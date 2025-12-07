"유한한 삶, 봄날 아닌 날 없어"... '윷놀이'가 보여준 삶의 의미

▲
이철희 연출가코너스톤
이철희 연출이 처음 〈윷놀이〉 대본을 읽었을 때, 솔직한 반응은 '당혹감'에 가까웠다고 고백했다다.
"처음 원작을 읽었을 때를 잊지 못합니다. 고 윤조병 선생님은 왜 이런 작품을 쓰셨을까, 아무 사건도 일어나지 않는 이 희곡은 도대체 관객에게 무엇을 건네고 있는가. 정말 모호했어요. 그런데 어느 순간, 윷놀이 자체가 어쩌면 인생의 은유일 수도 있겠다는 생각이 번쩍 들었습니다."
그 한 줄짜리 깨달음이 이번 작업의 기획 축이 됐다. 그는 윷판 위에서 말을 옮기는 과정을 '인생의 여정'에 빗대어 다시 대본을 들여다보았다. 그리고 원작이 남겨둔 널찍한 여백 속에 자신의 시선을 조심스레 끼워 넣었다.
"윷놀이의 과정을 인생에 빗댄 시각으로 원작을 다시 보니까, 작품 여기저기에 숨어 있던 삶과 죽음의 그림자가 더 또렷하게 보였어요. 그 지점에 제 생각을 끼워 넣고, 각 인물이 갖는 감정의 파동을 하나하나 구체화하기 시작했습니다. (윷)놀이를 하며 이들이 삶 속의 통증을 견디고 극복해 나가는 과정은, 결국 우리가 살아가는 방식과 닮아 있더군요."
연습실에서 배우들과 이 생각을 나누면서, 작품은 조금씩 단단해졌다. 누군가는 자기 삶의 상처를 꺼내 놓고, 누군가는 지금 이렇게 연극을 하며 살고 있는 내 삶을 되돌아봤다.
"탈고를 마치고 난 뒤 이런 생각을 했어요. '삶은 결국 죽음 곁에 잠시 머무르는 것'이라는 것을요. 삶의 유한성을 직시하는 일은 결국 '그러면 도대체 어떻게 살아야 하는가'라는 질문으로 이어질 수밖에 없습니다. 그 질문을 배우들과 공유하면서, 연습 시간이 모두에게 자기 삶과 연극을 진지하게 사유해 보는 시간이 되었다고 느꼈습니다."
빠른 시대에 대한 '느린 저항'… 배우의 호흡으로 관객을 붙잡다
〈그, 윷놀이〉에 대해 심사위원들이 "속도가 지배하는 시대에 아날로그 무대의 가치로 승부를 걸었다"라거나, "느림의 미학을 통해 연극의 가치를 일깨웠다"고 평한 것은 결코 우연이 아니다. 이철희 연출에게 '느림'은 단지 연출 스타일이 아니라, 지금 이 시대를 향한 작은 저항이자 태도에 가깝지 않은가.
"이 시대를 살아가는 인간은 주도적인 삶을 살기가 참 힘들다고 느낍니다. 편리함을 위해 빠르게 변하는 환경을 쫓아가기도 벅차죠. 이럴 때 연극은 무엇을 말할 수 있을까, 이것이 제 연극의 중심 질문입니다. 그러다 보니 점점 더 '인간만이 할 수 있는 것'이 무엇인지 찾게 되고, 그것이 곧 이 시대에 대한 나름의 저항이 된다고 생각해요."
그가 선택한 방식이 바로 '극단적 느림'이다. 빠른 편집과 눈을 사로잡는 자극에 익숙해진 관객의 호흡을, 배우의 호흡으로 붙잡아 두는 일. 그 틈을 통해 관객으로 하여금 자기 삶을 사유하게 만드는 시간이다.
"결국 '느림'이라는 건 이 시대에서 잃어버린 조각일지도 모릅니다. 그래서 이번 작품에서는 충청도라는 배경 외의 요소를 최대한 걷어내고, '배우의 호흡' 하나만을 적극적으로 활용했습니다. 배우가 숨을 고르고, 말을 고르고, 몸을 움직이는 그 느린 호흡 속에서 관객의 생각이 따라가길 바랐습니다."
여기에 그는 '제4의 벽'을 허무는 방식을 더했다. 관객이 무대 바깥에서 공연을 '구경하는 것'을 넘어, 어느새 극 속 시간 안에 함께 머물러 있게 만드는 것을.
"저는 단지 '인생은 한판의 윷놀이다'라는 식의 문장 하나로는 이 작품을 다 담을 수 없다고 생각해요. 그래서 극단적 느림의 형식을 통해 관객을 극 속 시간에만 머물게 하지 않고, 자신의 내면으로 향하게 하는 환유의 시간으로 돌리고 싶었습니다. 이건 육체적 감각이 아니라 정서적 감각의 영역이죠. 그게 이 연극만이 갖는 독특한 체험 요소라고 믿고 있습니다."
"충청도 사투리는 셰익스피어 언어와 견줄 만하다"
〈그, 윷놀이〉의 또 다른 매력은 '충청도식 화법'이다. 공연을 본 관객이라면 누구나, 그 특유의 장황함과 생략, 돌려 말하기가 만들어내는 웃음과 여운을 기억할 것이다. 이철희 연출은 여기에도 분명한 철학을 가지고 있다.
"제가 자주 하는 말이 있습니다. '충청도 사투리는 셰익스피어의 언어와 견주어도 손색이 없다.'(웃음) 생략, 비유, 장황함, 간결함, 돌려 말하기… 하나로 정의 내리기 힘든 복합적인 언어의 집합이기 때문입니다. 이를테면 '밥 먹었어?'라고 물으면 '뭐…'라고 대답하잖아요. 이게 도대체 무슨 뜻입니까. 참…."
고향이 충청권인 그는 이런 언어의 결을 몸으로 알고 있다. 그래서 작품을 쓸 때부터 대사와 리듬에 이미 사투리의 운율을 새겨 넣는다. 리허설에서 배우들에게도 "억지로 사투리를 흉내 내려 하지 말라"고 당부한다.
"배우들에게 늘 말합니다. '사투리 하려고 애쓰지 마시고, 그냥 평평하게 잘 읽어만 주세요.' 이미 대사 안에 사투리 운율과 리듬이 배어 있기 때문에, 애써서 꺾으려 하기보다 있는 그대로 하면 자연스럽게 해결되거든요."
그렇게 길어 올린 말맛은, 어느 순간 관객의 마음속 깊은 곳을 건드린다. 이 연극의 변곡점으로 자주 언급되는 장면이 바로 석구의 아내 연희가 아이를 잃은 사연을 고백하는 독백이다.
"연희가 아이를 잃은 사연을 고백하는 장면은 이 연극의 가장 중요한 변곡점입니다. 겉으로 보면 굉장히 정적인 장면인데, 밀도가 무척 높아요. 공연을 하면서 관객들이 '연희의 이야기를 듣는다'를 넘어서, 그 감정의 소용돌이 속으로 함께 빨려 들어가고 있다는 느낌을 받았습니다. 연희를 연기하는 배우와 관객, 그리고 극장이라는 공간의 경계가 사라지고, 통째로 연희의 내면이 되어버린 것 같은 순간이었습니다. 저에게도 가장 잊히지 않는 장면입니다."
"연극은 묻습니다. 넌 지금, 어떻게 살고 있니?"