수학으로 세상을 보는 소년, 수학으로는 풀 수 없는 '관계의 방정식'

▲영화 <수학영재 형주> 포스터. 인디스토리

이 영화는 크게 울리지도, 크게 웃기지도 않는다. 대신 잔잔한 파문처럼 관객의 마음에 착 가라앉아, 오래도록 남는 감정을 만들어낸다. 형주가 길 위에서 스케이트보드를 타며 바람을 가르는 장면을 보고 있노라면, 그 바람 속에서 비로소 감정의 회로가 조금씩 열리고 있음을 느낀다.



수학으로는 풀 수 없는 '관계의 방정식'



<수학영재 형주>는 천재 소년의 화려한 업적을 보여주는 영화가 아니다. 대신 한 소년이 세계와 마주하는 방식을 묻는다. 논리로 사랑을 이해할 수 있을까? 확률로 마음을 설명할 수 있을까? 형주는 그렇게 세상을 계산하려 하고, 영화는 그런 시도를 부드럽게 흔든다.



친부를 찾아가는 여정은 결국 '혈연'에 대한 이야기만이 아니다. 그 여정 속에서 누군가를 받아들이고, 누군가에게 마음을 내주는 법을 배워간다. 그 따뜻하고도 미묘한 변화가 영화의 가장 큰 감동이다.



<수학영재 형주>는 조용하지만 오래 남는 독립영화의 힘을 보여주는 작품이다. 스케이트보드 위의 바람, 계산으로는 설명할 수 없는 감정, 그리고 16살 형주가 세운 삶의 새로운 방정식을 직접 확인해보길 추천한다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기