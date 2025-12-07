사이트 전체보기
김종성의 사극으로 역사읽기 왕실 후계자들이 세자빈보다 첩에 더 끌렸던 이유

왕실 후계자들이 세자빈보다 첩에 더 끌렸던 이유

[김종성의 사극으로 역사읽기] MBC <이강에는 달이 흐른다>

김종성(qqqkim2000)
25.12.07 14:11최종업데이트25.12.07 14:11
MBC <이강에는 달이 흐른다>의 한 장면.
MBC <이강에는 달이 흐른다>의 한 장면.MBC

MBC 사극 <이강에는 달이 흐른다>의 세자빈 강연월(김세정 분)은 궁에서 사라진 뒤 사망자로 처리된다. 그렇지만, 실제로는 죽지 않는다. 기억을 잃은 채로 박달이라는 새로운 이름을 갖고 보부상으로 살아간다. 그러다가 세자 이강(강태오 분)을 우연히 만나 궁에 들어갔다가, 이번에는 세자빈이 아닌 세자첩의 삶을 살게 된다.

궁궐 사람들은 죽은 세자빈과 얼굴이 똑같은 박달이를 의아해 하면서도, 공식적인 사망선고 때문에 그가 진짜 세자빈이리라고는 얼른 생각하지 못한다. 이렇게 기억을 잃고 세자의 첩이 되는 과정에서 그는 불임을 당할 뻔도 하고 죽임을 당할 뻔도 한다. 자기 딸을 미래의 중전으로 만들고자 하는 좌의정 김한철(진구 분)의 음모 때문이다.

세자나 세제의 러브스토리

왕세자나 왕세제(후계자가 된 왕의 동생)와 정서적으로 친밀한 대상은 '세자빈 강연월' 같은 여성이 아니었다. 대개는 '세자첩 박달이' 같은 여성이 조선시대 왕실 후계자들의 마음을 끌어당겼다.

향후 중전이 될 가능성이 높은 세자빈이나 세제빈은 대개는 왕실 어른들에 의해 선발됐다. 이런 여성을 궁에 들이는 일은 정치적인 문제였다. 그래서 정치적 실권이 없는 세자나 세제가 자신의 정실부인을 선정하는 과정에 개입하기는 힘들었다. 이 때문에, 세자나 세제가 좋아하지 않는 타입이 이들의 배우자가 되는 일이 허다했다.

반면, 첩의 경우는 달랐다. 첩을 고르는 일에서는 세자나 세제의 의사가 좀더 많이 작용했다. 세자첩이나 세제첩은 중전이 될 가능성이 낮았다. 이들은 정치적 관심을 별로 받지 않기 때문에 이들을 고르는 일에는 왕실 어른들이 덜 개입했다. 이 때문에 세자나 세제의 러브스토리는 이들과의 관계에서 생겨나기 쉬웠다.

그런 러브스토리를 만들어낸 여성 중 하나로 영조 임금의 왕세제 시절 첩인 이정빈(정빈 이씨)을 들 수 있다. 정빈(靖嬪)의 빈(嬪)은 임금의 정1품 후궁이었다. 이런 호칭으로 불리고 있지만, 이정빈이 영조의 후궁으로 살았던 적은 없었다. 그는 영조가 임금이 되기 전에 세상을 떠났다.

'정빈이씨묘비문'은 이정빈이 28세 때인 '신축년 11월 16일'에 세상을 떠났다고 알려준다. 이날은 양력으로 1722년 1월 3일이다. 그가 1721년에 사망했다고 표기된 인터넷 백과사전들도 있지만, 이는 오류다.

숙종의 아들인 영조가 연잉군 칭호를 가진 상태에서 왕세제로 결정된 것은 이복형 경종이 임금일 때인 1721년 10월 10일(음력 8.20)이다. 영조가 주상이 된 날은 경종이 죽은 지 닷새 뒤인 1724년 10월 16일(음 8.30)이다.

그래서 이정빈이 사망한 1722년에 그의 남편은 아직 후계자였다. 정빈이라는 정1품 후궁 칭호는 남편이 임금이 된 이듬해인 1725년에 부여됐다. 그는 약 3개월 동안 세제의 첩으로 살다가 세상을 떠났다. 세자첩·세제첩의 품계인 소훈(昭訓)이 사망 당시 그의 칭호였다.

영조 "나의 마음을 아는 자는 그대요, 그의 마음을 아는 자는 나였다"

MBC <이강에는 달이 흐른다>의 한 장면.
MBC <이강에는 달이 흐른다>의 한 장면.MBC

이정빈이 첩이 된 것은 영조가 세제가 되기 이전이었다. 이들은 첩과 남편의 관계보다는 절친 관계에 훨씬 가까웠다. 이정빈이 세상을 떠난 지 사흘 뒤인 1722년 1월 6일(음 11.19)에 영조가 작성한 '소훈이씨제문'에 따르면, 이정빈이 영조의 허물을 지적하면 영조는 그 말을 잘 따랐다고 한다.

영조는 그의 충고가 자신을 감복시켰다고 회고했다. 영조는 "비록 남자와 여자이지만, 생각은 친구 사이여서 나의 마음을 아는 자는 그대요 그의 마음을 아는 자는 나였다"고 썼다. 가족보다는 친구가 됐으면 더 좋았을 관계였던 것이다.

이정빈이 영조의 아들을 낳은 것은 영조가 세제가 되기 전인 1719년 4월 4일(음 2.15)이다. 영조의 장남인 이 아들이 훗날 영조의 후계자로 책봉됐다가 아홉 살 나이로 세상을 떠나는 효장세자다.

효장세자는 영조의 손자인 정조 임금 때 진종으로 추존됐다. 정조는 친아버지인 사도세자가 뒤주에 갇혀 죽은 뒤 효장세자의 양자로 입적됐다. '임금의 아들이어야 임금이 될 수 있다'는 관념이 지배하던 시절이었으므로, 정조의 법적 아버지인 효장세자를 임금으로 추존하는 것이 이 시대에서는 자연스러웠다. 그래서 이론적으로, 이정빈은 임금을 낳은 세제첩이 됐다.

이정빈은 영조의 장남을 낳은 지 3년도 안 되는 1722년 1월에 세상을 떠났다. 스물여덟 살의 젊은 세제첩이 죽은 이 사건은 얼마 안 가 정치적 이슈로 비화됐다. 독살설이 제기됐기 때문이다. 이로 인해 그는 세제첩으로서는 이례적으로 사후에 정치적 스포트라이트를 집중적으로 받게 됐다.

경종 임금의 어전에서 이 문제가 제기된 것은 그해 6월 27일이다. 이날 상황을 기록한 음력으로 경종 2년 5월 14일자 <승정원일기>에 따르면, 세제빈 서씨(훗날의 정성왕후)의 동생인 서덕수가 궁중 사람들을 이용해 세제첩 이정빈을 독살했다는 것이 의혹의 핵심이다.

이 일은 영조의 우군이자 야당인 노론당이 배후에서 조종한 사건으로 정리됐다. 노론당의 경쟁세력이자 집권당인 소론당은 노론이 서덕수 등과 함께 궁중 사람들을 이용해 세제빈을 독살한 일이라고 이 사건을 규정했다.

후계자를 낳지 못한 경종은 상대적으로 개혁적인 소론의 지지를 받고, 경종의 이복동생이자 왕세제인 영조는 상대적으로 보수적인 노론의 지지를 받는 불안정한 시절이었다. 이런 상황에서 세제첩이 젊은 나이에 세상을 떠나자, 집권당은 노론과 세제빈 측이 세제첩을 죽였다는 쪽으로 사건을 정리했다. 소론정권은 경종 임금의 교서를 통해 이런 수사 결과를 공식화했다.

세제와 열애하던 이정빈은 이로써 보수세력과 세제빈 측의 공격을 받아 젊은 나이에 독살된 여인으로 공식화됐다. 정쟁과 치정의 이중적 희생자라는 이미지를 갖게 됐던 것이다.

그런데 1724년에 영조가 즉위하고 이듬해에 노론이 집권하면서 그 결론은 뒤집어졌다. 노론정권은 전 정권의 수사 결과가 터무니없다며 이를 독살 사건이 아닌 조작사건으로 재규정했다. 노론당은 소론당이 허위로 독살사건을 만들어냈다고 비판했다. 영조도 이 결론을 지지했다. 이로 인해 노론당 인사들은 물론이고 영조의 부인인 정성왕후도 짐을 덜게 됐다.

영조 이후의 임금들은 영조의 직계혈통에서 나왔다. 영조의 후손들은 노론당 계열이 장기집권하는 속에서 왕위를 이어갔다. 그래서 1725년의 결론이 뒤집어지기는 힘들었다. 젊은 시절의 영조 임금과 우정 같은 사랑을 나눴던 이정빈은 이로 인해 그냥 몸이 아파서 죽은 인물로 기억되게 됐다.
이강달 세자빈 세자첩 정빈이씨 효장세자

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
김종성 (qqqkim2000) 내방

kimjongsung.com.시사와역사 출판사(sisahistory.com)대표,제15회 임종국상.유튜브 시사와역사 채널.저서:친일파의 재산,대논쟁 한국사,반일종족주의 무엇이 문제인가,조선상고사,나는 세종이다,역사추리 조선사,당쟁의 한국사,왜 미국은 북한을 이기지못하나,발해고(4권본),한국 중국 일본 그들의 교과서가 가르치지 않는 역사 등등.

이 기자의 최신기사 전두환을 벼랑 끝까지 몰고 간 사람... 이런 군인 또 없습니다