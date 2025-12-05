"놀 준비되었나요 쎄울" 85분간의 프렌치 디스코 파티

▲랭페라트리스 내한공연 염동교

한국계 멤버와의 감동적 순간



5곡의 앙코르가 음악적 방향성을 집약했다. "이것에 저항할 수 있을까요?(Can I Resist This?)" 란 영어 가사의 반복이 인상적인 'Voodoo'와 밴드의 음악색에 막대한 영감으로 작용한 다프트 펑크의 'Aerodynamic'에선 멤버들의 연주력을 극대화한, 한 편의 대형 프렌치 디스코-신스록 잼(Jam)을 이룩했다. 색색깔 조명과 눈을 찌르는 광선까지 겹쳐 말 그대로 혼이 빠졌다.



숨막히는 고밀도 퍼포먼스가 끝난 후 무대 뒤편에서 음색 생산에 골몰하던 한국계 프랑스인 키보디스트 권하늬가 마이크를 잡았다. "어린 시절 프랑스로 넘어가 한국어에 서툴지만, 부모님 두 분 다 한국 사람인 만큼 오늘 서울 공연이 무척 각별해요" 소감을 전했다. 감동에 젖은 루브는 눈물을 흘렸다.



플로르가 스테이지에 올랐던 2023년 폴란드 오프너 페스티벌(Open'er Festival) 무대가 의상과 조명, 안무에서 미래주의 콘셉트로 확고했다면 요번 내한 공연에선 루브의 성향에서 기인했을까, 자유롭고 개방적인 록 콘서트 같은 모양새였다. 차기 정규작 이후에 다시 찾아올 랭페라트리스의 두 번째 내한은 또 어떤 모습으로 달라져 있을지.

