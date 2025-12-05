"아기 키우며 만든 '뽀로로'의 최종 꿈, 뭐냐면요"

뒤뚱거리는 펭귄이 친구들과 떠나는 모험을 아이들은 숨을 죽이고 지켜본다. 좀처럼 집중하기 어려운 3~4세 아이들도 펭귄의 마법에 빠지면 속수무책이다. '뽀로로' 앞에서 고요해진 아기를 곁에 두고 그제야 부모는 한숨을 고를 수 있다. '뽀로로의 기적'을 증명하는 짧은 영상은 이미 SNS에서 유명하다. 국민애니메이션이라는 수식어가 붙은 '뽀로로'의 위엄이다.
2003년 6월 처음으로 선보인 후 벌써 22살이 된 뽀로로는 우지희 오콘 대표와 동료들의 고민과 애정이 담긴 캐릭터다. 3~4살 비슷한 연령대의 아이들을 키우던 이들은 아기들이 뒤뚱거리는 모습, 쿵 하고 넘어지는 모습에서 뽀로로의 걸음과 말투, 행동을 본떴다. 그랬던 아이들이 어느새 이십 대 초중반, 뽀로로만 그대로인 채 시간이 흘렀다.
물론 변화도 꾸준히 시도했다. '누가 극장에서 어린 애들 데리고 애니메이션을 보겠냐'고 반대했지만 우 대표는 수요가 있을 거라 봤다. 그렇게 2013년부터 코로나19 시기 2년을 제외하고는 매년 '뽀로로 극장판'을 제작한 게 벌써 10년째다. 시간과 공간을 바꿔가며 좌충우돌 에피소드를 만들어내며, 글로벌 시장으로 진출했다.
올해는 2004년 제작된 '뽀로로' 시리즈의 첫 장편 애니메이션 '크리스마스 쿠키캐슬 대모험'을 재해석했다. 오는 11일 개봉하는 '뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험'은 크리스마스가 사라질 수도 있는 위기 속에서 뽀로로와 친구들이 디저트 왕국에서 모험을 펼치는 이야기를 담았다. 현재 뽀로로에 빠져있는 아이들을 비롯해 20여 년 전의 뽀로로를 추억하는 청년들 역시 영화관으로 끌어들이기 위해 공을 들였다.
영화관에서 가능한 경험