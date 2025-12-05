'키스는 괜히 해서', 쌓이는 고구마 지수... 덕분에 치솟는 도파민

▲
SBS 수목 드라마 '키스는 괜히 해서'SBS
뒤이어 소개된 8회.지혁의 기습적인 결혼 발표는 당사자인 하영의 거센 반발을 불러 일으켰다. 하영은 "고다림 때문 아니냐"며 따져 묻지만 "아버지와 계약했다"고 대답한 지혁은 결혼 선택이 사랑 때문이 아니라 조건 때문임을 드러냈다. 뿐만 아니라 오랜 세월 불행한 삶을 살아온 어머니(남기애 분)가 아버지(최광일 분)와 이혼할 수 있는 지름길로서 결혼을 선택한 것이었다.
이 사실을 알지 못하는 고다림은 두 사람의 결혼 소식을 듣고 상처를 받는다. 그래도 공지혁을 찾아가 담담하게 축하 인사를 전하지만, 반복되는 실수와 다친 손끝에 감춰 뒀던 감정이 묻어난다. 공지혁 역시 겉으로는 차갑게 굴지만 고다림을 계속해서 신경 쓰며, 자신의 속마음을 감추지 못한다.
그리고 결혼식 당일, 고다림의 아들로 알고 있던 아이가 그녀를 "고모"라고 부르는 광경을 멀리서 목격한 공지혁은 큰 충격에 빠진다. 이제 숨겨졌던 진실이 밝혀지기 시작하며, 두 사람의 관계는 새로운 전환점을 맞이하고 있다. 이 결혼, 어찌하면 좋을까?
오해와 엇갈림... 시청자 과몰입 유발하는 이유