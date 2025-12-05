유방암 진단받은 아내에게 '기생충' 막말한 이 남편의 정신세계

▲이혼숙려캠프
투병부부JTBC
유방암 진단을 받고 절망에 빠진 아내, 그런데 앞에서 돈 타령만 하며 '기생충'이라고 막말까지 일삼았다는 남편의 충격적인 사연이 시청자들을 경악하게 했다.
12월 4일 방송된 JTBC <이혼숙려캠프>에서는 17기 '투병부부'의 이야기가 그려졌다.
맞소송부부(전용배-김별)는 서로의 외도를 둘러싼 소송전과 책임공방으로 갈등을 빚었다. 아내는 모든 문제가 남편의 탓이라고 주장했지만, 정작 본인도 외도와 상습적인 폭언, 아이에 대해 과도하고 폭력적인 훈육 등을 일삼은 것이 드러났다. 하지만 아내는 자신의 잘못은 전혀 인정하지 않고 패널들의 조언도 모두 반박하며 내로남불에 가까운 태도로 일관했다.
부부는 정신과 심리상담에 나섰다. 아내는 자신의 말을 무조건 수용해주길 강요하는 통제적인 성향이 강한 것으로 나타났다. 장난스럽고 가벼워보이던 남편은 사실 스트레스로 인하여 우울증까지 앓고 있었다. 남편은 아내에 대한 의존에서 벗어나기 위하여 최근 SNS로 자신의 험담을 한 아내와 악플러들을 고소했고, 아이들을 위하여 아내와 이혼 의사를 굳힌 상태였다.
한편 아내는 전문가와의 상담에서도 "저는 바뀌고 싶지 않다. 남편만 바뀌길 원한다"고 가사조사 때와 똑같은 반응을 보였다. 또한 아내는 "남편 때문에 저는 새장 속에 갇힌 기분"이라며 "지금의 남편은 제가 만들어놨다고 해도 과언이 아니다"라고 남편이 사회생활을 할수 있는 것도 전부 자신 덕분이라고 주장했다. 정작 아내는 지금까지 남편이 자신에게 해주는 것은 전혀 없다고 생각하고 있었다.
하지만 전문가는 아내의 일방적인 주장을 수용해주지 않았다. 오히려 전문가는 "아내가 이야기하는 걸 들어봤을 때, 부부가 무언가가 바뀔 거라고 생각하지 않는다"고 비관적으로 진단했다.
그럼에도 전문가가 아내와 힘들게 상담을 이어가려 한 진짜 이유는바로 아이 때문이었다. 부부의 아이는 ADHD를 앓고 있는 데다 부모의 갈등과 강압적인 양육관 속에서 고통을 받고 있었다.
전문가는 "아내가 둘째 아이와 남편을 동일시하고 있다. 아이는 부모의 사랑을 갈구하는데, 아내는 아이의 태도에 따라 평가를 다르게 한다. 그건 잘못된 거다"라고 일침을 놓으며 "아이의 힘을 믿는다. 아이에게 누군가가 항상 나를 지켜봐 주고 돌봐줄 거라는 믿음을 주는 게 필요하다. 그런 확신을 준다면 아이는 잘 자랄 것"이라고 당부했다.
부부갈등의 또다른 원인이 된 아이의 ADHD 유전 여부는 남편과 아내 모두 무관한 것으로 드러났다. 문제는 아이가 부모의 따뜻한 보살핌을 받지 못하고 정서적으로 불안정한 환경에 놓여있다는 것. 전문가는 "아이의 ADHD를 극복하기 위해서는 충분한 애정과 안정적인 환경이 필요하다"고 부부에게 조언했다. 철옹성같던 아내도 전문가의 이야기에 조금씩 귀를 기울이며 잘못을 인정해가기 시작했다.
이어서 부부는 심리극 치료를 받았다. 부부는 마주앉아 대화하며 서로의 마음을 이해하는 시간을 가졌다. 아내의 마음을 조금 더 이해하게 된 남편은 "12년 동안 너무 힘들었지. 너무 미안했다"라며 아내를 위한 진심어린 사과를 전하며 눈물을 흘렸다.
하지만 아내의 속마음은 달랐다. "남편이 이제서야 깨닫는다는 말이 나온 것이 황당하다. 남편이 정말 알 수 있을까. 내가 얼마나 고통받고 힘들었는지?"라며 여전히 자신보다 남편만 탓하는 모습으로 부부관계 회복이 험난할 것을 예고했다.
"아내 사랑해서 만난 게 아니고 부부관계 하고 싶어 만난 것"