'득점 1위' 이해란, 삼성생명 지키는 새 기둥

한국여자농구연맹

이번 시즌 WKBL에서 평균 20득점 이상 기록하고 있는 선수는 이해란이 유일하다.2020-2021 시즌 정규리그 4위(14승 16패)를 기록하고도 플레이오프에서 우리은행, 챔프전에서 KB를 차례로 꺾고 챔프전 우승을 차지한 삼성생명은 시즌이 끝난 후 챔프전 MVP에 선정된 김한별을 트레이드 카드로 활용했다. 당장 챔프전 2연패에 도전하기 보다는 미래를 준비하기 위함이었다. 그렇게 얻은 지명권으로 2021-2022 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위로 선발한 유망주가 바로 이해란이다.이해란은 광주 수피아여고 시절부터 183cm의 좋은 신장을 가진 포워드 유망주로 많은 주목을 받았고 루키 시즌 28경기에 출전해 5.8득점 3.1리바운드의 성적으로 신인왕을 차지했다. 2년 차 징크스 없이 2022-2023 시즌 9.1득점 4.4리바운드로 더욱 성숙한 기량을 보여준 이해란은 2023-2024 시즌 13.4득점 6.4리바운드 1.8스틸을 기록하며 프로 데뷔 3년 만에 삼성생명에서 가장 많은 득점을 올린 선수로 성장했다.이해란은 지난 시즌에도 12.9득점 7.1리바운드로 좋은 성적을 올렸지만 이번 시즌을 앞두고 삼성생명에 큰 악재가 발생했다. 삼성생명이 이해란과 함께 세대교체의 중심으로 삼았던 혼혈선수 키아나 스미스가 전격 은퇴를 선언한 것이다. 자칫 팀의 구심점이 약해질 수 있는 큰 위기였지만 삼성생명은 이번 시즌에도 중위권을 유지하고 있고 그 중심에는 지난 시즌에 비해 부쩍 성장한 이해란이 있다.이해란은 이번 시즌 삼성생명이 치른 6경기에 모두 출전해 평균 33분43초 동안 코트를 누비며 22.67득점(1위), 8.67리바운드(5위), 1.17스틸(5위), 1.50블록슛(2위), 2점 성공률 53.7%(2위), 공헌도 190.10점(2위)로 맹활약하고 있다. 특히 6일 BNK와의 경기에서는 팀 득점의 47.69%와 팀 리바운드의 34.29%를 홀로 책임지며 31득점 12리바운드 2스틸 2블록슛이라는 '원맨쇼'에 가까운 활약으로 삼성생명의 승리를 견인했다.이해란은 이번 시즌 득점 1위를 달리고 있지만 아직 아쉬운 부분도 적지 않다. 특히 이해란이 더 좋은 선수로 성장하려면 26.7%에 그치고 있는 3점슛 성공률과 59.5%에 머물러 있는 자유투 성공률을 반드시 개선해야 한다. 하지만 이해란은 아직 만 22세에 불과한 어린 선수다. 이렇게 젊은 선수가 프로 데뷔 5시즌 만에 WKBL을 대표하는 선수로 성장한 것은 삼성생명은 물론 한국 여자농구에도 큰 축복이 아닐 수 없다.