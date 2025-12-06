부천 FC 1995 바사니 결승골, 감동의 K리그1 첫 승격 역사 보인다

금요일 새벽까지 부천 FC 1995 직원들이 올 겨울 첫눈을 말끔하게 치운 보람이 있는 게임이었다. 하루 전 예상보다 많이 내린 첫눈과 한파 때문에 긴급 연기 결정을 내렸던 2025 K리그 승강 플레이오프2에서 K리그2 플레이오프 통과 팀 부천 FC 1995(정규리그 3위)가 K리그1 11위 수원 FC를 궁지로 몰아넣은 것이다.이영민 감독이 이끌고 있는 부천 FC 1995가 지난 5일 오후 7시 부천 종합운동장에서 벌어진 2025 K리그 승강 플레이오프2 수원 FC와의 홈 게임에서 주장 바사니의 짜릿한 결승골에 힘입어 1-0으로 이기고, 8일 이어지는 캐슬 파크 어웨이 게임을 통해 구단 역사상 처음으로 K리그1 승격 역사를 꿈꾸게 됐다.게임 시작 후 3분만에 주심의 페널티킥 휘슬이 길게 울리며 부천 종합운동장 온도가 예상보다 일찍 올라가기 시작했다. 부천 FC 1995 주장 바사니의 스루패스를 받은 윙백 티아깅요가 공을 몰고 빠르게 들어갈 때 수원 FC 주장 이재원이 뒤에서 잡기 반칙을 저지른 것이다. 하지만 김종혁 주심은 VAR 온 필드 리뷰 절차를 거쳐 반칙 지점이 수원 FC 페널티 에어리어 밖이라는 최종 판정을 내려 페널티킥 원심이 취소된 것이다.아찔한 실점 위기를 겨우 넘긴 수원 FC는 미드필더 한찬희의 오른발 중거리슛(19분)이 홈 팀 수비수 몸에 맞고 골문 왼쪽 기둥 하단을 때리고 나오는 바람에 탄식을 내뱉을 수밖에 없었다.이렇게 득점 없이 후반이 시작되고는 단 48초만에 모두를 놀라게 하는 벼락골이 나왔다. 그 주인공은 부천 FC 1995 주장 바사니였다. 오른쪽 측면 얼리 크로스 상황에서 상대 수비수 몸에 맞고 흘러나온 세컨드 볼을 잡은 바사니는 유연한 몸놀림으로 180도를 빙글 돌아 날카로운 왼발 슛을 낮게 깔아 성공시킨 것이다.브라질 출신 왼발 골잡이 바사니가 이번 시즌 K리그2에서 14골로 득점 랭킹 5위에 올랐다는 사실을 분명히 확인할 수 있는 결정적 순간이었다. 바사니는 63분에도 기습적인 왼발 롱 슛으로 추가골 분위기를 만들어냈으나 아찔하게 휘어 날아오는 공을 수원 FC 골키퍼 안준수가 가까스로 골 라인 위에서 쳐냈다.발등에 불이 떨어진 수원 FC 김은중 감독은 안현범과 윤빛가람, 김경민 등 빅 게임 경험이 많은 선수들을 차례로 들여보내 게임 흐름을 뒤집기 위해 안간힘을 썼지만 김형근 골키퍼가 지키고 있는 부천 FC 1995 골문을 끝내 열어내지 못했다.안현범이 빠른 역습 패스를 받아 오른발 대각선 슛(72분)을 날린 것이나 김경민이 기막히게 돌아서며 왼발로 때린 결정적인 슛(88분) 모두 부천 FC 1995 김형근 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막히고 말았다.후반 추가 시간 4분이 이어졌지만 수원 FC 후반 교체 멤버 루안이 날린 왼발 발리슛(90+2분)까지 홈 팀 골문 오른쪽 기둥을 때리고 나가는 불운 앞에 머리를 감싸고 말았다.이로써 K리그2 3위 부천 FC 1995는 수원 FC와의 역대 맞대결 기록에서 12승 6무 11패로 한 발짝 앞서 나가게 됐다. 2019년부터 지금까지 이어진 최근 여섯 게임 맞대결 기록에서도 부천 FC 1995가 4승 1무 1패(8득점 4실점)로 우위를 자랑하게 된 셈이다.(12월 5일 오후 7시, 부천 종합운동장)[골, 도움 기록 :(46분 48초)](3-4-3 감독 : 이영민)FW : 박창준(64분↔김규민), 이의형(64분↔몬타뇨), 바사니(88분↔이상혁)MF : 티아깅요(64분↔갈레고), 박현빈(74분↔최재영), 카즈, 장시영DF : 홍성욱, 백동규, 정호진GK : 김형근(4-3-3 : 김은중)FW : 윌리안, 싸박(70분↔김경민), 안드리고(66분↔안현범)MF : 이재원(66분↔윤빛가람), 노경호(46분↔루안), 한찬희DF : 황인택(70분↔장영우), 이현용, 김태한, 이시영GK : 안준수12월 7일(일) 오후 2시 ☆(제주 월드컵경기장)- 1차전 수원 삼성 블루윙즈 0-1 제주 SK12월 8일(월) 오후 7시 ☆(수원 종합운동장)- 1차전 부천 FC 1995 1-0 수원 FC