본문듣기 영화 적수 없는 '주토피아 2', 속편에서 놓치지 말아야 할 것들 [리뷰] 영화 < 주토피아 2 > 장혜령(doona90) 25.12.05 15:47최종업데이트25.12.05 15:47 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2ganm 복사 확대 축소 < 주토피아 2 >는 2016년 개봉한 <주토피아>의 속편으로 9년 만에 개봉했다. 전작의 귀여움과 영리함을 확장한 세계관은 털 달린 동물뿐만 아닌, 털 없는 동물까지 아우르는 그야말로 동물만의 유토피아를 형성했다. 전작의 인기를 이어 받아 오랜 공백기가 무색하게 개봉 2주 차에도 적수 없는 흥행 성적을 보이고 있다. 무서운 기세가 이어진다면 이번 주말 300만 명을 기록할 것으로 보인다. 다름을 인정하는 포용 큰사진보기 ▲영화 <주토피아 2> 스틸컷월트디즈니컴퍼니 영화는 추격전을 계기로 공식 파트너가 된 '닉'과 '주디'가 서로의 차이를 알아가며 고군분투하는 성장 서사를 기반으로 한다. 조급한 토끼의 집단 본능과 세심함, 여우의 독립적이면서 여유로움은 시종일관 부딪히지만 파트너라는 든든함은 원동력이 되어준다. 빈틈없는 계획성으로 움직이는 주디와 빠른 판단으로 임기응변에 능한 닉은 부족함을 채워주는 최고의 콤비로 거듭난다. 주토피아는 오지 오웰의 <동물농장>과 토머스 모어의 <유토피아>를 섞어 놓은 듯 인간 세상의 축소판이다. 차별점이라면 주토피아는 '공존'을 메시지로 전하는 데 있다. 뻔한 식재료도 어떻게 조리하느냐에 따라 달라지는 레시피의 마법을 재활용했다. 1편이 편견 극복에 주력했다면 다름을 인정하고 차이를 존중한 협력이 2편의 주된 메시지다. 너무 다르지만 사랑해서 함께하는 연인 혹은 부부 같다. 시종일관 부딪히지만 결코 포기하지 않는 관계의 책임감이 엿보인다. 최근 진행된 무리한 PC가 아닌 디즈니만의 변함없는 슬로건이 자연스럽게 이식됐다. 소포모어 징크스(속편의 부진)를 깨고 더 커진 스케일로 무장해 주토피아 구석구석을 안내한다. 새롭게 등장하는 습지 마켓과 툰드라 타운, 튜브 지하철은 미지의 구역이라 호기심을 부른다. 낯익은 얼굴도 몇몇 등장한다. 신 스틸러 나무늘보가 스피드광이라는 설정, 죽지도 않고 돌아온 양 시장, 설치류계의 보스 미스터 빅, 톱스타 가젤도 다시 보니 반갑다. 편견 극복과 공존 큰사진보기 ▲영화 <주토피아 2> 스틸컷월트디즈니컴퍼니 전편의 제작진이 전원 복귀한 만큼 스토리텔링에 힘쓴 결과를 여실히 보여준다. 주토피아의 최초 설계자에 얽힌 거대한 비밀도 밝혀진다. 100년 전 주토피아를 설계한 가문과 그 영광을 강탈한 가문의 불편한 진실이다. 파충류와 포유류의 계층 갈등을 통해 주토피아의 어두운 역사를 주목한다. 마치 미국의 역사와 오버랩되는데 원주민 차별과 기득권의 문제점이 동물 은유로 대체된다. 힘과 자본의 시대를 사는 현대인에게 공감력이 큰 주제도 파고든다. 차별과 혐오 근절 메시지를 통해 선입견을 뒤엎는다. 양은 온순하고 뱀은 사악하다는 편견을 뒤로하고 다름은 인정하는 주제 의식을 재차 파고든다. 새롭게 등장한 뱀 게리는 편견이란 주제의 상징적인 동물이다. 맹독을 품은 변온 동물 뱀이 사실을 마음씨 따뜻하고 친절한 약자라는 점이 반전이다. 거기에 발 없는 말(소문)이 눈덩이처럼 불어나 어떻게 팩트가 되는지 주저 없이 보여준다. 믿고 싶은 것만 믿고 싶은 확증편향적 사고방식, SNS의 선동도 되돌아볼 기회가 된다. 한방이 부족하다 큰사진보기 ▲영화 <주토피아 2> 스틸컷월트디즈니컴퍼니 하지만 익숙한 주제의 반복을 선택한 결과, 독창적인 세계관과 한방의 킥은 부족하다. 토끼와 여우라는 다른 종과의 사랑은 인간 세상으로 따지면 인종, 종교, 성별의 다름을 극복한 다양한 사랑의 모양을 뜻한다. 1편부터 이어진 둘의 관계성은 사랑을 가리키고 있으나, 여전히 둘은 친구라며 선 긋는 방식은 여전하다. 지난 주말 극장을 찾은 필자는 초등학교 저학년이 '토끼와 여우가 3편에서는 결혼할 것 같다'라는 이야기를 그냥 흘려들을 수 없었다. 어린이도 눈치챈 관계를 에둘러 우정으로 포장하는 모양새가 조금은 불편했다. 쿠키 영상에서 확인할 수 있듯이 3편은 조류가 객원 동물임을 암시한다. 속편처럼 9년 만에 나올지는 미지수지만 소재 고갈에 시달린 할리우드 사정을 고려하면 빨라지지 않을까 예상한다. 잘 만든 IP 하나로 시작된 확장된 이야기. 원 소스 멀티 유즈의 무한성에 주목할 필요가 있다. 이는 이야기와 트렌드의 갈피를 잡지 못한 한국 영화의 IP 확장이 참고해야 할 사례 중 하나다. 한편, <주토피아 2>는 극장 산업의 위기론이 커지는 가운데도 호황이다. 수능, 방학, 연말을 맞아 북적이는 극장 나들이의 일등공신이 됐다. 17일 <아바타: 불의 재>가 개봉할 때까지 화력 붙은 <주토피아>의 인기는 좀처럼 꺼지지 않을 것으로 보인다. 각종 프로모션과 굿즈, 포맷별 차별화 및 영화의 오마주와 패러디를 찾는 이벤트까지 더해 N차 관람으로 이어지는 흥행가도를 달리고 있다. 주토피아2 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. https://brunch.co.kr/@doona90 이 기자의 최신기사 전도연-김고은 "10년 만의 재회, 성장과 의지 돈독했던 현장" >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 적수 없는 '주토피아 2', 속편에서 놓치지 말아야 할 것들 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP