수학으로 세상을 보는 소년, 수학으로는 풀 수 없는 '관계의 방정식'

16살 형주는 어디서든 스케이트보드에 자연스레 몸을 싣는, 그야말로 보드 위에서 사는 소년이다. 하지만 그의 진짜 세계는 공중에서 그리는 곡선이 아니라 숫자와 공식이 쌓아올린 구조물 속에 있다. 그는 '온 우주는 수학으로 설명된다'라고 믿는다. 교과서 속 문제 풀이에 그치지 않고, 인간의 관계·감정·운명까지도 함수처럼 해석할 수 있다고 생각한다. 그러면서도 '수학은 인생에 도움이 되지 않는다'라는 형주의 고백에는, 이미 어른처럼 단단해진 단면이 엿보인다.
그 단단함은 갑작스러운 비극 앞에서 더욱 두드러진다. 엄마가 유전병인 다낭성 신부전으로 세상을 떠났다는 소식. 형주는 차분하게, 그러나 너무도 빠르게 확률을 계산한다. 자신에게도 50%의 확률로 병이 이어질 수 있다는 사실. 그리고, 지금까지 한 번도 닮았다고 느껴본 적 없는 아빠를 향해 의심의 시선을 보낸다. 결국 그는 친자 검사를 통해 '0.1%도 안 되는 확률'의 결과를 마주하고, 신장 공여를 받을 생물학적 아버지를 찾기 위해 여정을 떠난다.