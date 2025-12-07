한국, 월드컵 역대 '최상의 조편성'... 최고 성적으로 이어질까?

▲
월드컵 한국 조 추첨 순간AFP=연합뉴스
한국축구 월드컵 역사상 최상의 조편성을 만났다. 과연 이 기회가 한국축구 역대 최고의 성적으로까지 이어질 수 있을까.
홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 12월 6일(한국시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 진행된 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조추첨식'에서 대회 공동개최국인 멕시코(북중미, 피파랭킹 15위), 남아공(아프리카, 61위), 유럽PO D국가(덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드중 최종생존팀)와 함께 A조에 편성됐다.
한국은 톱시드인 포트 1에서 FIFA 랭킹 10위 이내의 우승후보들(브라질, 아르헨티나, 스페인, 프랑스 등 ), 3포트의 다크호스들(노르웨이, 이집트 등)을 모두 피하며 비교적 수월한 상대인 멕시코와 남아공을 만나게 됐다. 포트4는 상대가 아직 확정되지는 않았지만 이탈리아-스웨덴 등 부담스러운 상대들과는 만나지 않게 된 것만으로도 수확이다.
강호들 피하고 멕시코에서 조별리그 진행은 이점
한국은 전통적으로 월드컵에서 항상 유럽이나 남미의 우승후보들과 한두 팀씩은 한 조에 속하곤 했다. 상대 전적에서는 남미팀(2무 5패)에 가장 약했고, 유럽(6승 6무 12패)를 상대로는 열세지만, 21세기 기준으로는 6승 3무 5패로 오히려 근소한 우세다. 북중미팀과는 1무 2패, 아프리카와는 1승 1무 2패를 기록중이다.
이번 대회에서는 세계축구의 양대 주류 중 남미팀은 모두 피했고, 유럽과 아프리카도 모두 대륙별 강호와는 거리가 있는 팀들을 만난다. 더구나 개최국과 한 조에 묶이면서 조별리그를 전부 멕시코에서 진행하게 되어 장거리 이동을 피하고, 휴식기간도 여유가 생겨서 일정과 동선이 수월해졌다.
물론 A조 최대의 난적으로 꼽히는 멕시코는 결코 만만한 상대가 아니다. 개최국 3개국 중에서 가장 약체로 꼽혔던 캐나다나 미국보다는 전력상 한 수 위의 팀으로 꼽힌다. 한국은 멕시코와 역대 15번 맞붙어 4승 3무 8패로 열세고 특히 월드컵 본선에서는 두 번(1998, 2018) 만나 모두 패했다. 한국의 멕시코전 마지막 승리는 19년 전인 2006년 2월이었고, 지난 9월 친선경기에서는 2-2 무승부를 거둔 바 있다.
남아공은 이번 대회에서 한국의 가장 유력한 '1승 타깃'으로 거론되고 있다. 한국과는 성인대표팀간 A매치를 치른 적이 한 번도 없었다. 남아공은 2010년 자국 개최 대회 이후로는 무려 16년 만에 자력으로 월드컵 본선 복귀에 성공했다. 주축 선수들 대부분이 자국리그에서 뛰고 있고, A조에서 피파랭킹이 가장 낮고 월드컵 경험이 가장 부족한 팀이라는 약점이 뚜렷하다. 하지만 그만큼 전력이 베일에 가려져있는 점은 변수다. 치열하기로 유명한 아프리카 지역예선에서 전통의 강호 나이지리아를 밀어내고 조 1위를 차지할만큼 무시할 수 없는 저력도 갖추고 있다.
아직 한국의 1차전 상대가 확정되지 않은 유럽팀은 내년 3월 플레이오프 결과에 달렸다. 현재로서는 덴마크(21위)가 가장 유력하다. 2018 러시아월드컵 16강, 유로 2020 4강 등을 달성한 북유럽 강호 중 하나다. 유럽 예선 C조 6경기 동안 16득점을 기록한 공격력이 강점이다. 슈퍼스타는 없지만 라스무스 호일룬(나폴리), 미켈 담스고르(브렌트포드)와 파트리크 도르구(맨체스터 유나이티드) 등 빅리거들이 즐비하다. 손흥민의 토트넘 시절 팀 동료인 크리스티안 에릭센(볼프스부르크)이나 피에르메일 호이비에르(마르세유) 등도 있다.
체코(44위)는 2000년대 유럽을 호령하던 황금세대 이후로 전성기에 비하여 전력이 내려온 상태다. 또한 아일랜드(59위), 북마케도니아(65위)는 유럽 빅리그에 뛰는 스타급 선수들이 거의 없는 만큼, 이변을 일으키고 본선행에 성공한다면 한국에게는 더 유리한 시나리오가 될 전망이다.
전력 비슷한 조편성, 우려의 목소리도