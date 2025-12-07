사이트 전체보기
넷플릭스 국내 1위 '케냐 간 세끼'의 힘... '신서유기' 부활 가능할까?

[리뷰] OTT 플랫폼에서도 유효한 나영석 표 예능... 장기 시리즈 안착 가능성 마련

김상화(steelydan)
25.12.07 10:13최종업데이트25.12.07 10:13
넷플릭스 '케냐 간 세끼'
넷플릭스 예능 <케냐 간 세끼>가 최종회 공개와 더불어 성공적인 방영을 마무리 지었다. 지난 2일 공개된 4~6회를 통해 <케냐 간 세끼>는 아프리카 머나먼 땅 케냐에서 펼쳐지는 좌충우돌 여행기의 후반부 내용울 소개, 오랜 기간 기다려왔던 '신서유기' 팬들에게 커다란 만족감을 안겨줬다.

2020년 10월 방영된 tvN <신서유기8> 이후 5년 만, 스핀오프인 티빙 오리지널 <신서유기 스프링캠프> 이후 4년 만에 핵심 멤버 이수근-은지원-규현의 의기 투합 속에 이뤄진 외전 형식의 <케냐 간 세끼>는 방영 플랫폼의 변화, 일부 멤버 위주의 제작이라는 점에서 다소 걱정, 우려감이 존재했지만 첫 편 공개 이후 뜨거운 반응 속에 쟁쟁한 대작 드라마들을 제치고 넷플릭스 한국 시리즈 1위(11.24~30)라는 쾌거를 달성하기도 했다.

늘 그래왔지만 여타 예능과는 차별화된 '매운 맛' 토크는 tvN 대신 옮겨간 넷플릭스에서 더욱 큰 힘을 발휘했고 익숙한 형식의 게임은 몇 가지 장치가 결합되어 한층 업그레이드된 재미와 웃음을 안겨줄 수 있었다.

불협화음 케미 + 각종 게임의 총집합
넷플릭스 '케냐 간 세끼'
2일 소개된 <케냐 간 세끼> 4~6회는 사파리 탐방, 열기구 탑승 등 현지의 즐길거리 체험과 더불어 마피아 게임, 몸으로 말해요, 백일장 등 각종 게임의 총집합으로 꾸며졌다.

강을 건너기 위한 과정에선 사자, 기린, 나무 등 각기 다른 3종의 동식물로 설정된 멤버들이 논리 게임을 펼치면서 서로를 욕하고(?) 탓하는 특유의 불협화음 케미에 힘입어 이 예능이 <신서유기>의 파생작임을 다시금 상시시켜줬다.

그런가 하면 서로를 속이고 상품을 타가야 하는 마피아 게임에선 역으로 시민이 마피아 및 동료 시민을 속이기 위해 안간힘을 펼치는 기이한 상황까지 연출하면서 남다른 예능감을 펼쳤다. 일련의 과정 중 언급된 규현의 과거 황당했던 매니저들의 일화는 현장을 초토화시키는 등 예상치 못했던 입담의 대향연도 함께 펼쳐지며 6부작 예능은 그렇게 막을 내렸다.

국내 구독자들의 든든한 지지
넷플릭스 '케냐 간 세끼'
"익숙한 맛이 더 매섭다"라는 점을 다시 한번 상시시켜준 <케냐 간 세끼>는 이미 잘 알고 있는 내용+출연진과 제작진의 조합으로 색다른 변화가 전혀 없음에도 불구하고 단숨에 넷플릭스 1위에 등극하면서 한국 시청자들의 절대적 지지를 이끌어 냈다.

이는 이수근, 은지원 등 나영석 PD 표 예능 고수의 개인 기량이 큰 몫을 담당했다. 다른 연예인+프로그램에서도 충분히 재미를 안겨준 게임임에도 불구하고 이들과 결합하면서 예측 불허+돌발 상황 속 웃음이 훨씬 큰 파급력을 생산했고 <케냐 간 세끼>만의 독자성을 다시금 확인시켜주는 계기도 마련해준다. 또한 AI(챗GPT)를 활용한 그림 대결처럼 요즘 인기리에 활용중인 각종 도구도 적극 활용하는 업그레이드까지 이뤄졌다.

외국어 더빙 없이 기존 한국 TV용 예능 자막을 여전히 고수한 탓에 여타 TV 드라마 시리즈 만큼의 해외 반응과는 살짝 거리감이 존재했지만 이는 충분히 예상된 결과이기도 했다. "글로벌 시장 겨냥 대신 한국 내 구독자들을 붙잡겠다"라는 의도를 강하게 내뿜었던 <케냐 간 세끼>의 등장은 일단 대성공으로 평할 만하다.

'세끼' 시리즈 계속 이어질까?<신서유기>는?
넷플릭스 '케냐 간 세끼'
'자기 복제'라는 일부의 따가운 시선에도 아랑곳 없이 나영석 PD는 기존의 내용+인물로 채워진 <케냐 간 세끼>를 성공시키면서 주위의 시기와 질투를 무색케 만들었다. 이렇게 되자 시청자들은 자연스럽게 '세끼'(?) 시리즈의 향후 미래, 그리고 4년 이상 발걸음을 멈춘 <신서유기> 재개에 대한 실낱 같은 희망을 다시금 갖게 되었다.

앞서 2019년 방영된 <삼시세끼 - 아이슬란드 간 세끼>가 <삼시세끼> 게임 도중 얻게 된 아이슬란드 오로라 여행 상품+채널 십오야 100만 구독자 돌파 과정에서 이뤄진 공약 실수(달나라 여행) 등이 맞물려서 성사된 것처럼 이번 <케냐 간 세끼> 역시 비슷한 경로를 거쳐 탄생했다.

덕분에 과거 방영분을 통해 성사되지 못했던 히말라야, 알라스카, 크루즈 여행 등 다채로운 소재 또한 '세끼' 시리즈의 일환으로 이어질 가능성을 높였다. 나 PD 또한 방송 홍보를 위한 유튜브 라이브 등에서도 긍정적인 반응을 내비친 터라 넷플릭스를 통한 신규 시리즈 탄생을 기대해도 좋을 것이다.

이렇게되면서 자연스럽게 열성팬들은 <신서유기> 부활에 대한 간절한 희망의 끈을 놓지 않고 있는 상황이기도 하다. 제작진+출연진 모두 이와 관련해선 수년째 언급을 하지 않다보니 시청자 입장에선 실현 가능성이 희박하다는 점을 잘 알고 있음에도 불구하고 그때 그 정서를 고스란히 담아낸 <케냐 간 세끼>로 인해 다시 한번 인기 시리즈의 재등장을 바라는 염원을 감추지 못하고 있다. 과연 <신서유기>는 다시 돌아 올 수 있을까?
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
