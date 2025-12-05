'6블로킹' 최정민, 미들블로커 세대교체의 중심

한국배구연맹

이번 시즌 블로킹 2위에 올라있는 최정민은 미들블로커들 중 시마무라,양효진에 이어 3번째로 많은 득점을 기록하고 있다.이렇게 베테랑 선수들이 맹활약하면서 젊은 미들블로커들은 상대적으로 돋보일 기회가 많이 없었다. 하지만 지난 시즌을 기점으로 2000년대에 태어난 젊은 미들블로커들이 대거 약진하면서 양효진과 배유나(도로공사), 김수지(흥국생명) 같은 베테랑들의 자리를 위협하고 있다. 그 중에서도 최정민은 미들블로커로는 상대적으로 작은 신장(179cm)과 짧은 경력에도 빠른 시간에 리그 정상급 미들블로커로 성장했다.한봄고 시절 아웃사이드히터와 미들블로커, 아포짓 스파이커를 오가며 활약하던 최정민은 많은 공격수 유망주들이 그런 것처럼 프로 입단 초기 자리를 잡지 못하고 방황했다. 아웃사이드히터로 육성하기엔 서브 리시브와 수비가 아쉬웠고 외국인 선수나 김희진(현대건설) 대신 아포짓 스파이커로 활약할 정도로 폭발력을 보이지도 못했다. 결국 최정민은 여러 포지션을 돌다가 미들블로커로 기회를 잡았다.최정민은 포지션 변신 초기 작은 신장 때문에 미들블로커로 성장하는데 한계가 있다는 평가를 받았다. 하지만 2022-2023 시즌부터 주전 미들블로커로 활약한 최정민은 2023-2024 시즌 쟁쟁한 선배들을 제치고 블로킹 1위(세트당 0.83개)에 오르는 기염을 토했다. 지난 시즌에는 블로킹 8위(세트당 0.62개)로 주춤(?)했지만 세 시즌 연속 200득점을 돌파하며 기업은행의 주전 미들블로커로 자리를 굳혔다.기업은행은 이번 시즌 초반 7연패에 빠지며 하위권으로 떨어졌지만 최정민은 뛰어난 활약을 선보이며 미들블로커 세대교체의 중심으로 떠올랐다. 이번 시즌 12경기에서 131득점을 기록한 최정민은 블로킹 2위(세트당 0.80개),속공 6위(44.64%),이동공격 8위(39.02%)로 좋은 활약을 해주고 있다. 특히 4일 정관장과의 경기에서는 블로킹 6개를 포함해 11득점을 올리면서 기업은행의 3연승을 견인했다.탈꼴찌와 3연승 만큼이나 기업은행에게 4일 정관장전이 의미 있었던 부분은 외국인 선수 빅토리아를 비롯해 공격 점유율 30%를 넘긴 선수가 1명도 없었고 5명의 공격수가 모두 두 자리 점유율을 기록했다는 점이다. 이는 기업은행이 특정선수에게 의존하지 않는 팀으로 발전하고 있다는 의미다. 그리고 그 중심에는 확률 높은 공격과 정확한 블로킹으로 기업은행의 중앙을 든든하게 지키는 미들블로커 최정민이 있다.