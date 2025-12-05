"놀 준비되었나요 쎄울" 85분간의 프렌치 디스코 파티

▲
랭페라트리스 내한공연염동교
춤추기 좋은 음악
개성만점 불란서 6인조의 정체성엔 "그루브"와 "리듬"이 있다. 아실 트로셀리에 펑키 기타와 종종 스테이지 중앙으로 나선 베이스 기타리스트 다비드 고게가 시종일관 그루 공장을 돌렸고 장신(長身) 드러머 톰 다보도 손이 터져라 드럼 스틱을 내리쳤다.
나폴리 출신 뮤지션 파비아나 마르토네와의 콜라보로 이탈로 디스코(1970년대부터 이탈리아 및 유럽에서 유행했던 디스코 댄스 장르)를 지향했던 'DanzaMarilù'와 "목석마저도 가무만 있다면 욕망과 쾌락을 일깨울 수 있다"란 노랫말의 'Amour ex Machina' 모두 덩실덩실 댄스를 유발했다. 요염과 귀염을 오가는 보컬리스트 루브의 춤사위와 "놀 준비되었나요 쎄울(Seoul)"이란 외침이 흥을 주도했다.
쫀득한 도입부 커팅 기타가 프린스 'Kiss'를 상기한(공연이 끝나고 프린스의 I Wanna Be Your Lover'가 흘렀다) 'Agitations tropicales'와 댄서와 스파이를 겸했던 팜므파탈의 대명사 마타하리에서 착안한 'Mata Hari', 프랑드 출신 대선배 음악가 클로드 드뷔시의 달빛에 대한 환상성을 이은 'La Lune'에서 랭페라트리스의 드넓은 세계관과 다채로운 음악 어법을 읽었다.