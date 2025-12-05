김상희 경기아트센터 사장 "'G-ARTS', 창작자·공연장·바이어 잇는 플랫폼 될 것"

▲
경기아트센터(사장 김상회)가 3일 대회의장에서 개최한 '2025 G-ARTS 프리뷰 컨퍼런스'에서 최준호 한국예술종합학교 연극원 명예교수, 버지니아 하임 호주공연예술마켓(APAM) 총괄감독, 에마뉘엘 르죈 리에주 극장 프로젝트 매니저가 주제 강연을 하고 있다.경기아트센터
뒤이은 주제 포럼에서는 최준호 한국예술종합학교 연극원 명예교수, 버지니아 하임 호주공연예술마켓(APAM) 총괄감독, 에마뉘엘 르죈 리에주 극장 프로젝트 매니저가 ▲공연장 네트워크 기반 창·제작 및 유통 전략 ▲지역에서 시작해 글로벌로 성장한 아트마켓 사례 ▲예술 시장의 지속가능성을 주제로 강연했다.
최준호 교수는 한국과 프랑스의 문화예술 교류에 오랜 기간 기여한 공로로 프랑스 정부가 수여하는 레지옹 도뇌르 기사장 서훈을 받은 전문가다. 프랑스의 선진 극장 사례와 국내 춘천인형극장의 사례를 들어, 공공 극장이 지역 예술가들과 함께 성장하는 생태계 방향성을 제시했다.
버지니아 하임 감독은 호주아트마켓의 성공 사례를 들어, 지역예술 콘텐츠가 세계 시장에서 지속적으로 인정받기 위한 전략을 제시했다. 지속 가능성과 형평성을 핵심 가치로 삼은 호주아트마켓이 어떻게 글로벌 마켓으로 도약했는지 심층 분석했다.
에마뉘엘 르죈 매니저는 유럽 극장 연합(European Theatre Convention, ETC)의 극장 간 공동 제작 및 유통 네트워크 구축 모델을 소개했다. 극장이 보유한 창작 역량에 폭넓은 유통망을 결합해 예술작품이 장기적으로 유통될 수 있는 환경을 구축하고, 지속 가능한 글로벌 시장으로의 진출을 가능하게 하는 핵심 경쟁력에 대해 밝혔다.
강연 후에는 가천대학교 이인재 교수의 진행으로 연사들과 관객 간의 대화가 이어졌다. 현장에서 겪은 현실적인 어려움과 고민, 향후 과제 등에 대해 질문과 답을 주고받으며, 공연장 간 단발적 교류를 넘어 장기적 연대와 공동체 형성의 필요성, 실질적인 협력 방안에 대해 다양한 관점을 공유했다.
[둘째 날] 경기도 공연장 네트워크 형성에 대한 공감 확산... 'G-ARTS 브랜드' 최초 공개
'2025 G-ARTS 프리뷰 컨퍼런스' 둘째 날인 4일에는 경기도 내 공연장 관계자들이 참여한 라운드테이블과 연석회의로 문을 열었다.
이번 컨퍼런스에 앞서 경기아트센터는 지난달 10일 경기도 19개의 문화재단과 공연장 관계자들이 참석한 1차 연석회의를 열고 경기도 공연장 네트워크의 지속성에 대한 공감대 형성, 실질적 협력 방안 등을 논의했다. 이번 라운드테이블과 2차 연석회의는 그 연장선상으로, 경기도 공연장 네트워크 거버넌스 구조의 설계 방안, 공연 공동 유통 모델 시범 도입안 등에 대해 한층 심도 있는 토의를 진행했다.