한국, 북중미 월드컵서 멕시코-남아공-유럽 PO 승자와 A조 편성

로이터/연합뉴스

큰사진보기 ▲인터뷰하는 홍명보 감독홍명보 축구대표팀 감독이 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 열린 2026 북중미 월드컵 조추첨식을 마친 뒤 공동취재구역에서 인터뷰하고 있다. 연합뉴스

홍명보호는 지난 6월 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 일정을 마감했다. 이라크, 요르단, 오만, 팔레스타인, 쿠웨이트와 B조에 속한 한국은 6승 4무를 기록, 조 1위로 무난하게 11회 연속 월드컵 본선 진출을 확정지었다.



이후에는 본격적인 월드컵 본선 준비 체제로 돌입했다. 지난 7월 유럽파 없이 K리그, J리그 소속 선수를 중심으로 선발해 동아시안컵에 참가했으나 일본에 패하며 준우승에 머물렀다.



9월에는 월드컵 현지 적응을 위해 미국으로 건너가 미국-멕시코와의 2연전에서 1승 1무를 기록하며 선전을 펼쳤다. 특히 유럽파들이 가세한 첫 평가전에서 스리백을 가동해 새로운 전술을 점검했다.



10월에는 브라질과의 홈 평가전에서 0-5 대패를 당하며 강팀 모의고사를 치렀고, 파라과이를 2-0으로 제압해 분위기 반전에 성공했다. 11월은 볼리비아-가나와의 홈 2연전을 모두 승리로 장식했으나 여전히 경기력에 대한 의문부호를 남긴 채 올해 열린 A매치 일정을 모두 마감했다.



홍 감독은 월드컵 아시아 3차예선 이후 동아시안컵과 평가전을 포함, 총 9번의 A매치에서 무려 8경기를 스리백으로 소화했다. 강팀들을 상대로 수비 숫자를 늘리고, 빠른 카운터 어택을 활용하겠다는 의중을 엿볼 수 있다. 홍 감독의 시계는 내년 6월로 맞춰져있다.



2026 북중미 월드컵 조 편성 결과



A조: 멕시코, 남아프리카공화국, 대한민국, 유럽 플레이오프 D



B조: 캐나다, 유럽 플레이오프 A, 카타르, 스위스



C조: 브라질, 모로코, 아이티, 스코틀랜드



D조: 미국, 파라과이, 호주, 유럽 플레이오프 C



E조: 독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르



F조: 네덜란드, 일본, 유럽 플레이오프 B, 튀니지



G조: 벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드



H조: 스페인, 카보베르데, 사우디아라비아, 우루과이



I조: 프랑스, 세네갈, 대륙간 플레이오프 2, 노르웨이



J조: 아르헨티나, 알제리, 오스트리아, 요르단



K조: 포르투갈, 대륙간 플레이오프 1, 우즈베키스탄, 콜롬비아



L조: 잉글랜드, 크로아티아, 가나, 파나마



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 홍명보 축구대표팀 감독이 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 열린 2026 북중미 월드컵 조추첨식을 마친 뒤 공동취재구역에서 인터뷰하고 있다.홍명보호는 지난 6월 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 일정을 마감했다. 이라크, 요르단, 오만, 팔레스타인, 쿠웨이트와 B조에 속한 한국은 6승 4무를 기록, 조 1위로 무난하게 11회 연속 월드컵 본선 진출을 확정지었다.이후에는 본격적인 월드컵 본선 준비 체제로 돌입했다. 지난 7월 유럽파 없이 K리그, J리그 소속 선수를 중심으로 선발해 동아시안컵에 참가했으나 일본에 패하며 준우승에 머물렀다.9월에는 월드컵 현지 적응을 위해 미국으로 건너가 미국-멕시코와의 2연전에서 1승 1무를 기록하며 선전을 펼쳤다. 특히 유럽파들이 가세한 첫 평가전에서 스리백을 가동해 새로운 전술을 점검했다.10월에는 브라질과의 홈 평가전에서 0-5 대패를 당하며 강팀 모의고사를 치렀고, 파라과이를 2-0으로 제압해 분위기 반전에 성공했다. 11월은 볼리비아-가나와의 홈 2연전을 모두 승리로 장식했으나 여전히 경기력에 대한 의문부호를 남긴 채 올해 열린 A매치 일정을 모두 마감했다.홍 감독은 월드컵 아시아 3차예선 이후 동아시안컵과 평가전을 포함, 총 9번의 A매치에서 무려 8경기를 스리백으로 소화했다. 강팀들을 상대로 수비 숫자를 늘리고, 빠른 카운터 어택을 활용하겠다는 의중을 엿볼 수 있다. 홍 감독의 시계는 내년 6월로 맞춰져있다. 홍명보호 월드컵 멕시코 남아공 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박시인 (totti0502) 내방 구독하기 신뢰도 있고 유익한 기사로 찾아뵙겠습니다. 이 기자의 최신기사 이정현-이현중, 한국 남자 농구 부활 이끌 최강 듀오

5일(현지시각) 미국 워싱턴 D.C 존 F. 케네디 센터에서 열린 2026 북중미 FIFA 월드컵 조 추점에서 추첨자로 나선 샤킬 오닐이 '대한민국'이 적힌 종이를 들어 보이고 있다.한국 축구가 2026 북중미 월드컵 본선에서 멕시코, 남아프리카공화국(남아공), 유럽 플레이오프 패스 D조 승자(덴마크-북마케도니아-체코-아일랜드)와 맞붙는다.국제축구연맹(FIFA)은 6일 오전 2시(이하 한국시간) 미국 워싱턴DC 케네디 센터에서 2026 북중미 월드컵 조 추첨식을 진행했다. 이날 추첨식에는 홍명보 한국 대표팀 감독을 비롯해 본선행을 확정지은 42개국 사령탑이 참석했다. 나머지 6개국은 내년 3월 열리는 유럽 플레이오프(4개국), 대륙 간(2개국) 플레이오프를 통해 가려진다.조 추첨 포트는 FIFA 랭킹으로 나누는데, 22위를 기록한 한국은 사상 최초로 포트2에 자리했다. A조에 속한 한국은 1포트에서 개최국 멕시코와 만나게 됐다. 3포트에서는 아프리카 대륙의 남아공, 4포트는 유럽 플레이오프 패스 D를 통해 덴마크-북마케도니아-체코-아일랜드 중 최종 승자 1팀과 격돌한다.이번 북중미 월드컵은 사상 최초로 3개국(미국, 캐나다, 멕시코) 공동 개최이자 본선 진출국이 32개국에서 48개국으로 확대되는 첫 번째 대회다.4개국이 12개 조로 나뉘어 3경기씩 치른 뒤 각 조 1, 2위의 24개 국가가 32강 토너먼트에 진출한다. 그리고 각 조 3위 팀에서 성적이 좋은 상위 8개 팀이 와일드카드로 32강에 오른다.조 편성은 비교적 최상에 가깝다. 1포트에서 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질 등 강팀들을 피했다.하지만 멕시코도 만만한 상대는 아니다. 북중미의 맹주이자 이번 월드컵의 공동 개최국인 멕시코와의 역대 전적은 4승 3무 8패로 한국이 크게 열세다. 월드컵에서도 두 차례 맞붙었는데, 모두 패했다. 1998 프랑스 월드컵에서는 1-3으로 패했고, 2018 러시아 월드컵에서도 1-2로 무릎을 꿇었다.한국의 멕시코전 마지막 승리는 2006년 평가전(1-0승)이고, 두 팀의 가장 최근 맞대결은 지난 9월 미국 지오디스 파크에서 열린 평가전이다. 당시 한국은 멕시코와 2-2로 아쉽게 비긴 바 있다.남아공은 아프리카 예선 C조에서 강호 나이지리아를 따돌리고, 5승 3무 2패 조 1위로 통과하며, 2010년 대회 이후 16년 만에 본선 진출을 확정지었다. 대부분 남아공 자국 리그 선수들로 구성돼 있으며, 잉글랜드 프리미어리그 번리에서 활약 중인 스트라이커 라일 포스터가 키 플레이어로 꼽힌다. 한국과의 맞대결은 이번 월드컵이 처음이다.유럽 플레이오프 패스 D에서는 FIFA 랭킹 21위 덴마크를 상대하게 될 가능성이 가장 크다. 덴마크는 체코(44위), 아일랜드(59위), 북마케도니아(65위)보다 객관적인 전력에서 앞서있다. 한국은 덴마크와의 상대 전적에서 1무1패로 뒤져있다. 유럽 플레이오프 패스 D에서 승리하는 최종 1팀은 내년 3월 플레이오프를 통해 확정된다.한국은 월드컵 조별리그 3경기를 모두 멕시코에서 치른다. 1차전(2026년 6월12일)과 2차전(6월19일)은 과달라하라, 3차전(6월25일)은 몬테레이에서 벌인다.