'키스는 괜히 해서', 쌓이는 고구마 지수... 덕분에 치솟는 도파민

▲SBS 수목 드라마 '키스는 괜히 해서' SBS

지난 4주에 걸친 <키스는 괜히 해서>는 말 그대로 고구마 100개를 먹은 듯한 답답함의 연속이었다. 그럼에도 불구하고 늘 유쾌함을 안겨주고 있는 가장 큰 요인은 고다림, 공지혁이 연일 헛다리 짚는 서로를 향한 마음에 기인한다. 오해와 엇갈림이 보는 이들로 하여금 두 사람의 로맨스에 푹 빠져들 수 있는 최대의 효과를 거두고 있는 것이다.

​

이 과정에서 SBS가 운영중인 유튜브 채널 속 <키스는 괜히 해서> 편집 영상에는 '과몰입' 시청자들이 쏟아내는 유쾌한 댓글이 드라마 이상의 재미를 안겨준다.

​

"준이야(극중 선우 아들) 니가 몇 사람을 살린 줄 아니 ㅠㅠㅠ 준아 사랑한다. 사고 싶은 장난감 다 말해."

"기절했다가 담주 수요일에 일어나고 싶다 이렇게 끝내면 어떡하라고."

"이제 모든 게 드러났으니 다음주부턴 드라마 제목답게 폭풍 키스 퍼부어 주세요."



각종 로맨틱 코미디에서 주인공 남녀의 사랑을 가로 막는 온갖 방해물이 지난 4주에 걸쳐 총출동한 탓에 심장 터지는 감정을 감추지 못한 시청자들은 이런 방식으로 드라마와 다림-지혁 커플에 대한 애정을 맘껏 쏟아내고 있는 것이다.

​

냉정히 말해 완성도 및 독창성 측면에선 늘 아쉬움이 남는 작품이지만 매주 두 사람이 펼치고 있는 '삽질' 로맨스는 어느새 사람들의 마음 속 깊은 곳까지 도달하는 데 성공했다. 그 결과 도파민 터지는 국내외 시청자들의 과몰입 현상을 초래하는 성공적인 효과를 거두고 있다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기