김상희 경기아트센터 사장 "'G-ARTS', 창작자·공연장·바이어 잇는 플랫폼 될 것"

'2025 G-ARTS 프리뷰 컨퍼런스' 성료... 경기도 공연예술 생태계 대전환 위한 '협력의 출발점'

최경준(235jun)
25.12.05 19:25최종업데이트25.12.05 19:25
김상회 경기아트센터 사장이 3일 경기아트센터 대회의장에서 열린 '2025 G-ARTS 프리뷰 컨퍼런스'에서 개회사를 하고 있다.
"중앙과 지방의 지원 격차, 창작과 유통의 불균형은 우리가 반드시 함께 풀어야 할 숙제다. 이번 컨퍼런스가 그 해답을 찾는 자리가 되기를 바란다."

경기아트센터가 경기도 공연장 간 네트워크 기반을 구축하고, 2026년부터 본격 추진될 'G-ARTS' 브랜드의 방향성을 공유하기 위해 개최한 '2025 G-ARTS 프리뷰 컨퍼런스'가 4일 성황리에 마무리됐다.

특히 김상회 경기아트센터 사장은 이번 컨퍼런스에서 '2026 G-ARTS 브랜드'를 최초로 공개하면서 G-ARTS의 배경과 필요성, 정체성과 가치, 전략과 플랫폼 작동 구조, 2026년 사업계획 등을 구체적으로 제시해 이목이 쏠렸다.

G-ARTS 브랜드는 ▲도내 공연장 네트워크 강화 ▲우수 창작자·작품의 발굴 및 순회 ▲우수작 인증 레이블 운영을 중심 가치로 삼는 공연예술 플랫폼이다. 창작자–작품–공연장이 연결되는 선순환 생태계를 위한 브랜드로 자리 잡을 예정이다.

김상회 사장은 "경기도 공연예술계는 큰 잠재력을 가졌음에도, 유통 플랫폼의 부재로 인해 긴밀히 연결되지 못하는 어려움이 있었다"면서 "(경기아트센터가) 도민과 예술가가 함께 성장하는 문화 거버넌스의 구심점으로써 대한민국 공연예술의 발원지가 되겠다"고 포부를 밝혔다.

경기아트센터는 창작자와 공연장을 연결하는 플랫폼으로써 경기도 전역을 문화로 연결하는 대전환을 위해 2026년부터 'G-ARTS 어워즈', '경기 공연예술 마켓' 등의 사업으로 우수 콘텐츠 발굴과 확산에 나설 계획이다.

[첫째 날] 국내외 전문가 강연... 경기도형 공연예술 협력 생태계의 비전 제시

'2025 G-ARTS 프리뷰 컨퍼런스' 첫날인 지난 3일 재즈 싱어송라이터 이훈주, 클래식 앙상블 제이시아의 쇼케이스 후, 김상회 사장의 개회사와 황대호 경기도의회 문화체육관광위원장의 축사가 이어졌다.

김상회 사장은 개회사에서 "창작자와 공연장, 바이어를 잇는 '플랫폼'이 되어 창작과 유통의 길을 열고자 한다"며 "경기아트센터다움을 바탕으로 도민과 예술가가 함께 성장하는 문화 거버넌스의 구심점이 되겠다"고 밝혔다. 황대호 위원장은 "오늘 이 자리가 경기도 공연예술 100년의 미래를 여는 성공적인 씨앗이 되기를 기원한다"고 전했다.

경기아트센터(사장 김상회)가 3일 대회의장에서 개최한 '2025 G-ARTS 프리뷰 컨퍼런스'에서 최준호 한국예술종합학교 연극원 명예교수, 버지니아 하임 호주공연예술마켓(APAM) 총괄감독, 에마뉘엘 르죈 리에주 극장 프로젝트 매니저가 주제 강연을 하고 있다.
뒤이은 주제 포럼에서는 최준호 한국예술종합학교 연극원 명예교수, 버지니아 하임 호주공연예술마켓(APAM) 총괄감독, 에마뉘엘 르죈 리에주 극장 프로젝트 매니저가 ▲공연장 네트워크 기반 창·제작 및 유통 전략 ▲지역에서 시작해 글로벌로 성장한 아트마켓 사례 ▲예술 시장의 지속가능성을 주제로 강연했다.

최준호 교수는 한국과 프랑스의 문화예술 교류에 오랜 기간 기여한 공로로 프랑스 정부가 수여하는 레지옹 도뇌르 기사장 서훈을 받은 전문가다. 프랑스의 선진 극장 사례와 국내 춘천인형극장의 사례를 들어, 공공 극장이 지역 예술가들과 함께 성장하는 생태계 방향성을 제시했다.

버지니아 하임 감독은 호주아트마켓의 성공 사례를 들어, 지역예술 콘텐츠가 세계 시장에서 지속적으로 인정받기 위한 전략을 제시했다. 지속 가능성과 형평성을 핵심 가치로 삼은 호주아트마켓이 어떻게 글로벌 마켓으로 도약했는지 심층 분석했다.

에마뉘엘 르죈 매니저는 유럽 극장 연합(European Theatre Convention, ETC)의 극장 간 공동 제작 및 유통 네트워크 구축 모델을 소개했다. 극장이 보유한 창작 역량에 폭넓은 유통망을 결합해 예술작품이 장기적으로 유통될 수 있는 환경을 구축하고, 지속 가능한 글로벌 시장으로의 진출을 가능하게 하는 핵심 경쟁력에 대해 밝혔다.

강연 후에는 가천대학교 이인재 교수의 진행으로 연사들과 관객 간의 대화가 이어졌다. 현장에서 겪은 현실적인 어려움과 고민, 향후 과제 등에 대해 질문과 답을 주고받으며, 공연장 간 단발적 교류를 넘어 장기적 연대와 공동체 형성의 필요성, 실질적인 협력 방안에 대해 다양한 관점을 공유했다.

[둘째 날] 경기도 공연장 네트워크 형성에 대한 공감 확산... 'G-ARTS 브랜드' 최초 공개

'2025 G-ARTS 프리뷰 컨퍼런스' 둘째 날인 4일에는 경기도 내 공연장 관계자들이 참여한 라운드테이블과 연석회의로 문을 열었다.

이번 컨퍼런스에 앞서 경기아트센터는 지난달 10일 경기도 19개의 문화재단과 공연장 관계자들이 참석한 1차 연석회의를 열고 경기도 공연장 네트워크의 지속성에 대한 공감대 형성, 실질적 협력 방안 등을 논의했다. 이번 라운드테이블과 2차 연석회의는 그 연장선상으로, 경기도 공연장 네트워크 거버넌스 구조의 설계 방안, 공연 공동 유통 모델 시범 도입안 등에 대해 한층 심도 있는 토의를 진행했다.

경기아트센터(사장 김상회)가 3일 대회의장에서 개최한 '2025 G-ARTS 프리뷰 컨퍼런스'에서 이인재 가천대학교 교수의 진행으로 주제 강연 연사들과 관객 간의 대화가 진행됐다.
첫날에 이어 둘째 날에도 신진 예술가들을 소개하는 쇼케이스가 열렸다. 붐비트브라스밴드, 퓨전국악그룹 케이소리, 비보이그룹 퓨전엠씨, 전통연희단체 그룹사운드 소쩍새 등 국악과 비보잉, 밴드 등 다채로운 공연을 선보였다.

컨퍼런스의 핵심 세션인 '2026 G-ARTS 브랜드 선포'가 김상회 사장의 발표로 진행됐다. 김 사장은 취임 130일을 맞아 지난 7월 미디어데이를 개최하고, 조직 혁신과 콘텐츠 전략을 아우른 미래 비전을 공식 발표하며 'G-ARTS 브랜드'에 대해 강조한 바 있다.

이어 진행된 협약식에는 고양, 남양주, 수원, 의정부, 파주 등 도내 16개 공연장과 문화재단이 참여했다. 기관 간 공동 사업 기획, 우수 콘텐츠의 유통 확대, 상호 교류협력 체계 구축 및 강화를 골자로, 실질적 협업 구조를 구축하기로 했다. 그동안 시군별로 분절되어 있던 공연 유통 구조를 경기아트센터 중심 광역 단위 플랫폼으로 통합해, 경기도 공연예술 유통의 안정성과 확장성을 높이겠다는 방침이다.

'경기 공연예술 어워즈' 시민평가단에 대한 위촉식도 열렸다. '경기 공연예술 어워즈'는 경기 창작예술의 유통과 브랜드화를 목표로 하는 'G-ARTS 브랜드' 사업의 일환으로, 우수 창작 콘텐츠를 발굴하고 시상해 예술인의 국내외 진출을 돕는 시스템이다. 시민평가단은 기존 전문가 중심 평가 방식의 한계를 넘어, 도민의 시각과 의견을 반영하는 참여형 거버넌스 모델로써 의미가 크다.

국내외 공연예술 우수작의 도내 유통 활성화와 국제교류 기반 강화를 위해, 해외 우수작품 공연도 소개됐다. <By a Thread>는 30미터 길이의 로프와 두 대의 거대한 도르래를 이용해, 보이지 않는 '인간관계'의 끈을 시각적으로 완벽하게 구현한 서커스 작품이다. 언어의 장벽 없이 누구나 직관적으로 이해할 수 있는 넌버벌 퍼포먼스로, 약 1,500석의 대극장을 가득 채운 관객들에게 즐거움과 수준 높은 예술적 경험이 융합된 울림을 선사했다. 공연은 예매 오픈 후 단시간 만에 매진되며 큰 주목을 받았다.

김상회 사장은 "공연장 거버넌스 기반 'G-ARTS 브랜드'를 통해 지역의 공연장을 연결하고, 우수한 작품을 유통하며, 지역을 넘어 세계 무대로 뻗어 나가는 '지속 가능한 예술 생태계 구축'을 향해 달려가겠다"고 밝혔다.
경기아트센터 김상회사장 GARTS브랜드 공연장거버넌스 경기도공연예술

최경준 (235jun) 내방

사실 너머의 진실을 보겠습니다. <오마이뉴스> 선임기자(지방자치팀) / 저서 <이재명과 기본소득>(오마이북)

