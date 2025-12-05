"계엄 당일 국회 나온 걸그룹 수소문해 찾았는데...."

▲
유종훈 KBS PD이영광
비상 계엄 1년 즈음 KBS에서 < 12.3 그날 그곳에 있었습니다 >라는 책을 출간했다. 이 책은 KBS가 지난 1년 동안 유튜브 채널 통해 12.3 계엄 당시 국회에 온 사람들 인터뷰를 책으로 정리한 것이다.
제작진은 자기가 연출하는 프로그램이 있음에도 틈틈이 채록 작업을 했다. 책으로 나오기까지가 궁금해 지난 3일 이 작업 제작진의 한 명인 유종훈 PD를 서울 여의도 KBS 신관에서 만났다. 다음은 유 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
"카메라 앞에서 쏟아내는 이야기 들으면 당연히 해야겠다 생각"
- 11월 말 < 12.3 그날 그곳에 있었습니다 >라는 책 출간하셨잖아요. 소회가 어때요?
"일단 저희 책이 지난 1년간의 작업을 바탕으로 엮어서 나왔기 때문에 저희 작업을 한 번 다시 돌아보게 되는 계기도 됐어요. 그리고 지난 1년 동안 힘들었던 일이나 좋았던 일이 다시 한번 쭉 스쳐 지나가기도 했고요."
- 이 책은 2024년 12월 3일 국회 앞에 있었던 사람들의 증언을 유튜브로 올리고 책까지 출간한 거죠. 처음부터 책 출간을 염두하셨나요?
"전혀 그렇지 않고요. 사실 처음에 시작할 때는 이것저것 생각할 겨를이 없었어요. 일단 이런 프로젝트 해보자고 했지만 이게 얼마나 할 수 있을지 또 과연 시작할 수 있기는 있는 건지 몰랐어요. 1년 내내 우리가 이걸 계속할 수 있을까라는 불안에 시달리며 이 작업 했고요."
- 불안이라는 게 인터뷰이가 떨어질까봐인지 아니면 위로부터 압박이 올까봐인가요?
"아무래도 후자가 컸죠. 인터뷰로 모시고 싶은 사람은 너무 많이 있고 또 대체로 그분들 중엔 고사하시는 분들도 많이 있긴 하지만 그래도 저희가 끈질기게 설득하면 '너희의 이런 생각이 이렇고 기록으로 남기는 일이라면 내가 해야지'라고 대체로 섭외에 응해 주시는 편이었어요. 그건 방송 할 때 누구나 다 겪는 어려움이죠. 그런 것보다 사실 회사에서 불편해하시는 분들이 많은 프로젝트였기 때문에 저희가 그런 걸 의식 안 할 수가 없죠. 그래서 일단 저희는 이걸 시작해서 유지하는 게 목표다라는 생각을 쭉 했었던 것 같아요."
- 처음에 이거 하겠다고 위에 보고는 했을 거 아니에요. 반응이 어땠나요?
"사실 발제 하고 정식 보고 라인 거쳐서 보고했고요. 그런데 뚜렷하게 하라는 이야기도 하지 않으셨고 뚜렷하게 하지 말라는 지시도 없었어요. 사실 작년 12월과 1월 초까지만 해도 거의 모든 언론사가 그랬겠지만 굉장히 혼란스러웠어요. 그러니까 이런 발제를 했을 때 사실 누구도 명확하게 결정해 줄 수 있는 상황이 아니었어요. 그렇다면 밑에서 PD들이 한둘이라도 발제했을 때 시작해 볼 수 있는 여건이 됐었던 것 같아요."
- 그러면 만약에 조금만 늦게 올렸다면 못 했을 수도 있겠네요?
"제가 단정적으로 얘기 할 수 없겠지만 처음 시작할 때보다 조금 더 어려웠었겠다는 생각이 들어요. KBS라는 조직이 사실 대한민국의 축소판이라고 저희는 항상 얘기하거든요. KBS는 되게 다양한 생각을 가진 분들이 있어요. 그런데 알다시피 올해 1월에 윤석열씨가 한남동에서 농성 시작하면서 윤석열의 지지자들이 급격하게 뭉쳤잖아요. 그런 여론의 영향을 KBS는 상당히 민감하게 받아들일 수밖에 또 없죠. 그래서 만약에 저희 발제가 조금 늦었으면 아마 이 프로젝트를 시작하기 훨씬 어려웠겠다고 생각 합니다."
- PD들 모으는 건 어쨌나요? 혼자 할 순 없잖아요.
"사실 PD들은 다 자기 프로그램이 있잖아요. 이게 회사에서 하지 말라고는 않았지만, 또 하라고 아예 그 팀에서 빼주지도 않았어요. 그러니까 자기 프로그램 하면서 이 프로그램 해야 하는 상황이었어요. 현실적으로 어려운 측면이 있는 거죠. 왜냐하면 프로그램 2~3개씩 하는 건 상당히 힘든 일이거든요. 그러나 모으는 데 크게 어렵진 않았어요. 왜냐하면 이게 너무 해야 할 일이라는 생각을 누구나 할 수밖에 없었을 거예요."
- 123명 인터뷰하셨잖아요. 12.3이라 그런 건가요?
"그렇죠. 근데 처음부터 123명을 하겠다는 건 아니었고 저희가 각자 다른 프로그램 하면서 이 작업 하다 보니까 계산해 봤을 때 일주일에 두세 명 정도 섭외해서 촬영하고 업로드하는 게 최선이겠더라고요. 그렇게 따져보니 1년간 하면 얼추 100명은 넘길 것 같고 그럼 123명 할 수 있지 않을까라고 연초에 이런 이야기를 농담처럼 했었는데 실제 123명 하게 된 거죠."
- 주당 2.5명 정도를 했을 텐데 이것만 해도 쉽지 않았을 것 같아요. 근데 다른 프로그램 하며 해야니까 더 어려웠을 것 같은데.
"작년 12월, 1월만 해도 다들 화가 나 있으니, 이런 작업을 해보겠다고 덤비는 게 사실 어렵지는 않았는데 저희가 일상적으로 해야 하는 일들도 있죠. 그리고 분노도 많이 가라앉죠. 그러고 나서부터 피로도 쌓이고 회사에서 많은 사람들이 물어보죠. 이 프로젝트를 불편해하는 사람들은 '너 그거 왜 하니? 그거 언제까지 할 거니'라는 식으로 계속 물어보기도 하고 직접적으로 '하지 마'라는 사람도 있었고 그럼 저희도 계속 반문하죠. '도대체 내가 이 구박을 받아 가면서 이 눈치를 봐가면서 이걸 왜 해야 되지? 쉽지 않은데'라는 생각 하는데, 일주일에 두세 번이라도 촬영하고 그때 저희 카메라 앵글 앞에 앉는 분들이 쏟아내는 이야기가 있어요. 그 이야기를 듣고 나면 당연히 이걸 해야겠다는 생각이 들어요."
"계엄의 밤 나온 아이돌 그룹과 이름까지 특정했는데..."