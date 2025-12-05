'원클럽맨' 길 택한 양현종, 대투수의 도전은 어디까지?

연합뉴스

1일 서울 광진구 그랜드워커힐 호텔에서 열린 한국프로야구선수협회 시상식인 2025컴투스프로야구 리얼글러브어워드에서 시상자로 나선 양현종 선수협회장이 인사말을 하고 있다.'대투수' 양현종이 역시 종신 타이거즈맨의 길을 선택했다. KIA 타이거즈 구단은 지난 12월 4일 양현종과 2+1년 최대 45억 원(계약금 10억 원, 연봉과 인센티브 포함 35억 원)의 조건으로 계약을 체결했다고 전했다.양현종은 구단을 통해 "언제나 변함없는 응원을 보내주신 팬들께 감사드린다"며 "다시 한번 내 가치를 인정해주고 기회를 준 구단에도 감사하다"는 소감을 전했다. 심재학 KIA 단장은 "양현종은 KIA의 상징이다. 앞으로도 후배들을 이끌며 '살아있는 전설'로서 모습을 보여주길 기대한다"고 당부했다.양현종은 광주 동성고를 졸업하고 지난 2007년 2차 1순위로 지명되어 프로에 데뷔한 이래, KBO리그에서는 오로지 KIA 소속으로만 활약했다. 메이저리그 텍사스 레인저스(2021)에 진출했던 1시즌을 제외하고, 한국에서는 통산 18시즌 543경기(442선발)에 출장하여 2656 2/3이닝을 던지며, 186승 127패 평균자책점 3.90 탈삼진 2185개를 기록했다.양현종은 KBO리그에서 단일 시즌 2점대 자책점·20승·200이닝을 모두 달성하고 정규시즌 및 한국시리즈 MVP, 골든글러브까지 모두 수상하며 그야말로 투수 개인으로서 이룰 수 있는 모든 업적을 다 이뤘다. 2014년부터 2024년까지는 KBO리그 역대 최초로 10시즌 연속 170이닝 이상 소화라는 대기록을 달성할만큼 꾸준한 모습을 보였다.또한 타이거즈가 전신 해태에서 KIA로 바뀐 이후, 21세기에 기록한 3번의 우승(2009, 2017, 2024)을 모두 함께한 유일한 선수이기도 하다. 2024년에는 한국프로야구 13대 선수협회장으로 선출되어 KBO리그 모든 선수들을 대표라는 리더가 됐다. 훌륭한 기량과 누적 성적, 팀을 위한 헌신과 충성심, 훌륭한 인품과 팬서비스까지 겸비한 양현종은, 타이거즈 역대 최고의 선발투수 중 한 명이자, 프로야구 선수들의 모범으로 많은 사랑을 받아왔다.양현종이 KIA와 FA계약을 맺은 것은 이번이 3번째다. 2016년 12월 첫 번째 FA 당시에는 해외 진출을 염두에 두던 상황을 고려하여 계약기간 1년, 총액 22억 5000만 원의 단년 계약에 도장을 찍었다. 다만 다음 FA 자격을 얻기 전까지 세 시즌 동안 매년 23억 원의 연봉을 KIA로부터 수령했기에, 오늘날로 치면 4년 91억 5000만 원의 사실상 비FA 다년계약이었다. 이후 미국에 진출했다가 다시 돌아온 2021년 12월에는 계약기간 4년 총 103억 원의 조건으로 두 번째 FA 계약을 체결했다.그리고 이번 세 번째 계약으로 양현종은 FA 누적 총액 170억 5000만 원(사실상 239억 5000만 원)을 기록하게 됐다. 역대 KBO리그 FA와 비FA 모든 다년계약을 통틀어 투수로서는 김광현(SSG, 257억)에 이어 2번째로 높은 누적 금액이다.무엇보다 이번 계약의 가장 큰 의미는, 양현종이 선수생활의 은퇴까지 KIA타이거즈 '원클럽맨과 영구결번'의 길을 사실상 예약했다는 데 있다. 현재 37세의 양현종은 KIA에서 3년 계약을 모두 마치면 불혹의 나이가 된다. 물론 이후로 선수생활을 계속 이어갈 수도 있지만, 지금 당장 언제 은퇴하든 의심할 나위없는 '타이거즈 레전드'로서 양현종이 쌓은 위상은 독보적이다.해태 시절부터 수많은 슈퍼스타들을 배출했던 타이거즈지만, 지금까지 영구결번의 영예를 안은 것은, '무등산 폭격기' 선동열(18번)과 '바람의 아들' 이종범(7번), 단 2명 뿐이었다. 양현종의 등번호인 54번을 사용하는 것도, 타이거즈 역사에서 양현종이 마지막 선수가 될 가능성이 높다.또한 양현종은 KIA에서의 새로운 3년 동안 KBO리그 역사를 바꿀 '대기록 도전'을 계속 이어나갈 수 있게 됐다. 현재 양현종은 KBO리그 현역 최다승(189승), 역대 탈삼진 1위(2185개)에 올라있다. 이제 양현종의 다음 목표는 은퇴한 송진우(210승, 3003이닝·한화 이글스)가 보유하고 있는 KBO리그 역대 최다승과 최다투구이닝 누적 기록이다.탈삼진 기록은 지난해 이미 송진우를 추월했다. 다승은 24승, 투구이닝은 346.1이닝 차이로 역대 2위를 달리고 있다. 3시즌간 평균 8~9승 이상, 116이닝 이상만 소화한다면, 계약기간 내에 충분히 따라잡을 수 있는 목표다.변수는 에이징 커브에 대한 우려다. 양현종은 지난 시즌 30경기에서 7승 9패, 자책점 5.06이라는 이름값에 걸맞지 않은 부진한 성적으로 두 자릿수 승리에 실패했고, 10시즌 연속 170이닝 기록도 중단됐다. 다만 노장이 된 나이에도 여전히 153이닝을 소화하며 규정이닝을 채울만큼 여전히 내구성은 건재한 모습을 보였다. 다음 시즌부터는 양현종의 나이를 고려하여 KIA에서 이닝이나 투구수등을 어느 정도 관리시켜줄 가능성도 있다.KIA는 올해 리그 8위라는 부진한 성적에 그치며 전 시즌 통합우승팀이 5강 진출도 실패하는 굴욕을 맛봤다. 여기에 올해 FA시장에서 박찬호(두산), 최형우(삼성) 등 핵심선수들이 대거 이적하며 다음 시즌에도 큰 전력누수를 안게 됐다. 양현종과도 협상이 늦어지면서 일부 KIA팬들 사이에서 혹시나하는 우려의 시선이 나오기도 했다. 다행히 팀의 상징이던 양현종을 최선의 예우를 갖춘 모양새로 잔류시키면서 성난 팬심을 조금이나마 진정시킬 수 있었다는 게 불행 중 다행이다.양현종은 FA계약 체결 이후 "KIA 유니폼을 입고 뛰는 동안 우승도 해보고 많은 기록을 달성했지만, 아직 나의 도전은 끝나지 않았다. 유니폼을 벗는 순간까지 꾸준한 모습을 타이거즈 팬들에게 보여주고 싶다. 선수단 모두와 힘을 합쳐 팀이 다시 한번 정상에 오를 수 있도록 노력하겠다"는 포부를 전했다.개인의 대기록 달성에서, 올시즌 무너진 명가의 자존심 회복까지, 양현종은 아직도 해야 할 일이 많이 남아있는 선수다. 어느덧 야구인생의 후반부에 접어든 '대투수'는 타이거즈에서 또 어떤 역사를 써내려갈까.