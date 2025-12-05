사이트 전체보기
"놀 준비되었나요 쎄울" 85분간의 프렌치 디스코 파티

"놀 준비되었나요 쎄울" 85분간의 프렌치 디스코 파티

[리뷰] 프랑스 밴드 랭페라트리스 첫 내한 공연

염동교(ydk8811)
25.12.05 14:20최종업데이트25.12.05 14:20
랭페라트리스 내한공연
랭페라트리스 내한공연염동교

프랑스는 독일과 더불어 유럽 전자음악의 강국으로 손꼽힌다. 국내 광고나 다큐멘터리에 쓰였던 < Oxygène >의 전자음악 거장 장 미셸 자르부터 현지에선 권위자 대접받는 헬던, 'Sexy Boy'로 유명한 에어까지. 물론 21세기 일렉트로닉 뮤직의 위대한 양웅 다프트 펑크와 저스티스도 거론해야 할 테다.

세 대의 신시사이저로 총천연색 음향을 주조한다는 측면에서 2012년 데뷔한 랭페라트리스(L'Impératrice)도 프랑스 전자 음악의 계보를 잇는다 할 법 하다. 3개 정규작 < Matahari >(2018)와 < Tako Tsubo >(2021), < Pulsar >(2024)가 모두 호평받은 이들은 건반 연주자이자 메인 송라이터 샤를 드부아스갱을 중심으로 프렌치 디스코-신스팝의 홍보대사 역할을 수행 중이다. 2024년 매력적인 음성으로 밴드의 마스코트와도 같았던 플로르 뱅기기가 떠났지만 새롭게 가입한 루브가 빈자리를 말끔하게 메웠다. 2025년 12월 3일 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브에서 첫 내한 공연이 더없이 소중한 이유였다.

랭페라트리스 내한공연
랭페라트리스 내한공연염동교

춤추기 좋은 음악

개성만점 불란서 6인조의 정체성엔 "그루브"와 "리듬"이 있다. 아실 트로셀리에 펑키 기타와 종종 스테이지 중앙으로 나선 베이스 기타리스트 다비드 고게가 시종일관 그루 공장을 돌렸고 장신(長身) 드러머 톰 다보도 손이 터져라 드럼 스틱을 내리쳤다.

나폴리 출신 뮤지션 파비아나 마르토네와의 콜라보로 이탈로 디스코(1970년대부터 이탈리아 및 유럽에서 유행했던 디스코 댄스 장르)를 지향했던 'DanzaMarilù'와 "목석마저도 가무만 있다면 욕망과 쾌락을 일깨울 수 있다"란 노랫말의 'Amour ex Machina' 모두 덩실덩실 댄스를 유발했다. 요염과 귀염을 오가는 보컬리스트 루브의 춤사위와 "놀 준비되었나요 쎄울(Seoul)"이란 외침이 흥을 주도했다.

쫀득한 도입부 커팅 기타가 프린스 'Kiss'를 상기한(공연이 끝나고 프린스의 I Wanna Be Your Lover'가 흘렀다) 'Agitations tropicales'와 댄서와 스파이를 겸했던 팜므파탈의 대명사 마타하리에서 착안한 'Mata Hari', 프랑드 출신 대선배 음악가 클로드 드뷔시의 달빛에 대한 환상성을 이은 'La Lune'에서 랭페라트리스의 드넓은 세계관과 다채로운 음악 어법을 읽었다.

랭페라트리스 내한공연
랭페라트리스 내한공연염동교

한국계 멤버와의 감동적 순간

5곡의 앙코르가 음악적 방향성을 집약했다. "이것에 저항할 수 있을까요?(Can I Resist This?)" 란 영어 가사의 반복이 인상적인 'Voodoo'와 밴드의 음악색에 막대한 영감으로 작용한 다프트 펑크의 'Aerodynamic'에선 멤버들의 연주력을 극대화한, 한 편의 대형 프렌치 디스코-신스록 잼(Jam)을 이룩했다. 색색깔 조명과 눈을 찌르는 광선까지 겹쳐 말 그대로 혼이 빠졌다.

숨막히는 고밀도 퍼포먼스가 끝난 후 무대 뒤편에서 음색 생산에 골몰하던 한국계 프랑스인 키보디스트 권하늬가 마이크를 잡았다. "어린 시절 프랑스로 넘어가 한국어에 서툴지만, 부모님 두 분 다 한국 사람인 만큼 오늘 서울 공연이 무척 각별해요" 소감을 전했다. 감동에 젖은 루브는 눈물을 흘렸다.

플로르가 스테이지에 올랐던 2023년 폴란드 오프너 페스티벌(Open'er Festival) 무대가 의상과 조명, 안무에서 미래주의 콘셉트로 확고했다면 요번 내한 공연에선 루브의 성향에서 기인했을까, 자유롭고 개방적인 록 콘서트 같은 모양새였다. 차기 정규작 이후에 다시 찾아올 랭페라트리스의 두 번째 내한은 또 어떤 모습으로 달라져 있을지.
랭페라트리스 프렌치디스코 프랑스음악 내한공연 콘서트

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

이 기자의 최신기사 쿠바 음악 만난 케이팝, 이런 멜로디 흘러 나왔습니다