐 간 세끼'넷플릭스
"익숙한 맛이 더 매섭다"라는 점을 다시 한번 상시시켜준 <케냐 간 세끼>는 이미 잘 알고 있는 내용+출연진과 제작진의 조합으로 색다른 변화가 전혀 없음에도 불구하고 단숨에 넷플릭스 1위에 등극하면서 한국 시청자들의 절대적 지지를 이끌어 냈다.
이는 이수근, 은지원 등 나영석 PD 표 예능 고수의 개인 기량이 큰 몫을 담당했다. 다른 연예인+프로그램에서도 충분히 재미를 안겨준 게임임에도 불구하고 이들과 결합하면서 예측 불허+돌발 상황 속 웃음이 훨씬 큰 파급력을 생산했고 <케냐 간 세끼>만의 독자성을 다시금 확인시켜주는 계기도 마련해준다. 또한 AI(챗GPT)를 활용한 그림 대결처럼 요즘 인기리에 활용중인 각종 도구도 적극 활용하는 업그레이드까지 이뤄졌다.
외국어 더빙 없이 기존 한국 TV용 예능 자막을 여전히 고수한 탓에 여타 TV 드라마 시리즈 만큼의 해외 반응과는 살짝 거리감이 존재했지만 이는 충분히 예상된 결과이기도 했다. "글로벌 시장 겨냥 대신 한국 내 구독자들을 붙잡겠다"라는 의도를 강하게 내뿜었던 <케냐 간 세끼>의 등장은 일단 대성공으로 평할 만하다.
'세끼' 시리즈 계속 이어질까?<신서유기>는?