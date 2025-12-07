한국, 월드컵 역대 '최상의 조편성'... 최고 성적으로 이어질까?

AFP=연합뉴스

큰사진보기 ▲월드컵 조 추첨에서 한국 뽑는 샤킬 오닐 AFP=연합뉴스

다만 일각에서는 확실한 ' 1강'이나 '1승 제물' 없이, 4팀의 전력이 사실상 엇비슷한 조편성은, 오히려 혼전 양상이 될 수 있다는 전망도 나온다. 한국 내에서 이번 조편성을 긍정적으로 평가하는 분위기처럼, 상대국들 입장에서도 우승후보를 피하여 포트2에서 중위권 전력으로 꼽히는 한국을 만난 것을 반기는 상황은 마찬가지다.



실제로 조편성 확정 이후 NBC스포츠 등 몇몇 외신들은 A조에서 유력한 1위를 멕시코로 전망하고, 한국은 유럽 플레이오프팀과 2, 3위를 놓고 다툴 것으로 분석하기도 했다. 절대강자가 없는 조인만큼 매 경기 상대팀에 대한 철저한 전력분석과 맞춤형 전략의 중요성이 더 커졌다.



한국은 대회 개막일인 내년 6월 12일 오전 11시(한국시각) 과달라하라에서 유럽 플레이오프 승자와 첫 경기를 치르고, 6월 19일 오전 10시 같은 장소에서 2차전으로 홈팀 멕시코를 상대한다. 25일 오전 10시에는 몬테레이에서 남아공과 3차전을 벌인다.



변수는 고지대와 기후 적응이다. 이번 대회는 북중미월드컵이지만 한국에게는 조별리그 일정을 모두 멕시코에서만 치르면서 사실상 멕시코월드컵이 됐다. 1, 2차전 장소인 과달라하라는 해발 1600미터의 고지대 지역으로 한국의 태백산 높이와 맞먹는다. 또한 3차전 경기장인 과달레이는 6월 기온이 35도에 이르는 덥고 습한 기후로 유명하다. 철저한 사전 현지 적응과 선수들의 컨디션 및 체력 관리가 무엇보다 중요하다.



이번 월드컵은 48개국 체제로 진행되면서 각조에서 1, 2위를 차지한 24개의 나라와 3위에 오른 12개국 중 상위 8개국까지 32강에 오를 수 있다. 한국은 조별리그에서 승점 4점(1승 1무 1패) 이상을 기록해야 조별리그 통과 안정권에 접어들 수 있을 전망이다.



16강 진출 이상의 성적을 노리는 한국은, 조별리그에서 좋은 성적을 거둬야 토너먼트 대진표도 유리해진다. A조 3위는 32강에 오르면 E조 1위(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 혹은 G조 1위(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드)와 격돌하며, A조 2위를 차지하면 B조 2위(캐나다, 스위스, 카타르, 유럽 플레이오프 A조)와 격돌한다. 한국이 A조 1위를 차지하면 다른 조의 3위 중 한 팀이랑 대결하는 만큼 16강 진출 가능성은 더욱 높아진다.



한국축구는 최근 A매치 3연승을 거두는 등 표면적으로는 순항하고 있다. 그러나 사령탑 홍명보 감독이 추구하는 전술적 색채와 리더십에 대하여 아직도 팬들의 신뢰를 얻지 못하고 있다는 점. 김민재, 황희찬, 이재성 등 주력 유럽파 선수들이 내년 월드컵을 앞두고 출전기회 감소와 소속팀의 부진 등으로 경기력 유지에 물음표가 붙고 있다는 것은 숙제로 꼽힌다. 과연 홍명보호는 북중미월드컵에서 최상의 대진운이라는 기대를, 최고의 성적으로 증명해낼 수 있을까.



