왕실 후계자들이 세자빈보다 첩에 더 끌렸던 이유

MBC <이강에는 달이 흐른다>의 한 장면.MBC
MBC 사극 <이강에는 달이 흐른다>의 세자빈 강연월(김세정 분)은 궁에서 사라진 뒤 사망자로 처리된다. 그렇지만, 실제로는 죽지 않는다. 기억을 잃은 채로 박달이라는 새로운 이름을 갖고 보부상으로 살아간다. 그러다가 세자 이강(강태오 분)을 우연히 만나 궁에 들어갔다가, 이번에는 세자빈이 아닌 세자첩의 삶을 살게 된다.
궁궐 사람들은 죽은 세자빈과 얼굴이 똑같은 박달이를 의아해 하면서도, 공식적인 사망선고 때문에 그가 진짜 세자빈이리라고는 얼른 생각하지 못한다. 이렇게 기억을 잃고 세자의 첩이 되는 과정에서 그는 불임을 당할 뻔도 하고 죽임을 당할 뻔도 한다. 자기 딸을 미래의 중전으로 만들고자 하는 좌의정 김한철(진구 분)의 음모 때문이다.
세자나 세제의 러브스토리
왕세자나 왕세제(후계자가 된 왕의 동생)와 정서적으로 친밀한 대상은 '세자빈 강연월' 같은 여성이 아니었다. 대개는 '세자첩 박달이' 같은 여성이 조선시대 왕실 후계자들의 마음을 끌어당겼다.
향후 중전이 될 가능성이 높은 세자빈이나 세제빈은 대개는 왕실 어른들에 의해 선발됐다. 이런 여성을 궁에 들이는 일은 정치적인 문제였다. 그래서 정치적 실권이 없는 세자나 세제가 자신의 정실부인을 선정하는 과정에 개입하기는 힘들었다. 이 때문에, 세자나 세제가 좋아하지 않는 타입이 이들의 배우자가 되는 일이 허다했다.
반면, 첩의 경우는 달랐다. 첩을 고르는 일에서는 세자나 세제의 의사가 좀더 많이 작용했다. 세자첩이나 세제첩은 중전이 될 가능성이 낮았다. 이들은 정치적 관심을 별로 받지 않기 때문에 이들을 고르는 일에는 왕실 어른들이 덜 개입했다. 이 때문에 세자나 세제의 러브스토리는 이들과의 관계에서 생겨나기 쉬웠다.
그런 러브스토리를 만들어낸 여성 중 하나로 영조 임금의 왕세제 시절 첩인 이정빈(정빈 이씨)을 들 수 있다. 정빈(靖嬪)의 빈(嬪)은 임금의 정1품 후궁이었다. 이런 호칭으로 불리고 있지만, 이정빈이 영조의 후궁으로 살았던 적은 없었다. 그는 영조가 임금이 되기 전에 세상을 떠났다.
'정빈이씨묘비문'은 이정빈이 28세 때인 '신축년 11월 16일'에 세상을 떠났다고 알려준다. 이날은 양력으로 1722년 1월 3일이다. 그가 1721년에 사망했다고 표기된 인터넷 백과사전들도 있지만, 이는 오류다.
숙종의 아들인 영조가 연잉군 칭호를 가진 상태에서 왕세제로 결정된 것은 이복형 경종이 임금일 때인 1721년 10월 10일(음력 8.20)이다. 영조가 주상이 된 날은 경종이 죽은 지 닷새 뒤인 1724년 10월 16일(음 8.30)이다.
그래서 이정빈이 사망한 1722년에 그의 남편은 아직 후계자였다. 정빈이라는 정1품 후궁 칭호는 남편이 임금이 된 이듬해인 1725년에 부여됐다. 그는 약 3개월 동안 세제의 첩으로 살다가 세상을 떠났다. 세자첩·세제첩의 품계인 소훈(昭訓)이 사망 당시 그의 칭호였다.
영조 "나의 마음을 아는 자는 그대요, 그의 마음을 아는 자는 나였다"