적수 없는 '주토피아 2', 속편에서 놓치지 말아야 할 것들

▲영화 <주토피아 2> 스틸컷 월트디즈니컴퍼니

하지만 익숙한 주제의 반복을 선택한 결과, 독창적인 세계관과 한방의 킥은 부족하다. 토끼와 여우라는 다른 종과의 사랑은 인간 세상으로 따지면 인종, 종교, 성별의 다름을 극복한 다양한 사랑의 모양을 뜻한다. 1편부터 이어진 둘의 관계성은 사랑을 가리키고 있으나, 여전히 둘은 친구라며 선 긋는 방식은 여전하다.



지난 주말 극장을 찾은 필자는 초등학교 저학년이 '토끼와 여우가 3편에서는 결혼할 것 같다'라는 이야기를 그냥 흘려들을 수 없었다. 어린이도 눈치챈 관계를 에둘러 우정으로 포장하는 모양새가 조금은 불편했다.



쿠키 영상에서 확인할 수 있듯이 3편은 조류가 객원 동물임을 암시한다. 속편처럼 9년 만에 나올지는 미지수지만 소재 고갈에 시달린 할리우드 사정을 고려하면 빨라지지 않을까 예상한다. 잘 만든 IP 하나로 시작된 확장된 이야기. 원 소스 멀티 유즈의 무한성에 주목할 필요가 있다. 이는 이야기와 트렌드의 갈피를 잡지 못한 한국 영화의 IP 확장이 참고해야 할 사례 중 하나다.



한편, <주토피아 2>는 극장 산업의 위기론이 커지는 가운데도 호황이다. 수능, 방학, 연말을 맞아 북적이는 극장 나들이의 일등공신이 됐다. 17일 <아바타: 불의 재>가 개봉할 때까지 화력 붙은 <주토피아>의 인기는 좀처럼 꺼지지 않을 것으로 보인다. 각종 프로모션과 굿즈, 포맷별 차별화 및 영화의 오마주와 패러디를 찾는 이벤트까지 더해 N차 관람으로 이어지는 흥행가도를 달리고 있다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기