전북, 광주 꺾고 코리아컵 우승... K리그 씁쓸한 민낯 드러난 결승전

연합뉴스

6일 오후 서울 마포구 월드컵로 서울월드컵경기장에서 열린 광주FC와 전북현대의 2025 하나은행 코리아컵 결승전. 우승을 차지한 전북현대 선수들이 트로피를 들고 환호하고 있다.한국 프로축구 2025년의 대장정을 마감하는 코리아컵 결승전이, 심판에 대한 팬들의 불신, 양팀 감독의 부재, 거친 비매너플레이 속출 등 K리그의 씁쓸한 현실을 드러내며 아쉬움을 남겼다.12월 6일 서울월드컵경기장에서 열린 '2025 하나은행 코리아컵' 결승전에서 전북현대가 광주FC와 연장전까지 가는 혈투 끝에 2-1 승리를 거뒀다. 양팀은 전반 전북 이동준의 선제득점, 후반 광주 프리드욘슨의 동점골로 90분 내에 승부를 가리지 못했으나, 연장 전반 추가시간에 교체 투입된 전북 이승우가 극적인 결승골을 터뜨렸다.전북은 앞서 올시즌 K리그1에서 4년 만에 왕좌에 오르면서 통산 10번째로 최초의 두 자릿수 우승을 달성했다. 여기에 6번째 코리아컵 우승 트로피도 거머쥐며 2025시즌 '더블(2관왕)'을 이뤄냈다. K리그1에서 우승에도 불구하고 MVP를 아쉽게 놓쳤던 박진섭은 대신 코리아컵 MVP를 차지하며 아쉬움을 달랬다.불과 1년 전만 해도 승강플레이오프까지 추락했다가 기사회생한 전북은, 거스 포옛 감독이 지휘봉을 잡자마자 첫 해에 K리그1와 코리아컵 모두 최다우승 기록을 경신하며 명가의 부활을 알렸다.이정효 감독의 광주는 비롯 구단 역사상 첫 우승의 꿈은 이루지 못했지만, 안팎으로 어려운 상황속에서도 최초의 ACLE 8강 진출과 코리아컵 결승행, 안정적인 1부리그 잔류(9위)에 성공하며 다시 한번 시민구단의 저력을 증명했다.하지만 한편으로 이날 코리아컵 결승은, 내용면에서는 그야말로 역대 최악의 결승전 중 하나라고 할 만큼 내내 혼란스럽고 살벌한 분위기 속에서 진행됐다.양팀 모두 우승이 걸린 경기에서 긴장한 탓인지 초반부터 거친 플레이가 속출했다. 양팀 합쳐 옐로카드가 13장이나 쏟아졌고, 선수와 감독을 합쳐 무려 3명이나 퇴장을 당했다.전반 40분 이정효 광주 감독은 심판 판정에 크게 흥분하여 격렬하게 항의하다가 옐로카드에 이어 레드카드까지 연달아 받고 퇴장당했다. 이 감독은 심판에게 모욕적인 언행을 했다는 이유로 퇴장당한 것으로 알려졌다.포옛 전북 감독은 이미 지난 강원FC와 코리아컵 준결승에서 판정에 심하게 항의하다가 퇴장당하여 광주와의 결승전에서는 팀을 직접 지휘하지 못하고 관중석에서 지켜보고 있었다.여기에 이정효 감독마저 퇴장당하면서 코리아컵 결승전에서 사상 최초로 양팀 모두 감독 없이 경기를 치르는 진풍경이 벌어졌다. 결승전 경기 후 열린 기자회견에서 양팀 모두 전북 정조국-광주 마철준 코치가 대신 참석해야 했다.