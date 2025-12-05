FA 영입 포기한 롯데... '퓨처스 홈런왕' 한동희 복귀가 희망

롯데자이언츠

9일 상무에서 전역 후 롯데에 복귀하는 한동희2025 KBO리그 후반기에서 믿기지 않는 추락으로 인해 포스트시즌 진출에 실패한 롯데 자이언츠는 시즌 종료 후 FA 시장에서 지갑을 닫는 행보를 택했다. 사실상 외부 전력 보강이 제로인 상황에서 상무에서 전역 복귀하는 한동희(26)만이 롯데가 내년 시즌 상위권 진입 희망을 걸 수 있는 전력 강화 요인이다.김태형 감독의 3년 계약 기간 동안 이렇다할 외부 보강이 없었던 롯데는 내년에도 젊은 선수들의 성장을 통해 가을야구에 도전하겠다는 계획이다. 다만 그 목표를 이루기 위해서는 팀의 고질적인 약점인 장타력 부재를 반드시 해소해야 한다.올시즌 롯데의 팀 장타력은 참담했다. 팀 홈런 75개로 10개 구단 중 유일하게 세 자릿수 홈런을 넘기지 못하며 압도적인 최하위(9위 두산 102개)를 기록했다. 외인 타자 레이예스만이 유일하게 두자릿수 홈런(13개)을 넘겼을 뿐 타선의 주축인 윤동희(9개), 나승엽(9개), 전준우(8개), 이 세 타자 홈런을 모두 합쳐도 26홈런에 불과했다.롯데 타선의 극심한 장타 공백을 메워줄 천군만마가 바로 한동희다. 상무 입대 전까지 '롯데의 미래', '미완의 대기'로 불렸지만 1군 무대에서 성장통을 겪었던 한동희는 올시즌 퓨처스리그를 완벽히 지배했다는 평가를 받고 있다.