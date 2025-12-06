넷플릭스, 워너브러더스 인수 '엔터 산업 지각변동'

▲미국 LA의 넷플릭스 사옥 앞 로고 AFP/연합뉴스

넷플릭스가 미국 할리우드 대표 스튜디오 워너브러더스를 인수한다.



넷플릭스는 5일(현지시각) 워너브러더스를 720억 달러(약 106조 원)에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다.



이 발표에 따르면 넷플릭스는 워너브러더스의 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 HBO 맥스 등을 인수하게 된다.



워너브러더스는 인수 대상이 아닌 CNN, TNT, 디스커버리 등 일부 방송 사업의 기업분할에 나선다. 넷플릭스는 인수·합병이 작업이 12∼18개월 소요될 것으로 예상했다.



TV 넘어 할리우드까지 삼킨 넷플릭스



두 기업의 합병은 엔터테인먼트 산업에 지각변동을 일으킬 전망이다. 세계 최대 스트리밍 서비스 넷플릭스가 워너브러더스의 엄청난 영화·TV 콘텐츠와 스튜디오 사업을 보유하게 되면서 '미디어 왕국'이 탄생하게 된다.



테드 서랜도스 넷플릭스 공동 최고경영자(CEO)는 "우리의 목표는 전 세계를 즐겁게 하고, 시청자들이 좋아하는 콘텐츠를 더 많이 제공하는 것"이라고 밝혔다.



그러면서 "'카사블랑카', '시민 케인'처럼 시대를 넘는 명작부터 '해리 포터', '프렌즈' 같은 현대의 인기작까지 워너 브러더스가 가진 놀라운 작품 라이브러리가 넷플릭스의 '기묘한 이야기', '케이팝 데몬 헌터스', '오징어 게임'과 같은 한 시대를 정의하고 있는 이야기들과 합쳐진다면 목표를 훨씬 쉽게 달성할 수 있을 것"이라고 강조했다.



워너 브러더스의 데이비드 자슬라브 CEO도 "넷플릭스와 함께 전 세계 사람들이 앞으로도 여러 세대에 걸쳐 세계에서 가장 공감을 불러일으키는 이야기들을 즐길 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.



AP통신은 "이 계약을 통해 TV와 영화계의 두 거물이 합쳐져 엔터테인먼트 산업을 재편할 것"이라고 평가했다.



"극장 산업에 전례 없는 위협" 우려도



그러나 계약이 최종 완료되려면 반(反) 독점 당국의 까다로운 심사를 통과해야 한다. 특히 이번 인수전에 참여했다가 넷플릭스에 밀린 파라마운트는 넷플릭스의 지배력이 과도해질 것이라고 경고했다.



트럼프 행정부가 제동을 걸고 나설 가능성도 있다. 파라마운트의 최고경영자(CEO) 데이비드 엘리슨의 부친인 오라클 창업자 래리 엘리슨은 도널드 트럼프 미국 대통령과 각별한 관계이기 때문이다.



<월스트리트저널>에 따르면 백악관 고위 관계자는 "트럼프 대통령의 참모들이 이 계약에 우려를 나타냈다"라고 전했다.



또한 두 기업의 결합이 극장 산업의 몰락을 가속할 것이라는 전망도 나온다. 미국 3만 개가 넘는 영화관을 대표하는 시네마 유나이티드는 "글로벌 극장 산업에 전례 없는 위협이 될 것"이라며 "극장은 문을 닫고, 일자리가 사라지고, 지역 사회는 위기에 빠질 것"이라고 주장했다.



반면에 넷플릭스 측은 "이번 합병은 소비자 친화적이고, 혁신 친화적이라서 승인에 큰 자신감이 있다"라고 밝혔다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기