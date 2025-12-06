사이트 전체보기
조진웅 은퇴 선언 "과오에 대한 책임이자 도리라 생각해"

조진웅 은퇴 선언 "과오에 대한 책임이자 도리라 생각해"

청소년 시기 범행 전력 일부 인정하며 활동 중단 직접 밝혀

이선필(thebasis3)
25.12.06 20:53최종업데이트25.12.06 21:00
슬라이드 '텐트 밖은 유럽-스페인 편' 조진웅 조진웅 배우가 2일 오후 서울 마포구의 한 호텔에서 열린 tvN 예능 <텐트 밖은 유럽-스페인 편> 제작발표회에서 질의응답 시간을 갖고 있다. <텐트 밖은 유럽-스페인 편>은 호텔 대신 캠핑장, 기차 대신 렌터카, 식당 대신 현지 마트를 이용해 세상 자유로운 방식으로 유럽을 여행하는 힐링 캠핑 예능 프로그램이다. 2일 목요일 오후 8시 40분 첫 방송.
'텐트 밖은 유럽-스페인 편' 조진웅조진웅 배우가 2일 오후 서울 마포구의 한 호텔에서 열린 tvN 예능 <텐트 밖은 유럽-스페인 편> 제작발표회에서 질의응답 시간을 갖고 있다. <텐트 밖은 유럽-스페인 편>은 호텔 대신 캠핑장, 기차 대신 렌터카, 식당 대신 현지 마트를 이용해 세상 자유로운 방식으로 유럽을 여행하는 힐링 캠핑 예능 프로그램이다. 2일 목요일 오후 8시 40분 첫 방송.이정민

배우 조진웅이 은퇴를 선언했다. 청소년기 범죄 전력이 폭로된 지 하루만이다.

조진웅은 6일 소속사를 통해 "과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드린다"며 "모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다. 이것이 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각한다"고 짧은 입장문을 냈다.

앞서 한 연예 매체는 5일 경 제보자의 말을 바탕으로 조진웅이 미성년기일 때 강도 등의 혐의로 재판을 받고 소년원에 송치된 전력이 있다고 보도했다. 소속사는 당일 "일부 잘못이 있었다는 사실은 확인됐지만 30년이 더 지난 시점에 경위를 완전히 파악하긴 어렵고 관련 법적 절차 또한 종결된 상태라 한계가 있다"며 "단 성폭력 관련 행위와는 무관하다는 점 분명히 말씀드린다"고 공식 입장을 내놓은 바 있다.

사건 발생 후 처벌을 받은 것으로 알려졌으나 강력범죄 전력이란 이유로 조진웅에 대한 여론은 급격히 안 좋아지는 흐름이었다. 방영 예정인 드라마 < 시그널2 >를 비롯, 최근 녹음을 마친 SBS 다큐멘터리 <갱단과의 전쟁> 측도 고심하는 분위기가 읽혔다. 이미 촬영을 끝낸 드라마 사정상 제작진의 고심이 큰 상황. <갱단과의 전쟁> 측은 7일 방송을 앞두고 전격 내레이터를 교체한다는 입장을 밝히기도 했다.

2004년 영화 <말죽거리 잔혹사>의 단역으로 대중 영화계에 데뷔한 조진웅은 연극 배우 시절부터 긴 무명 생활을 이어왔다. 이후 드라마와 영화에서 조금씩 역할을 키워왔던 그는 탄탄한 연기력과 순발력으로 인정받기 시작했다. 2012년 영화 <범죄와의 전쟁>, 2014년 <끝까지 간다>를 거치며 주연을 책임질 수 있는 배우 대열에 올랐다.

조진웅은 연기자 생활 30주년을 불과 1년 앞두고 배우 생활에 마침표를 찍게 됐다.

배우 조진웅의 입장문
안녕하세요. 배우 조진웅입니다.

먼저 저의 과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드립니다.

저는 이 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 합니다.

이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각합니다.

앞으로 한 인간으로서 스스로 바로 설 수 있도록 최선을 다해 성찰하겠습니다.
다시 한번 진심으로 사죄드립니다.

사랑하고 존경하는 모든 분께 감사했습니다.
죄송합니다.


조진웅

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이선필 (thebasis3) 내방

오메가3같은 글을 쓰고 싶다. 될까? 결국 세상을 바꾸는 건 보통의 사람들.

이 기자의 최신기사 "연간 2억 명은 옛말"... 극장가, 자구책 마련에 고심