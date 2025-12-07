넷플릭스 국내 1위 '케냐 간 세끼'의 힘... '신서유기' 부활 가능할까?

▲넷플릭스 '케냐 간 세끼' 넷플릭스

'자기 복제'라는 일부의 따가운 시선에도 아랑곳 없이 나영석 PD는 기존의 내용+인물로 채워진 <케냐 간 세끼>를 성공시키면서 주위의 시기와 질투를 무색케 만들었다. 이렇게 되자 시청자들은 자연스럽게 '세끼'(?) 시리즈의 향후 미래, 그리고 4년 이상 발걸음을 멈춘 <신서유기> 재개에 대한 실낱 같은 희망을 다시금 갖게 되었다.

앞서 2019년 방영된 <삼시세끼 - 아이슬란드 간 세끼>가 <삼시세끼> 게임 도중 얻게 된 아이슬란드 오로라 여행 상품+채널 십오야 100만 구독자 돌파 과정에서 이뤄진 공약 실수(달나라 여행) 등이 맞물려서 성사된 것처럼 이번 <케냐 간 세끼> 역시 비슷한 경로를 거쳐 탄생했다.

덕분에 과거 방영분을 통해 성사되지 못했던 히말라야, 알라스카, 크루즈 여행 등 다채로운 소재 또한 '세끼' 시리즈의 일환으로 이어질 가능성을 높였다. 나 PD 또한 방송 홍보를 위한 유튜브 라이브 등에서도 긍정적인 반응을 내비친 터라 넷플릭스를 통한 신규 시리즈 탄생을 기대해도 좋을 것이다.

이렇게되면서 자연스럽게 열성팬들은 <신서유기> 부활에 대한 간절한 희망의 끈을 놓지 않고 있는 상황이기도 하다. 제작진+출연진 모두 이와 관련해선 수년째 언급을 하지 않다보니 시청자 입장에선 실현 가능성이 희박하다는 점을 잘 알고 있음에도 불구하고 그때 그 정서를 고스란히 담아낸 <케냐 간 세끼>로 인해 다시 한번 인기 시리즈의 재등장을 바라는 염원을 감추지 못하고 있다. 과연 <신서유기>는 다시 돌아 올 수 있을까?

