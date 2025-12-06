'신인왕' 안현민에게 2026시즌은 증명의 해

kt위즈

이번 시즌 신인왕을 수상한 kt 안현민2019시즌 이후 6년 만에 kt의 포스트시즌 진출이 좌절되었다. 성과가 없는 것처럼 보일 수도 있지만, kt는 이번 시즌에도 분명한 성과가 있었다. 특히 이 선수의 등장은 kt 팬들에게 신선한 충격을 안겼다. 외야수 안현민이 그 주인공이다.안현민은 2022년 2차 4라운드 전체 38번에 kt의 지명을 받은 야수다. 입단 초반만 해도 큰 두각을 보이지는 않았다. 2022년 퓨처스리그에서 42경기 나와 108타수 25안타(2홈런), 11타점, 10득점, 타율 0.231, OPS 0.655로 평범한 성적을 거뒀다.현역으로 군복무를 마친 그는 2024년 퓨처스리그에서 본인의 기량을 발휘했다. 29경기, 89타수 26안타(4홈런), 15타점, 19득점, 타율 0.292, OPS 0.939(출루율 0.400 + 장타율 0.539)의 성적을 거두며 기대치를 키웠다.이 기대치는 올해 유감 없이 발휘되었다. 퓨처스에서 19경기, 68타수 29안타(5홈런), 18타점, 23득점, 타율 0.426, OPS 1.270(출루율 0.535 + 장타율 0.735)으로 괴물 같은 성적을 거두자 kt 이강철 감독의 눈에 들어오기 시작했다.이강철 감독의 안목을 틀리지 않았다. 안현민은 1군에서 112경기, 395타수 132안타(22홈런), 80타점, 72득점, 타율 0.334, OPS 1.018의 성적을 거뒀다. WAR과 wRC+는 스포츠 투아이 기준으로 각각 7.22, 172.5로 리그 상위권에 이름을 올렸다. 출루율도 0.448로 1위를 기록하며 괴물 같은 활약에 힘입어 올해 신인왕까지 수상했다.정규리그 활약에 힘입은 안현민은 국가대표 무대까지 경험했다. 4경기 모두 출전해 14타수 4안타(2홈런), 3타점, 6득점, 타율 0.286, OPS 1.188을 기록했다. 첫 국제무대 치고는 준수한 성적이었다.그럼에도 안현민은 "주전 자리가 정해진 것은 아니다. 나도 경쟁해야 한다"라고 말했다. 올해 거둔 활약이 단순 운이 아님을 보여주겠다는 포부이기도 하다.실제로 내년 시즌 kt 외야진은 다소 빡빡할 예정이다. 안현민을 포함해 기존 외야수 배정대, 김민혁, 올해 FA로 합류한 김현수와 최원준, 외국인 타자 샘 힐리어드까지 총 6명이다. 장진혁, 안치영 등 외야 백업 선수들도 실력을 갖추고 있다.kt는 힐리어드를 1루수, 김현수를 지명타자로 쓰려는 계획을 세우고 있다. 하지만 둘이 빠져도 외야는 여전히 경쟁이 치열하다. 안현민도 외야 경쟁에서 무조건 이기겠다는 포부를 밝혔다.내년 시즌에는 WBC와 아시안게임 등 국제 대회가 많다. 안현민에게 내년 시즌은 어느 때보다 중요하다. 내년 시즌 그의 활약을 눈여겨보면 좋다.