두산 '셀프 방출' 김재환, 22억 원에 SSG 유니폼 입는다

두산 베어스에서 '셀프 방출' 됐던 거포 김재환이 SSG 유니폼을 입는다.SSG 랜더스 구단은 지난 5일 보도자료를 통해 외야수 김재환과 계약 기간 2년, 총액 22억 원(계약금 6억+연봉 총액 10억+옵션 6억)의 조건에 다년 계약을 체결했다고 발표했다.김재환은 "그 동안 응원해 주신 두산팬들께 진심으로 감사하고 죄송하다. 이번 기회가 제 야구 인생의 마지막 도전이라고 생각한다. 매 순간 최선을 다해 SSG 팬 여러분께 좋은 모습만 보여드리도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.2008년 두산에 입단한 김재환은 두산에서만 18년 동안 활약하며 통산 1486경기에서 타율 .281 1425안타 276홈런 982타점 836득점 OPS(출루율+장타율) .758의 성적을 올렸다. 특히 2018년에는 타율 .334 44홈런133타점으로 홈런왕과 타점왕, 정규리그 MVP를 휩쓸기도 했다. SSG는 그 어떤 보상금이나 보상선수의 출혈도 없이 통산 276홈런을 기록한 베테랑 타자를 영입하면서 공격력을 강화했다.최형우(삼성 라이온즈)와 박병호, 최준석, 이성열(kt 위즈 2군 타격코치) 등은 포수로 프로에 입단했다가 다른 포지션으로 변신해 성공을 거둔 거포들이라는 공통점이 있다. 인천고 시절 장타력을 갖춘 공격형 포수로 주목 받은 김재환도 2008년 신인드래프트에서 2차 1라운드 전체 4순위로 두산에 입단하며 프로 생활을 시작했다. 하지만 포수에 적응하지 못해 방황했고 2011년엔 금지 약물에 적발되기도 했다.그렇게 프로 입단 후 8년 동안 1군에서 단 157경기에 출전하는데 그친 김재환은 2015 시즌이 끝나고 간판타자 김현수(kt)가 메이저리그에 진출하면서 좌익수로 기회를 얻었다. 그리고 김재환은 2016년 타율 .325 37홈런 124타점 107득점, 2017년 타율 .340 35홈런 115타점 110득점, 2018년 타율 .334 44홈런133타점104득점의 성적으로 3년 연속 3할 타율 30홈런 100타점 100득점이라는 쉽지 않은 기록을 세웠다.그렇게 두산을 대표하는 거포로 활약하던 김재환은 '투고타저' 시즌이었던 2019년 타율 .283 15홈런91타점으로 성적이 떨어졌고 올해까지 한 번도 3할 타율을 기록하지 못했다. 하지만 여전히 뛰어난 장타력을 과시한 김재환은 2020년 30홈런113타점을 기록하며 부활에 성공했고 2021년에는 27홈런102타점86득점의 성적으로 두산의 6번째 한국시리즈 우승에 크게 기여한 후 처음으로 FA 자격을 얻었다.2020 시즌이 끝나고 스토브리그에서 핵심선수 7명이 동시에 FA자격을 얻으면서 최주환(키움 히어로즈)과 오재일, 이용찬의 이적을 막지 못했던 두산은 김재환에게 4년 총액 115억 원이라는 엄청난 거액을 안겨줬다. 하지만 김재환은 FA계약 후 첫 시즌 타율 .248 23홈런 72타점으로 주춤했고 2023년에는 타율 .220 10홈런 46타점에 그치며 주전으로 도약한 2016년 이후 가장 부진한 시즌을 보냈다.두산이 정규리그 4위에 올랐던 작년 타율 .283 29홈런 92타점을 기록하며 '잠실거포'의 건재를 보여줬던 김재환은 두 번째 FA를 앞둔 올해 103경기에 출전해 타율 .241 13홈런 50타점으로 아쉬운 성적을 올렸다. 30대 후반에 접어드는 나이를 고려하면 4년 전 같은 대형 계약을 따내는 것은 사실상 불가능에 가까웠다. 그리고 김재환은 놀랍게도 FA 승인신청 기간이었던 11월 7일까지 FA를 신청하지 않았다.김재환이 FA 신청을 하지 않을 때만 해도 100억 원이 넘는 몸값을 받고도 팀에 큰 도움을 주지 못한 프랜차이즈 스타가 구단을 위해 자신의 권리를 포기하는 것처럼 보였다. 하지만 김재환의 FA 미신청에는 야구팬들이 알지 못한 비밀(?)이 숨어 있었다. 김재환은 4년 전 두산과 FA계약을 하면서 계약 기간이 끝난 후 두산과의 우선 협상이 결렬되면 조건 없이 자유계약 선수가 된다는 조항을 포함시켰다.두산의 왕조시대를 이끌었던 핵심선수가 편법에 가까운 조항을 통해 '자유의 몸'이 되자 두산팬들은 큰 충격을 받을 수 밖에 없었다. 1년 전 두산과의 +3년 옵션을 포기하고 자유계약선수 자격을 얻었던 허경민(kt)은 보상금과 보상선수(김영현)라도 남겼지만, 김재환은 구단을 고려하지 않은 '셀프 방출'이었기 때문이다. 그렇게 한 때 두산팬들의 자랑이었던 김재환은 하루 아침에 두산팬들의 '금지어'가 됐다.자유계약 자격을 얻게 된 과정에서의 논란과 별개로 통산 276홈런에 불과 1년 전까지 30개 가까운 홈런을 때려냈던 베테랑 거포의 등장은 시장을 요동치게 만들기 충분했다. 물론 떠들썩했던 최형우의 이적 스토리에 가려진 감은 있었지만 김재환도 장타력 보강을 노리는 여러 구단에서 관심을 가졌다. 그리고 김재환이 선택한 최종 목적지는 김재환이 학창 시절을 보낸 인천을 연고로 두고 있는 SSG였다.물론 일부 SSG 팬들은 통산 타율 .342를 기록한 외국인 선수 기예르모 에레디아라는 붙박이 주전 좌익수가 있고 류효승 같은 젊은 신예를 키워야 하는 SSG에서 논란이 있는 김재환을 영입하는 것은 적절하지 않다는 의견을 내기도 했다. 하지만 내년 이율예와 박지환 같은 유망주들의 상무 입대가 예정된 SSG에서 유망주들이 돌아올 시간을 채워줄 선수로 김재환 만큼 적절한 카드를 찾는 것도 쉽지 않다.SSG는 올 시즌 타자에게 유리한 인천 SSG 랜더스필드를 홈으로 사용하고 있으면서도 팀 홈런 5위(127개)를 기록하면서 장타력에서 아쉬움을 남겼다. 팀 내 최다 홈런을 때린 선수는 만38세의 노장 최정(23개)이었고 두 자리 수 홈런을 기록한 선수도 단 4명이었다. 따라서 잠실야구장을 홈으로 사용하면서도 거포로 이름을 날렸던 김재환이 새 팀에 잘 적응한다면 내년 SSG의 장타력 향상에 큰 도움이 될 것이다.